Thị trường ngày 26/7: Giá dầu tăng trong khi vàng giảm xuống thấp nhất hai tuần, gạo Việt Nam thấp nhất một năm

Dầu tăng do lạc quan về số liệu kinh tế Mỹ

Giá dầu tăng sau khi số liệu kinh tế của Mỹ mạnh mẽ dấy lên dự đoán nhu cầu dầu thô tăng, nhưng đà tăng bị hạn chế bởi những lo ngại về nhập khẩu dầu giảm từ Trung Quốc.

Chốt phiên 25/7, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 9 tăng 0,66 USD/thùng hay 0,81% lên 82,37 USD/thùng. Dầu WTI cùng kỳ hạn tăng 0,69 USD hay 0,89% lên 78,28 USD/thùng.

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này tăng nhanh hơn dự kiến trong quý 2 trong khi lạm phát giảm, thúc đẩy dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất giảm sẽ kích thích hoạt động kinh tế, điều đó có thể làm tăng tiêu thụ dầu mỏ.

Tại Trung Quốc, nhập khẩu dầu mỏ và hoạt động lọc dầu trong năm nay có xu hướng giảm so với năm 2023 do nhu cầu nhiên liệu yếu hơn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế khó khăn.

Trước đó trong ngày 25/7, ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất trong một động thái hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu.

Cả hai loại dầu thô giảm hơn 1 USD/thùng trước đó trong phiên giao dịch này.

Tại Canada hàng trăm đám cháy rừng đang bùng phát tại các tỉnh phía tây British Columbia và Alberta, gồm cả khu vực trung tâm cát dầu Fort McMurray. Khu vực này được dự báo sẽ có mưa vào cuối tuần này, làm giảm bớt lo lắng về nguồn cung. Trung tâm này sản xuất 3,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Ở nhưng nơi khác, những nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắt nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas đã đạt được tiến triển trong tháng qua.

Vàng thấp nhất hai tuần

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần do việc chốt lời sau khi vàng tăng gần đây.

Vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 2.355,22 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/7. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 2,6% xuống 2.353,5 USD/ounce.

Vàng đã lên mức cao kỷ lục trong lịch sử tại 2.483,6 USD/ounce vào tuần trước do lạc quan ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Trong khi đó, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hong Kong giảm 18% trong tháng 6 so với tháng trước đó, do giá vàng tăng vọt gần đây gây sức ép cho nhu cầu trang sức.

Đồng giảm xuống dưới 9.000 USD

Giá đồng phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 4 tháng do USD giảm sau khi số liệu của Mỹ cho thấy lạm phát đang chậm lại, làm vững tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Người mua cũng trở lại thị trường Trung Quốc do giá giảm 15% từ mức cao kỷ lục hồi tháng 5, điều này hỗ trợ giá.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,1% lên 9.108 USD/tấn. Trước đó đồng đã giảm xuống dưới 9.000 USD/tấn, lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Giá đã đảo lại chiều giảm sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ tăng 2,9% trong quý 2, thấp hơn so với 3,7% trong quý 1. PCE hạ nhiệt làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, gây áp lực lên USD. USD giảm khiến các kim loại rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Quặng sắt tiếp tục giảm

Giá quặng sắt tiếp tục giảm bởi nguồn cung toàn cầu mạnh và thị trưởng thép ở Trung Quốc vẫn suy yếu, mặc dù những hàm ý về khích thích tiền tệ mạnh mẽ hơn đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc giảm phiên thứ 5 liên tiếp, đóng cửa mất 1,55% xuống 764,5 CNY (105,5 USD)/tấn.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 8 giảm dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 100 USD/tấn, giảm 1,14% xuống 99,75 USD/tấn.

Các hiệp hội kinh doanh thép ở Trung Quốc đang tìm kiếm tiêu chuẩn chất lượng mới cho thép thanh, sử dụng trong xây dựng, bị trì hoãn sau khi một làn sóng bán tháo hàng tồn khô gây áp lực lên thị trường kim loại đen.

Tại Thượng Hải, thép thanh và thép không gỉ giảm hơn 2%, thép cuộn cán nóng giảm 1,7% và dây thép cuộn giảm gần 4,5%.

Cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất hai tháng

Giá cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất hai tháng áp lực bởi tâm lý kinh tế suy yếu tại Trung Quốc và đồng JPY mạnh lên.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 5,8 JPY hay 1,81% xuống 315,3 JPY (2,05 USD)/kg. Trong phiên giá đã giảm xuống 312,8 JPY, yếu nhất kể từ ngày 15/5.

Tại Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 265 CNY hay 1,83% xuống 14.250 CNY (1.966,87 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 13/5.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng 0,75 US cent hay 4,2% lên 18,66 US cent/lb, giá đã xuống mức thấp nhất 20 tháng tại 17,86 US cent/lb trong phiên liền trước.

Thị trường này trở nên bán quá nhiều về mặt kỹ thuật sau khi giảm trong 7 phiên liên tiếp, và tới lúc cho một đợt điều chỉnh tăng.

Sản lượng đường của Brazil ít hơn dự kiến bổ sung hỗ trợ cho thị trường ở giữa phiên.

Khu vực trung nam Brazil đã sản xuất 2,94 triệu tấn đường trong nửa đầu tháng 7, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước, số liệu này thấp hơn nhiều so với ước tính trong một cuộc khảo sát của các nhà phân tích thuộc S&P Global Commodity Insights.

Đường chịu áp lực giảm từ triển vọng mùa vụ cải thiện ở bắc bán cầu trong bối cảnh mùa mưa thuận lợi, mặc dù có những lo ngại về sản lượng và tỷ lệ mía phân bổ để sản xuất đường ở Brazil.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 tăng 1,8% lên 531,4 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 3,55 US cent hay 1,5% lên 2,347 USD/lb, giá đã xuống gần mức thấp nhất 3 tuần tại 2,275 USD/tấn.

Các đại lý dự kiến xuất khẩu trong tháng 7 của Brazil sẽ gần mức kỷ lục.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 1,6% lên 4.395 USD/tấn.

Giá cà phê tại Việt Nam giảm trong tuần này theo thị trường London và do nhu cầu, nguồn cung giảm vào cuối vụ.

Nông dân tại Tây Nguyên đang bán cà phê ở giá 124.000 – 125.000 đồng/kg, giảm từ mức 127.000 đồng/kg một tuần trước.

Cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ được chào bán ở mức cộng 550 – 600 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9 ở London.

Tại Indonesia, cà phê Sumatra được chào bán ở mức cộng 600 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 8 và tháng 9 ở London, không đổi so với tuần trước.

Nông dân tại khu vực Lampung cho biết thời tiết khô trong giai đoạn ra hoa đã hỗ trợ nhiều cho cây cà phê.

Giá gạo Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất một năm

Giá gạo Việt Nam tuần này giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng do nhu cầu cải thiện nhẹ, mặc dù nguồn cung dồi dào và việc gieo trồng tăng đã hạn chế đà tăng của gạo.

Tại Việt Nam giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 550 – 560 USD/tấn giảm từ 565 – 570 USD/tấn một tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch ở mức vừa phải do mưa cản trở vụ thu hoạch đang diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, giá có thể tăng trong tuần tới do các nhà xuất khẩu kỳ vọng Bulog cơ quan thu mua nhà nước của Indonesia bắt đầu mua 320.000 tấn gạo trong đầu tháng tới.

Giá gạo đồ 5% tấm tại nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được chào bán ở mức 540 – 547 USD/tấn trong tuần này, cao nhất 4 tuần, tăng từ 537 - 543 USD/tấn trong tuần trước.

Ấn Độ có thể giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati và thay thuế xuất 20% với gạo đồ bằng thuế cố định với các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài, do tồn kho gạo trong nước cao kỷ lục.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 570 – 580 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 570 – 575 USD/tấn một tuần trước do sự thay đổi tỷ giá và nhu cầu ổn định.

