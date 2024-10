Chuyên gia dự báo: Năm 2025, giá chung cư sẽ tăng khoảng 5-8% so với năm 2024, nguồn cung mới có thể vượt 30.000 căn

Theo bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc CBRE Hà Nội, hiện tại, các sản phẩm căn hộ mua để ở cũng như đầu tư khá đa dạng, mặt bằng giá cũng cao hơn các năm trước. Vì vậy, việc chờ đợi giá nhà giảm là điều khó khả thi. Bởi theo vị chuyên gia, giá bất động sản chỉ có thể giảm khi: Thứ nhất là nguồn cung dư thừa, nhu cầu tăng chậm làm ảnh hưởng tới thanh khoản thị trường, tác động đến giá bán; thứ hai là có biến động lớn về vĩ mô, thị trường tài chính, tăng trưởng kinh tế...

Tại Việt Nam, dù kinh tế hiện tăng trưởng ổn định, mặt bằng lãi suất, lạm phát, tỷ giá được kiểm soát ở ngưỡng hợp lý nhưng nguồn cung nhà ở vẫn còn trong tình trạng thiếu hụt, mất cân đối giữa các phân khúc... Do đó, trong ngắn hạn, rất khó để giá bất động sản có thể giảm.

Dự báo về diễn biến thị trường căn hộ sắp tới, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc CBRE Hà Nội cho rằng, năm 2025, nguồn cung căn hộ mới có thể đạt trên 30.000 căn. Giá sẽ không giảm nhưng không còn tăng nhanh như giai đoạn vừa qua, có thể chỉ tăng ở mức 5-8% so với năm 2024.

Nhận định về tình hình thị trường chung cư tại Hà Nội trong 9 tháng vừa qua, bà An cho biết: "Tính đến cuối quý 3/2024, Hà Nội đã có 4 quý liên tiếp giá chung cư tăng nhanh, đạt 26% theo năm".

Cụ thể, dẫn theo số liệu từ CBRE, giá bán sơ cấp trung bình đạt 64 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), chỉ thấp hơn 3% so với mức giá trung bình hiện của TP.HCM. So với quý trước, giá bán đã tăng 8,7% và và 26% theo năm. Nguồn cung mới duy trì hạn chế trong nhiều năm đã khiến sức mua tăng, đồng thời đẩy giá bán sơ cấp tăng nhanh.

Còn tại thị trường thứ cấp, giá bán trung bình vẫn duy trì đà tăng từ quý trước, đạt 46 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 5,5% theo quý và gần 26% theo năm. Đà tăng của giá bán thứ cấp của chung cư Hà Nội chưa có dấu hiệu dừng lại và hiện chỉ cách mức giá thứ cấp chung cư của TP.HCM khoảng 2 triệu đồng/m2.

9 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn cung mở bán mới căn hộ chung cư tại Hà Nội đạt hơn 19.000 căn, vượt tổng nguồn cung cả năm 2023. Riêng trong quý 3 tiếp tục ghi nhận nguồn cung mở bán mới lớn, xấp xỉ 8.230 căn, gần bằng với nguồn cung mới của quý trước.

Trong đó, hơn 75% tổng nguồn cung mới trong quý tới từ các dự án chung cư cao cấp. Có 2 dự án có mức giá chào bán trong khoảng 50-60 triệu đồng/m2, các dự án còn lại đều ghi nhận mức giá sơ cấp trung bình trên 60 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì).

Về thanh khoản, tổng số căn hộ bán được trong quý này đã vượt mốc 8.000 căn, tuy giảm 20% so với quý trước do nhiều dự án mở bán đồng loạt trong quý 2 và 3 nhưng con số này vẫn gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án phát triển trong các đại đô thị ở phía Đông và Tây tiếp tục thể hiện sức hút mạnh mẽ đối với người mua nhà, tỷ lệ bán ghi nhận trên 90% ngay trong quý đầu mở bán.

CBRE dự báo trong quý cuối năm 2024, nguồn cung mới tại Hà Nội sẽ ghi nhận thêm 10.000 căn nâng tổng số căn chung cư mở bán mới trong cả năm 2024 ước đạt gần 30.000 căn, gần gấp 3 lần số căn mở bán trong năm 2023 và là nguồn cung cao nhất trong vòng 5 năm qua.