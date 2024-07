Thị trường ngày 23/7: Giá dầu, vàng, quặng sắt đồng loạt giảm, nhôm thấp nhất 4 tháng

Ảnh minh họa.

Dầu giảm

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, do các nhà đầu tư cảm thấy tốt hơn với quyết định chấm dứt nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden và tập trung vào lượng dự trữ tăng và dấu hiệu nhu cầu yếu.

Chốt phiên 22/7, dầu thô Brent giảm 0,23 USD hay 0,3% xuống 82,40 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 11/6. Dầu WTI giao tháng 8 đáo hạn trong ngày này giảm 0,35 USD xuống 79,78 USD/thùng, cũng thấp nhất một tháng.

Theo các nhà phân tích tại Morgan Stanley, mặc dù thị trường dầu mỏ hiện nay khan hiếm nhưng dự kiến sẽ cân bằng vào quý 4 năm nay và dư thừa trong năm tới, đưa giá dầu Brent tới phạm vi 75 tới 79 USD/thùng trong năm 2025.

Chính sách năng lượng có thể là điểm tranh luận cốt lõi giữa Harris và Trump, nhưng các nhà phân tích của Citis tin rằng cả hai sẽ không thúc đẩy các chính sách có ảnh hưởng cực lớn đến hoạt động dầu khí làm quan điểm cốt lõi.

Tại Trung Đông, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi gần cảng Hodeidad của Yemen trong ngày 20/7, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Trong ngày 21/7 lực lượng Houthi nói với giới truyền thông rằng họ sẽ tiếp tục tấn công Israel và không tuân theo bất kỳ quy tắc giao chiến nào.

Trung Quốc nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi hạ lãi suất chính sách ngắn hạn quan trọng và lãi suất cho vay chuẩn để thúc đẩy nền kinh tế, nhưng động thái này không hỗ trợ giá dầu.

Vàng giảm xuống mức thấp nhất một tuần

Giá vàng giảm xuống dưới mức thấp nhất một tuần do USD mạnh lên trong khi nhà đầu tư đợi thêm số liệu kinh tế của Mỹ và những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này để có manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 2.394,18 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 0,1% xuống 2.394,7 USD/ounce.

USD tăng khiến vàng đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Thị trường hiện nay đang theo dõi số liệu tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 2 phát hành vào ngày 25/7, cũng như số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE vào ngày 26/7.

Nhôm giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng

Giá nhôm giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng do một số vị thế tăng giá bị loại bỏ và giá các kim loại cơ bản khác giảm trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu bởi thiếu các biện pháp kích thích mới ở Trung Quốc.

Nhôm giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 1,6% xuống 2.313 USD/tấn sau khi xuống 2.296 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 28/3.

Giá nhôm, sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, vận tải và đóng gói, giảm 17% kể từ khi xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm hồi cuối tháng 5. Kim loại này đã xuống dưới đường trung bình 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Thị trường kim loại đang tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc sẽ hành động để giải quyết tình trạng bất động sản sụt giảm kéo dài trong nước, động lực lớn nhất thúc đẩy nhu cầu kim loại công nghiệp.

Tuy nhiên, cuộc họp chính trị quan trọng vào tuần trước đã không đưa thêm chính sách để thúc đẩy nhu cầu kim loại.

Trong khi đó, đồng LME giảm 1% xuống 9.211 USD/tấn sau khi xuống 9.172 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 3/4. Kim loại này đã giảm 17% kể từ khi lên mức cao kỷ lục ngày 20/5, và sự sụt giảm này đã phục hồi một số hoạt động mua giao ngay tại Trung Quốc.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt giảm khi các nhà đầu tư đánh giá các tín hiệu trái chiều trên thị trường từ Trung Quốc sau khi kết thúc hội nghị trung ương lần thứ 3.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 0,31% xuống 798,5 CNY (109,79 USD)/tấn.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 8 giảm 0,83% xuống 103,65 USD/tấn.

Trung Quốc đã hạ lãi suất chính sách ngắn hạn quan trọng và lãi suất cho vay chuẩn trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh nước này đang trên đà giảm phát và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, nợ tăng, tâm lý kinh doanh và người tiêu dùng suy yếu.

Tuy nhiên, sự thúc đẩy này đã không thể xóa bỏ được hoàn hoàn những lo ngại sau khi bản cập nhật chính sách được chờ đợi từ lâu của Trung Quốc không mang lại sự thay đổi lớn nào.

Công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc cho biết nhu cầu suy giảm từ người dùng cuối và tâm lý tiêu cực bao phủ thị trường thép trong nước từ ngày 15 đến 19/7.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định kết thúc chiến dịch tái tranh cử, điều mà các nhà đầu tư cho biết sẽ tạo ra sự không chắc chắn và có thể làm rung chuyển các thị trường toàn cầu.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 0,66%, thép cuộn cán nóng và dây thép cuộn cả hai giảm khoảng 0,7%, trong khi thép không gỉ tăng 0,65%.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng trong phiên đầu tuần, do Trung Quốc cắt giảm lãi suất quan trọng để thúc đẩy kinh tế, trong khi giá cao su tổng hợp tăng và những lo ngại về nguồn cung cũng hỗ trợ thị trường này.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch hàng hóa Osaka đóng cửa tăng 4,5 JPY hay 1,41% lên 323,5 JPY (2,07 USD)/kg.

Cao su giao tháng 9 tại Thượng Hải tăng 5 CNY hay 0,03% lên 14.550 CNY (2.000,6 USD)/tấn.

Đang hỗ trợ giá cao su tự nhiên là những lo ngại mới về nguồn cung trong bối cảnh mưa lớn tại Thái Lan, nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa giảm 0,36 US cent hay 1,9% xuống 18,3 US cent/lb, đóng cửa tuần trước giảm 2,8%. Hợp đồng này đã xuống thấp nhất 7 tuần tại 18,25 US cent/lb trước đó trong phiên.

Các đại lý trích dẫn triển vọng mùa vụ đã cải thiện tại Bắc Bán cầu trong bối cảnh mùa mưa cực kỳ thuận lợi.

Một số nhà phân tích đã nâng dự báo sản lượng đường toàn cầu trong tuần trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 1,5% xuống 533,1 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 4,85 US cent hay 2% lên 2.4305 USD/lb, trong tuần trước giá giảm 4,2%.

Các đại lý cho biết thị trường vẫn được hỗ trợ bởi sản lượng tổng thể bị hạn chế.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 1,1% lên 4.581 USD/tấn, nhưng vẫn giảm một chút từ mức cao kỷ lục 4.681 USD/tấn gần đây.

Ngô, đậu tương, lúa mì tăng

Giá ngô quay đầu tăng do việc mua để đóng giao dịch bán khống và sự lan tỏa từ thị trường đậu tương.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 9-3/4 US cent lên 4,00-1/4 USD/bushel.

Đậu tương tăng, với giá phục hồi từ mức thấp năm 2020 trong tuần trước sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 20-1/2 US cent lên 11,17-3/4 USD/bushel.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông giao tháng 9 tăng 5-1/4 US cent lên 5,48 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 23/7