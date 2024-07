Thị trường ngày 27/7: Giá dầu giảm khoảng 1,5%, ngũ cốc giảm trong khi vàng, quặng sắt tăng

Ảnh minh họa

Dầu giảm giá

Giá dầu giảm khoảng 1,5% và có tuần giảm do nhu cầu của Trung Quốc yếu và hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có thể làm giảm căng thẳng ở Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung.

Chốt phiên 26/7, dầu thô Brent giảm 1,24 USD hay 1,5% xuống 81,13 USD/thùng. Dầu WTI giảm 1,12 USD hay 1,4% xuống 77,16 USD/thùng.

Trong tuần này, dầu Brent giảm hơn 1% và dầu WTI giảm hơn 3%.

Số liệu phát hành trong tuần trước cho thấy tổng lượng dầu nhiên liệu của Trung Quốc giảm 11% trong nửa đầu năm 2024 làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu ở Trung Quốc.

Nền kinh tế Trung Quốc đang có nguy cơ bước vào chu kỳ giảm phát, khi giá sẽ giảm vì nhu cầu giảm.

Trong khi đó, nhu cầu từ nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới cũng được dự kiến giảm do các nhà máy lọc dầu của Mỹ chuẩn bị cắt giảm sản lượng khi kết thúc du lịch mùa hè trong đầu tháng 9.

Nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của nước này, Valero Energy cho biết 14 nhà máy của họ sẽ hoạt động ở mức 92% tổng công suất trong quý 3. Các nhà máy lọc dầu của Valero đã hoạt động ở mức 94% công suất trong quý 2.

Tại Trung Đông, hy vọng một lệnh ngừng bắn ở Gaza đang ngày càng tăng. Một lệnh ngừng bắn đang tiến gần hơn bao giờ hết, một thỏa thuận ngừng bắn 6 tuần để đổi lấy việc Hamas thả các con tin là phụ nữ, người bệnh, người già và người bị thương.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu bị hạn chế bởi các mối đe dọa tới sản lượng từ các vụ cháy rừng của Canada, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm một lượng lớn và tiếp tục hy vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi số liệu kinh tế của Mỹ mạnh mẽ.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng 1% do lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm bởi lạc quan về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 6.

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.382,98 USD/ounce, sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/7 trong phiên trước đó. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tăng 1,2% lên 2.381 USD/ounce.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã có bằng chứng mới về tiến triển trong cuộc chiến chống lạm phát, làm dấy lên dự đoán cuộc họp tuần tới sẽ báo hiệu bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất giảm làm giảm chi phí giữ vàng.

Nhu cầu vàng tại Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, được thúc đẩy khi nước này giảm thuế nhập khẩu vàng và bạc hồi đầu tuần.

Đồng ghi nhận tuần sụt giảm thứ 3

Giá đồng có tuần sụt giảm thứ 3 do lo ngại rằng hoạt động mua đồng giao ngay có thể không duy trì được lâu ở Trung Quốc do nền kinh tế này vẫn trì trệ bởi không có các biện pháp kích thích đáng kể.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,1% xuống 9.107 USD/tấn, giảm 2,2% trong tuần này.

Thêm nhiều người tiêu thụ đồng của Trung Quốc trở lại thị trường này sau hai tháng ảm đạm, bị thu hút bởi giá giảm 17,8% từ mức cao kỷ lục hồi tháng 5.

Tồn kho đồng của sàn giao dịch Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất hai tháng tại 301.203 tấn.

Tháng này, Trung Quốc báo cáo tăng trưởng kinh tế yếu hơn dự kiến và các nhà đầu tư đã thất vọng sau khi cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt chỉ tập trung vào tính liên tục của chính sách thay vì bất kỳ sự thay đổi mang tính cấu trúc nào.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra vào ngày 31/7 cũng được chú ý, khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm manh mối cắt giảm lãi suất mà những nhà tham gia thị trường dự kiến rộng rãi sẽ bắt đầu vào tháng 9.

Quặng sắt kết thúc 3 ngày giảm

Quặng sắt Đại Liên tăng, kết thúc 3 phiên giảm giá bởi kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc, nhưng có tuần giảm giá trong bối cảnh những lo ngại về nhu cầu từ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,5% lên 779 CNY (107,45 USD)/tấn. Tính theo tuần hợp đồng này giảm 2,75%.

Tại Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 8 tăng 1,94% lên 101,85 USD/tấn, theo tuần giảm 4,41%, giảm mạnh nhết theo tuần kể từ ngày 7/6.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một lưu ý rằng báo cáo về lượng thép tồn kho tăng từ Trung Quốc cho thấy sự yếu kém đang diễn ra trên thị trường thép trong bối cảnh hoạt động xây dựng trong lĩnh vực bất động sản suy giảm.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy lượng tồn kho thép thành phẩm tại các kho của thương nhân ở 132 thành phố của Trung Quốc đã giảm 0,8% so với tuần trước trong giai đoạn 19-25/7, xuống mức thấp nhất trong một tháng là 21 triệu tấn, nhưng tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Thượng Hải, thép thanh và thép cuộn cán nóng tăng khoảng 0,65%, dây thép cuộn tăng 0,44%, trong khi đó thép không gỉ giảm 0,22%.

Cao su Nhật Bản tăng

Cao su Nhật Bản đóng cửa tăng do các nhà đầu tư theo dõi giá cao su giao ngay, mặc dù hợp đồng diễn biến không mấy khả quan trong tuần này.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 2,4 JPY hay 0,76% lên 317,7 JPY (2,07 USD)/kg, tính chung cả tuần giảm 0,41%.

Tại Thượng Hải, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 15 CNY hay 0,1% lên 14.365 CNY (1.981,6 USD)/tấn. Giá đã giảm 1,41% trong tuần này, tuần giảm mạnh nhất kể từ 5/7.

Cao su tấm hun khói xuất khẩu của Thái Lan tăng 1,12% lên 80,07 baht Thái Lan/kg FOB.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 4,45 US cent hay 1,9% xuống 2,3025 USD/lb, giá xuống thấp nhất 3 tuần tại 2,2750 USD/lb trong ngày 25/7. Arabica đã giảm 1,9% trong tuần này.

Áp lực lên giá là tốc độ thu hoạch tăng lên tại nhà sản xuất hàng đầu Brazil, nhờ thời tiết khô gần đây.

Tuy nhiên, Citi cho biết họ đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng niên vụ này ở cả Việt Nam và Brazil do thời tiết yếu kém, và hiện nay dự kiến thị trường toàn cầu ghi nhận dư thừa 100.000 bao loại 60 kg/bao trong niên vụ 2023/24. Dự kiến giá arabica trung bình là 2,45 USD/lb trong quý 3, cao hơn 10 US cent so với dự báo trước đó.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 giảm 2,1% xuống 4.302 USD/tấn.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng của giảm 0,24 US cent hay 1,3% xuống 18,42 US cent/lb.

Citi cho biết lượng mưa dưới mức bình thường tại Brazil cho thấy sản lượng mùa vụ yếu hơn, có thể giảm 2 triệu tấn trong niên vụ 2024/25. Dự kiến giá đường thô trung bình 19,5 US cent/lb trong quý 3 và 20 US cent/lb trong quý 4.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 0,9% xuống 526,7 USD/tấn.

Lúa mì, ngô, đậu tương giảm

Lúa mì trên sàn giao dịch Chicago giảm do dự đoán các cánh đồng lúa mì vụ xuân tại bang Dakota sẽ có sản lượng cao kỷ lục.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông giao tháng 9 đóng cửa giảm 14-1/4 US cent xuống 5,23-1/2 USD/bushel, giảm 3,5% trong tuần giảm thứ 3.

Ngô giảm do dự báo thời tiết nóng, khô tại vành đai trồng Ngô.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 11-1/2 US cent xuống 3,945 USD/bushel. Tính chung cả tuần giá tăng 1,3%.

Đậu tương kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 38-1/2 US cent xuống 10,77-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/7