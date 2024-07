Thị trường ngày 24/7: Giá vàng tăng nhẹ, dầu giảm 2%, đồng thấp nhất 3,5 tháng

Ảnh minh họa

Dầu giảm khoảng 2%

Giá dầu giảm khoảng 2% xuống mức thấp nhất 6 tuần do kỳ vọng ngày càng tăng về lệnh ngừng bắn ở Gaza và mối lo ngại về nhu cầu ngày càng tăng ở Trung Quốc.

Chốt phiên 23/7, dầu thô Brent giảm 1,39 USD hay 1,7% xuống 81,01 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,44 USD hay 1,8% xuống 76,96 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 7/6 và đẩy cả hai loại dầu này vào vùng bán quá nhiều theo kỹ thuật lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6.

Đây cũng là lần đầu tiên dầu WTI giảm giá 4 ngày liên tiếp kể từ đầu tháng 6. Dầu Brent giảm ngày thứ 3 liên tiếp.

Tại Trung Đông, những nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas theo một kế hoạch do Tổng thống Mỹ Joe Biden vạch ra trong tháng 5 và do Ai Cập và Qatar làm trung gian đã đạt được tiến triển trong tháng qua.

Cuộc chiến tại Gaza đã hỗ trợ giá dầu khi nhà đầu tư đánh giá rủi ro về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu tại các khu vực sản xuất quan trọng ở Trung Đông.

Cũng gây áp lực lên giá cả là USD của Mỹ lên mức cao nhất 9 ngày so với các đồng tiền khác. USD mạnh lên khiến dầu đắt hơn cho các nước khác có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Tuy nhiên, việc đặt cược ngày càng tăng với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể cung cấp mức sàn cho giá dầu, do chi phí vay giảm có xu hướng hỗ trợ nhu cầu dầu.

Vàng tăng

Giá vàng tăng và kết thúc chuỗi giảm kéo dài 4 ngày, khi các nhà đầu tư đợi số liệu kinh tế của Mỹ công bố vào cuối tuần này để rõ ràng hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm nay của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.405,09 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tăng 0,5% lên 2.407,3 USD/ounce.

Thị trường đã chuyển trọng tâm từ chính trị Mỹ sang số liệu kinh tế và đưa ra giả thuyết rằng chúng ta đi đúng hướng để bắt đầu chứng kiến việc giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo đa số các nhà kinh tế trong một thăm dò của Reuters, Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Trong khi đó, Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu vàng và bạc trong một động thái mà các quan chức trong ngành cho biết có thể nâng nhu cầu bán lẻ và giúp giảm tệ nạn buôn lậu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới này. Nhu cầu vàng tăng từ Ấn Độ có thể thúc đẩy giá trên toàn cầu.

Đồng xuống mức thấp nhất nhiều tháng

Giá đồng tiếp tục giảm phiên thứ 7 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 3,5 tháng do lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu tại Trung Quốc, nước tiêu thụ hàng đầu thế giới.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,6% xuống 9.159,5 USD/tấn sau khi xuống 9.110,5 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 3/4.

Trong bối cảnh chi tiêu trong nước yếu, các nhà sản xuất đồng Trung Quốc đã xuất khẩu kỷ lục 157.751 tấn trong tháng trước, góp phần làm tăng lượng tồn kho tại các kho LME gây áp lực lên giá cả. Dự trữ đồng LME tăng lên 236.700 tấn, cao nhất kể từ tháng 9/2021.

Thị trường đồng đã tinh chế trên toàn cầu dư thừa tới 416.000 tấn trong 5 tháng đầu năm từ mức 154.000 tấn trong cùng kỳ năm trước đó, theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Đồng Quốc tế.

Quặng sắt thấp nhất trong 3 tháng

Giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng, do thiếu kích thích từ Trung Quốc thổi bùng triển vọng về nhu cầu ảm đạm.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 3,43% xuống 774,5 CNY (106,47 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 8/4.

Quặng sắt giao tháng 8 tại Singapore giảm 3,36% xuống 100 USD/tấn, cũng thấp nhất từ ngày 8/4.

Giới phân tích của ngân hàng ANZ cho biết sự sụt giảm kéo dài của quặng sắt diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ảm đảm.

Sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục bị cản trở bởi nhu cầu trong nước yếu, áp lực giảm phát kéo dài và lĩnh vực bất động sản yếu kém.

Các nhà phân tích tại ING cho biết nếu không có thêm các biện pháp kích thích kinh tế sẽ có rất ít cơ hội lĩnh vực bất động sản và xây dựng phục hồi trong ngắn hạn.

Triển vọng của Trung Quốc yếu hơn và nền kinh tế toàn cầu đang áp lực lên giá cả.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm gần 1,9%, thép cuộn cán nóng giảm 1,75%, dây thép cuộn giảm 1,45%, thép không gỉ tăng gần 1,5%.

Cao su Nhật Bản giảm

Cao su Nhật Bản giảm bởi triển vọng nhu cầu yếu từ Trung Quốc, trong khi đồng JPY yếu hơn cũng bổ sung sự sụt giảm này.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm xuống 315,6 JPY (2,02 USD)/kg. Hợp đồng này đã giảm 7,9 JPY hay 2,44%, giảm mạnh nhất kể từ ngày 17/6.

Cao su giao tháng 9 tại Thượng Hải đóng cửa giảm 230 CNY hay 1,58% xuống 14.370 CNY (1.975,42 USD)/tấn, giảm mạnh nhất kể từ ngày 5/7.

Trong bối cảnh nhu cầu yếu đối với cao su của Trung Quốc, các nhà đầu tư đang đợi thêm các tín hiệu thúc đẩy thị trường.

Đường, cà phê giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa giảm 0,14 US cent hay 0,8% xuống 18,16 US cent/lb, trước đó giá đã xuống 18,08 US cent/lb thấp nhất trong 7 tuần.

Các đại lý ghi nhận một số giao dịch mua thương mại khi thị trường giảm và mối quan tâm nhập khẩu của Trung Quốc tăng khi giá có vẻ hấp dẫn.

Sản lượng đường của Brazil trong niên vụ 2024/25 được điều chỉnh giảm 300.000 tấn do tỷ lệ mía để sản xuất đường thấp hơn dự kiến và chất lượng mía kém.

Tuy nhiên, ngược lại triển vọng mùa vụ được cải thiện ở Bắc bán cầu trong bối cảnh mùa mưa thuận lợi khiến một số nhà phân tích nâng dự báo sản lượng niên vụ 2024/25 sắp tới.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 1,4% xuống 525,7 USD/tấn.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 3,95 US cent hay 1,6% xuống 2,391 USD/lb.

Cà phê robusta cùng kỳ hạn giảm 2,2% xuống 4.481 USD/tấn.

Ngô cao nhất hai tuần, lúa mì giảm

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tiếp tục tăng ngày thứ hai, với hợp đồng được giao dịch nhiều nhất lên mức cao nhất hai tuần, do mua để đóng giao dịch bán khống và những lo ngại ảnh hưởng của thời tiết tới vụ mùa của Mỹ.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 2-1/4 US cent lên 4,02-1/2 USD/bushel và hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 được giao dịch nhiều nhất kết thúc phiên tăng 2-1/4 US cent lên 4,17-1/4 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 8/7.

Lúa mì đóng cửa giảm do nguồn cung lúa mì toàn cầu dồi dào và sự cạnh tranh xuất khẩu mạnh mẽ.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 5-1/4 US cent xuống 5,42-3/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24/7