Chuyên gia JP Pro nhận định 3 nhãn hiệu dẫn đầu thị trường chứng khoán

Cổ phiếu nhóm ngân hàng JP Morgan Chase



JPMorgan Chase là ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, cổ phiếu JPM được coi là một khoản đầu tư an toàn và có giá trị. Tính đến ngày 19/03/2024, cổ phiếu JPM được giao dịch với mức P/E là 12.5. So với các ngân hàng lớn khác, mức P/E này được coi là thấp và cực kỳ lợi thế cho nhà đầu tư dài hạn.

Với thị phần dịch vụ tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, tỷ lệ nợ xấu thấp, JP Morgan Chase luôn đứng đầu danh sách khuyến nghị mua của Zacks, Yahoo Finance,... Theo JP Pro, mã JPM với mức cổ tức 1.05 USD/ cổ phiếu, cộng thêm cổ tức ưu đãi từ 3 USD - 5 USD.

Cổ phiếu tăng trưởng Apple (AAPL) và lý do nên sở hữu

Apple là thương hiệu không còn xa lạ, nhưng ít ai đoán được khối lượng giao dịch trung bình của họ lên đến 8 triệu cổ phiếu/ngày. Với sự tăng trưởng đều đặn, các chuyên gia từ Investing, Nasdaq, hay cả JP Pro đều đưa ra kết quả cho mức cổ tức mà nhà đầu tư có thể sở hữu xấp xỉ 0.92USD/năm.

Apple là một công ty có thương hiệu mạnh mẽ và sản phẩm được yêu thích trên toàn thế giới. Lịch sử lâu dài về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Apple có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai nhờ vào các sản phẩm mới và thị trường mới.

Một số yếu tố khác để vị thế của Apple khó có thể xoay chuyển, đó là vì Apple có thị trường mục tiêu lớn cho các sản phẩm và dịch vụ của mình. Hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới đang sử dụng các sản phẩm của Apple. Họ đều là những khách hàng trung thành, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm mới của "nhà mốt" công nghệ này.

Nhờ thế mà Apple có dòng tiền mạnh mẽ, cho phép công ty đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, mua lại và trả cổ tức cho cổ đông.

Colgate-Palmolive - Quân cờ chủ chốt cho ngành hàng tiêu dùng

Là một công ty có thương hiệu mạnh mẽ và sản phẩm được yêu thích trên toàn thế giới, Colgate-Palmolive có lịch sử lâu dài về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Công ty cũng nổi tiếng với việc chia trả cổ tức đều đặn và có chương trình mua lại cổ phiếu tích cực. Cụ thể là, Colgate-Palmolive đã trả cổ tức liên tục trong hơn 50 năm và đạt lợi tức hiện tại là 2,26%. Colgate-Palmolive có tỷ lệ P/E hiện là 28,5, cao hơn mức trung bình của ngành hàng tiêu dùng.

Mặc dù Colgate-Palmolive phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Procter & Gamble, Unilever và Johnson & Johnson, họ vẫn đạt được lượng giao dịch trung bình lên đến 10.2 triệu cổ phiếu/ngày. Với nhiều đợt chia trả hàng năm, cổ tức chỉ khoảng 0.48 - 0.6 USD/ cổ phiếu khá hấp dẫn cho nhà đầu tư Việt Nam.

Lý do khiến những cổ phiếu này dẫn đầu thị trường chính chính là nền kinh tế thế giới đang phục hồi dịch Covid-19. Lãi suất ngân hàng ở Mỹ đang tăng, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư dự đoán rằng lãi suất có thể sắp đạt đỉnh và sẽ giảm dần trong thời gian tới. Điều này có thể thúc đẩy dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán.