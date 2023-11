Chuyên gia khuyên nhà đầu tư đất nền dưới 2 tỷ đồng mạnh dạn vay ngân hàng

Lượng giao dịch đất nền phân khúc dưới 2 tỷ đồng tăng

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, thị trường đất nền ở 3 huyện có thông tin lên quận trong thời gian tới là Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức đang ghi nhận lượng giao dịch tăng ở phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng.

Tại Đông Anh, các nền đất có mức giá dưới 2 tỷ đồng thuộc các xã: Kim Chung, Đại Mạch, Võng La, Hải Bối - nơi khu công nghiệp Thăng long toạ lạc - ghi nhận lượng giao dịch tăng nhẹ so với quý trước đó.

Đất nền Kim Chung dao động từ 30 - 35 triệu đồng/m2, diện tích 40 - 50m2. Đất nền Đại Mạch giá dao động 22 - 26 triệu đồng/m2, diện tích 60 - 80m2. Đất nền Võng La giá bán 40 - 45 triệu đồng/m2, diện tích 35 - 40m2. Đất nền Hải Bối diện tích 30 - 40m2, giá bán từ 35 - 40 triệu đồng/m2.

Đất nền phân khúc dưới 2 tỷ đồng chứng kiến lượng giao dịch tăng.

Đất nền Gia Lâm cũng ghi nhận giao dịch khởi sắc ở phân khúc dưới 2 tỷ đồng, chủ yếu thuộc 2 xã Kiêu Kị và Đa Tốn, khoảng giá dao động 35 - 48 triệu đồng/m2, diện tích từ 40 - 45m2.

Đất nền Hoài Đức gần các cụm công nghiệp An Khánh, cụm công nghiệp La Phù cũng ghi nhận mối quan tâm tăng của người tìm mua. Đất nền An Khánh dưới 2 tỷ đồng tập trung ở các xã Phú Vinh, Vân Lũng, An Thượng, An Thọ với diện tích 30 - 45m2, giá bán từ 34 - 45 triệu đồng/m2. Đất nền trong làng La Phù có diện tích 30 - 40m2, mức giá 36 - 42 triệu đồng/m2 cũng có lượng quan tâm tăng so với quý trước.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết phân khúc đất nền có sổ, nhà ở kinh doanh dưới 2 tỷ đồng có lượng giao dịch tăng rõ rệt, nhất là ở những vùng được đầu tư hạ tầng hay khu vực liền kề các khu công nghiệp với giá bán tăng 5% – 7% so với quý trước.

Đây cũng là phân khúc điểm sáng duy nhất của loại hình đất nền, bởi lẽ với loại đất nền có khoảng giá từ 3 tỷ đồng/nền trở lên tình hình giao dịch vẫn khá ảm đạm.

Mạnh dạn sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư đất nền

Theo môi giới, hầu hết trường hợp nhà đầu tư đất nền phải "cắt lỗ" thời gian qua là những "tay ngang" hoặc nhà đầu tư non tay "gãy" đòn bẩy tài chính. Trong khi đó, không ít "tay to" vẫn đang tranh thủ gom đất ở các khu vực tiềm năng.

Ông Trần Khánh Quang, chuyên gia bất động sản, cho rằng việc mua đất nền đang có hiệu ứng rục rịch quay trở lại. Người mua bắt đầu tìm đất nền có giá tốt, giảm từ 30 - 40% so với thời gian trước đây. Dòng tiền cũng đang gặp khó khăn nên những sản phẩm 1 - 2 tỷ đồng phù hợp với nhà đầu tư hơn các sản phẩm cao cấp từ 3 tỷ đồng trở lên.

Theo ông Quang, sử dụng vốn vay ngân hàng thời điểm này là thích hợp để đầu tư đất nền.

Ông Quang đưa ra lời khuyên, việc đầu tư và mua bán đất nền hiện tại chưa dành cho nhà đầu tư mới mà chỉ phù hợp với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vì thị trường mới có tín hiệu bắt đầu từ đáy đi lên, chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp mới hiểu được giá trị thực của bất động sản.

Người mua nên lựa chọn sản phẩm đất nền “sáng đèn”, tức là khu vực đông đúc chứ không nên mua chỗ hẻo lánh, chưa có ai ở. Nơi đó cần có cơ sở hạ tầng đầy đủ, xe hơi vào được, minh bạch pháp lý.

Về giá, từ 1 - 2 tỷ đồng là giá thuộc trung bình khá của đất nền nên nó phải thuộc về vùng ven, gần những khu đô thị lớn. Mua đất nền giá này ở vùng ven của thị trấn, thành phố nhỏ thì chưa phù hợp.

“Nhà đầu tư mua trong thời điểm này nên mạnh dạn sử dụng vốn vay ngân hàng vì hiện nay lãi suất ngân hàng đang ở mức khá tốt. Theo dự kiến, từ nay đến cuối năm, thị trường sẽ nhích nhẹ khoảng 2 - 3% và qua quý 2/2024, thị trường sẽ có dấu hiệu rõ ràng về việc đi lên”, ông Quang nhận định.