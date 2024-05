Chuyên gia: Giá vàng sẽ đạt 2.500 USD/oz vào tuần tới

Trên thế giới, vàng giao ngay kết thúc phiên thứ Sáu (17/5) ở mức 2.412,83 USD/ounce, không xa so với mức cao nhất mọi thời đại, là 2.431,29 USD đạt được vào ngày 12/4. Vàng kỳ hạn tháng 6/2024 đóng cửa phiên ở mức 2417,40 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC sáng thứ Bảy (18/5) niêm yết ở mức 87,7 - 90,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm trở lại so với 90,1 - 92,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) một tuần trước đó.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng sự kết hợp giữa lạm phát cao, phát hành nhiều nợ và việc ngân hàng trung ương in tiền quá nhanh đang đẩy những người tham gia thị trường vào kim loại quý và các hàng hóa khác.

Ông nói: “Chúng ta đã in quá nhiều tiền và bây giờ bạn đã thấy kết quả của việc đó”. “Họ để tiền ở đâu? Bên cạnh việc mua cổ phiếu khi giá giảm, số tiền lớn đang đổ vào kim loại như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Và không chỉ chúng ta, mà ngay cả các nền kinh tế trên thế giới cũng đang làm điều tương tự. Họ đang tăng lượng nắm giữ vàng và không ai biết nên để tiền ở đâu.”

Lusk nói rằng ông không thể tưởng tượng ra một tình huống nào tốt hơn hiện tại để đẩy giá vàng lên cao hơn.

“Đó là một ‘cơn bão hoàn hảo’ của sự lạc quan”. “Bạn có những lo lắng về địa chính trị. Bạn đã có đại dịch. Và chính phủ của chúng ta làm gì ngay sau đó? In thêm tiền cho tất cả các dự án tài trợ thực sự chưa bắt đầu này. Bây giờ bạn đang trong một năm vận động tranh cử, do vậy tất cả những điều đó, vì chúng liên quan đến vàng, chỉ tạo ra nhiều bất ổn hơn ở phía sau, và đó là lý do tại sao bạn tiếp tục có mặt trên thị trường này.”

Diễn biến giá vàng tuần qua.

Tuần qua, có rất nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng và bài phát biểu chuyên sâu của lãnh đạo Fed tác động đến thị trường vàng – một trong những động thái ấn tượng nhất đối với thị trường kim loại quý trong năm nay.

Thị trường vàng trở nên sôi động vào thứ Ba (14/5), sau những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell hai giờ sau khi ông nói với Hiệp hội Ngân hàng Nước ngoài rằng ông tin tưởng ngân hàng trung ương sẽ không cần phải tăng lãi suất nữa. Xu hướng tăng giá càng được thúc đẩy vào thứ Tư (15/5) khi báo cáo CPI tháng 4 của Mỹ cho thấy sự cải thiện so với tháng liền trước. Đó là tất cả những gì các nhà giao dịch cần để bắt đầu đẩy giá vàng tăng lên.

Kết quả khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia trong ngành tin rằng giá vàng trong tuần tới có thể đạt hoặc vượt qua mức cao nhất mọi thời đại, trong khi các nhà giao dịch bán tỏ ra e dè hơn khi dự báo về triển vọng giá kim loại quý.

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết: “Tôi lạc quan về thị trường vàng tuần tới”. “Đồng USD đang giảm giá một chút cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc. Ngoài ra, nếu vượt qua ngưỡng kháng cự $2400, về mặt kỹ thuật, có thể mở ra cơ hội cho việc tiếp tục tăng lên mức 2.500 USD.”

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng tin rằng vàng sẽ còn tăng giá hơn nữa trong thời gian tới. Ông nói: “Tuần này phe tăng đã thể hiện rõ ràng…Việc theo đuổi các mức cao mới luôn là thách thức nhưng hiện có khá nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đã chấp nhận mức giá tham chiếu 2.400 USD. Đièu đó giúp mở ra cơ hội để tiếp tục tăng lên mức 2.500 USD”.

Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, thận trọng hơn khi cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần tới. Theo ông, vàng sẽ khó có thể giữ được mức giá của ngày thứ Sáu, có thể sẽ bước vào một đợt giảm giá nhẹ nhàng, nhưng khả năng hồi phục là rất cao và sớm muộn cũng sẽ lại vượt qua mức 2.400 USD”.

Adam Button, người phụ trách bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết: “Những người chờ cơ hội giá giảm để mua vào đã xuất hiện rầm rộ trong tuần qua, và có nhiều lời bàn tán về việc giá vàng đang tăng”. “Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại cho phép Fed hạ lãi suất trong tương lai.”

Theo ông Button: “Đợt giá tăng lần này bắt đầu ở Trung Quốc, và hiện đang được thúc đẩy bởi Trung Quốc (gói kích thích lĩnh vực bất động sản)”, đồng thời cho biết thêm rằng dữ liệu gần đây cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ và phần lớn Trung Đông cũng đang mua vàng thỏi. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình cũng rất có lợi cho thị trường vàng. “Hnh ảnh ông Tập và Putin ôm nhau rất tuyệt vời”. “Họ đang cố gắng tạo ra một thế giới đa cực và bạn không thể làm được điều đó nếu chỉ dựa vào đồng đô la”.

Tuần này, 14 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, và sau đợt tăng đột phá vào thứ Sáu, tâm lý lạc quan vẫn duy trì mạnh mẽ trong giới phân tích. 11 chuyên gia, chiếm 79%, dự kiến ​​giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới, chỉ có 2 nhà phân tích, tương đương 14%, dự đoán giá sẽ giảm. Một chuyên gia duy nhất, chiếm 7% trong tổng số chuyên gia được hỏi, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 144 nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính đã tham gia khảo sát trực tuyến. Trong đó, 83 người được hỏi, tương đương 58%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới; 30% khác, tương đương 21%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 31 người được hỏi, chiếm 21%, kỳ vọng kim loại quý sẽ duy trì ổn định trong tuần tới.

Kết quả dự báo giá vàng tuần 20-24/5

Sau loạt dữ liệu lạm phát công bố tuần này, thị trường sẽ tạm yên ắng vào tuần tới, với một số ít thông tin như: Doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ trong tháng Tư và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4/tháng 5 của FOMC (công bố vào thứ Tư, 21/5); chỉ số sơ bộ PMI ngành dịch vụ và sản xuất của S&P, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà mới trong tháng 4 (công bố vào thứ Năm, 22/5) và báo cáo về số đơn đặt hàng lâu bền tháng Tư (công bố thứ Sáu, 23/5).

