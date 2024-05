Chuyên gia FiinGroup điểm tên nhóm cổ phiếu có định giá rẻ, câu chuyên riêng hấp dẫn, dự kiến "hút tiền" mạnh trong tháng 6

Bất chấp VN-Index gặp khó tại vùng đỉnh cũ, dòng tiền vẫn cuộn chảy dẫn dắt nhiều nhóm ngành bứt phá mạnh. Thị trường phân hoá khiến câu chuyện điểm số không còn quá quan trọng. Để tìm kiếm lợi nhuận, nhà đầu tư nên quan sát sự luân chuyển của dòng tiền trên từng ngành và chắt lọc cơ hội tại những cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Ba yếu tố nhận diện cơ hội đầu tư

Chia sẻ tại hội thảo "Bắt mạch dòng tiền", bà Đỗ Hồng Vân – Trưởng phòng Phân tích FiinGroup cho rằng để tìm kiếm cơ hội đầu tư cần quan tâm đến ba yếu tố chính là tăng trưởng lợi nhuận, định giá và dòng tiền.

Tăng trưởng lợi nhuận được chuyên gia FiinGroup đánh giá khả quan khi xu hướng hồi phục lợi nhuận trong quý 1 lan toả tốt. Trong khi nhóm ngân hàng, dịch vụ tài chính, CNTT, thép tiếp tục duy trì tăng trưởng, nhóm bán lẻ, bảo hiểm, dầu khí, viễn thông cũng đang trên đà hồi phục. Bên cạnh đó, nhóm BĐS, hoá chất, dược phẩm cũng bắt đầu có lợi nhuận tạo đáy.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng trưởng năm 2024 khá phân hoá. Chuyên gia cho rằng nhóm ngân hàng lên kế hoạch khá lạc quan, dù đối diện khá nhiều thách thức do khả năng hấp thụ vốn chưa cải thiện, áp lực nợ xấu tăng, NIM hồi phục chậm, lãi suất tăng trở lại,... Lợi nhuận của nhóm chứng khoán cũng khó đột phá khi lợi thế so sánh nền thấp sẽ không còn kể từ quý 2 trở đi. Nhóm bất động sản cũng tiếp tục duy trì mức lợi nhuận thấp nếu không ghi nhận doanh thu bán dự án hoặc bán công ty con.

Ngược lại, bán lẻ, xây dựng, thực phẩm đồ uống, dầu khí tiếp tục xu hướng hồi phục, nhưng dư địa cải thiện về biên không còn nhiều và phụ thuộc lớn vào cầu tiêu dùng giai đoạn tới.

Mặc dù mặt bằng định giá theo P/E vẫn ở dưới trung bình 5 năm, nhưng chuyên gia FiinGroup cho rằng định giá không thực sự hấp dẫn do nhóm ngân hàng tác động chủ yếu. Trong khi đó, P/E nhóm phi tài chính neo ở mức cao tại 20,5 lần với nhiều nhóm ngành có định giá vượt trung bình 5 năm.

Với nhóm có lợi nhuận tăng trưởng như thép, chứng khoán, phân bón đã có định giá vượt trung bình ngành và "chạy xa" so với mức dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước đó. Còn nhóm ngành có lợi nhuận tăng như cảng hàng không, sản xuất dầu khí, khai thác dầu khí vẫn ghi nhận định giá thấp hơn trung bình 5 năm. Ngược lại, thực phẩm, hóa chất, may mặc, than là những nhóm có lợi nhuận hồi phục chậm, định giá tăng mạnh so với mức trung bình 5 năm.



Về xu hướng dòng tiền, nhà đầu tư cần cảnh giác với những nhóm ngành đã duy trì dòng tiền trong 3 tháng gần nhất. Thống kê của FiinGroup cho thấy dòng tiền đã đạt đỉnh/ tiệm cận đỉnh tại nhóm bán lẻ, thực phẩm, dịch vụ dầu khí, công nghệ thông tin. Dòng tiền hồi phục từ đáy ở nhóm hoá chất, dệt may, bảo hiểm, điện y tế. Dòng tiền rút về đáy cần chờ tín hiệu dòng tiền trở lại hoặc sự hỗ trợ yếu tố cơ bản tại nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, xây dựng, thép. Riêng với nhóm ngân hàng, chuyên gia đánh giá dòng tiền ra vào ổn định, không có xu hướng rõ ràng nên nhà đầu tư cần thận trọng.

Nhóm cổ phiếu có khả năng hút tiền trong tháng 6

Dựa vào ba yếu tố trên, chuyên gia FiinGroup dự báo 5 ngành có khả năng thu hút dòng tiền trong tháng 6.

Thứ nhất là bất động sản nhờ dòng tiền về đáy 10 tháng, nhà đầu tư cần theo dõi tín hiệu dòng tiền vào. Yếu tố hỗ trợ cho ngành đến từ việc tập trung nhóm gỡ được pháp lý, bán được hàng đối với BDS nhà ở và hưởng lợi từ FDI đối với BDS KCN.

Thứ hai, sản xuất dầu khí hưởng lợi nhờ dòng tiền trong xu hướng gia tăng hồi phục từ đáy 10 tháng, kỳ vọng lợi nhuận chạm đáy trong quý 2. Bên cạnh đó, một số câu chuyện riêng về kế hoạch phát hành tăng vốn, động thái mới về chuyển sàn sẽ tác động tích cực đến vài cổ phiếu.

Thứ ba, dệt may cũng "sáng cửa" nhờ dòng tiền có xu hướng hồi phục từ đáy 10 tháng. Đơn hàng xuất khẩu bắt đầu hồi phục, tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc Mỹ và Châu Âu đang tăng cường đối phó với hàng giá rẻ từ Trung Quốc, trong đó có các sản phẩm may mặc tạo cơ hội gia tăng thị phần xuất khẩu cho doanh nghiệp dệt may của Việt Nam.

Thứ tư, xây dựng hạ tầng là nhóm hưởng lợi từ nỗ lực đẩy nhanh các dự án hạ tầng điện của EVN và có động lực tăng trưởng mới và vận tải thủy có dòng tiền trong xu hướng gia tăng và có động lực tăng trưởng mới.

Thứ năm, nhóm vận tải thuỷ có dòng tiền trong xu hướng gia tăng từ đáy 10 tháng sẽ là bệ đỡ cho giá cổ phiếu thời gian tới.