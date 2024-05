Chuyên gia FiinGroup điểm tên nhóm cổ phiếu có định giá rẻ, có thể hút tiền mạnh trong tháng 5

Nhận định về diễn biến thị trường tại hội thảo "Bắt mạch dòng tiền", bà Đỗ Hồng Vân – Trưởng phòng Phân tích FiinGroup đánh giá trên ba yếu tố là tăng trưởng lợi nhuận, định giá và dòng tiền.

Thống kê tăng trưởng lợi nhuận của 541 doanh nghiệp niêm yết đại diện cho 33% vốn hóa cho thấy, mặc dù lợi nhuận quý 1 duy trì đà tăng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2024 chỉ bằng một nửa so với mức tăng trưởng 40-50% trong quý 4/2023 dù được đặt trên mức nền thấp quý 1 năm ngoái.

Các ngành có lợi nhuận tăng trưởng đột biến trong quý 1 và triển vọng năm 2024 khả quan được FiinGroup đánh là là thép, may mặc, chứng khoán, công nghệ thông tin và ngân hàng. Ngược lại, điện, thủy sản, dược phẩm hóa chất ghi nhận lợi nhuận suy giảm do cầu giảm, chi phí nguyên vật liệu gia tăng. Bên cạnh đó, bất động sản và bán lẻ sẽ cũng là hai ngành đáng chú ý, nhưng bán lẻ sẽ hồi phục sớm trong năm 2024, còn bất động sản sẽ là câu chuyện năm 2025.

Về phía định giá, nhịp giảm mạnh đã đưa định giá thị trường quay về mức P/E 13,8 lần - dưới trung bình 5 năm. Tuy nhiên, nhìn sâu vào phân lớp cổ phiếu, nhóm phi tài chính dù đã giảm 6-7% so với đỉnh cuối tháng 3, nhưng vẫn neo ở vùng đỉnh cao. Một phần do đặc thù nhiều nhóm ngành chu kỳ "đỉnh định giá đáy lợi nhuận", song không thể phủ nhận giá nhiều cổ phiếu đã "chạy xa" so với lợi nhuận.

Do đó, chuyên gia FiinGroup cho rằng số lượng ngành đang ở vùng định giá thấp không còn nhiều, ngành ngân hàng, bất động sản, bia, khai thác dầu khí là những ngành đang có mức định giá thấp hơn trung bình 5 năm.

Nhìn trên diễn biến dòng tiền, chuyên gia FiinGroup cho rằng nhóm có rủi ro dòng tiền rút là ngân hàng, chứng khoán và công nghệ thông tin. Ngược lại, nhóm có dòng tiền dự kiến duy trì là khai thác dầu khí, bán lẻ, đặc biệt là ngành dầu khí vì có câu chuyện cơ bản hỗ trợ, KQKD quý 1 tích cực, triển vọng năm 2024 khả quan và hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần theo dõi nhóm theo dõi tín hiệu dòng tiền vào là bất động sản, thép, hóa chất. Đây là những nhóm được kỳ vọng dòng tiền đang rút về đáy và sẽ có sự hồi phục.

"Trong thời điểm thị trường điều chỉnh, những nhóm ngành có mức chiết khấu sâu và dòng tiền đang phục hồi từ đáy, giá không giảm quá mạnh nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân", bà Đỗ Hồng Vân nhận định.

Dựa trên cả ba yếu tố trên, chuyên gia FiinGroup cho rằng nhóm khai thác dầu khí vừa có định giá hấp dẫn, vừa nhận được sự ủng hộ cả về cơ bản và dòng tiền trong tháng 5. Nhóm thép, hóa chất thì chủ yếu dựa trên dòng tiền, câu chuyện cơ bản vẫn chưa có nhiều sự cải thiện.

"Thị trường khó hồi phục theo mô hình chữ V"

Cũng đưa ra quan điểm về thị trường, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Phân tích FIDT cho rằng sau đợt điều chỉnh, định giá P/E và P/B tại vùng VN-Index 1.160-1.180 là tương đối hấp dẫn cho năm nay và khả năng có thể kéo dòng tiền nhà đầu tư giá trị đang đứng ngoài nhập cuộc.

Với kỳ vọng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết năm 2024 tăng trưởng khoảng 18% thì P/E forward 11,8 là mức hấp dẫn để mở vị thế mới cho cả cả năm.

Sau khi đợt hoảng loạn (panic) qua đi thị trường thời sẽ có các đợt hồi phục nhất định và các cổ phiếu tốt về mặt cơ bản có tăng trưởng tốt năm 2024 hay câu chuyện riêng sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng sau đó ít phụ thuộc vào chỉ số chung.

"Thị trường khó hồi phục hình chữ V, thay vào đó cần tích luỹ để tạo nền mới chờ những rủi ro ngắn hạn như tỷ giá giảm dần. Do đó, VN-Index tháng 5 sẽ trong trạng thái sideway và có sự phân hoá mạnh giữa các cổ phiếu"

Nhìn về trung và dài hạn, các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng lợi nhuận các DN niêm yết, nền lãi suất và câu chuyện nâng hạng vẫn đang là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường.

Ông Huỳnh Hoàng Phương nêu hai nhóm ngành triển vọng nhà đầu tư cần chú ý. Thứ nhất, bất động sản có thể hưởng lợi khi thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn và có nhiều dấu hiệu phục hồi về thanh khoản và giá từ đầu quý 2. Các chính sách của Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thị trường, nền lãi suất thấp tiếp tục hỗ trợ các DN BĐS và phía người mua. Thứ hai, dầu khí thượng và trung nguồn cũng khả quan nhờ triển vọng dự án lô B vẫn tốt và chưa có gì thay đổi.