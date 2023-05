Chuyên gia kinh tế Trung Quốc khuyên người trẻ nên mua nhà thay vì ở thuê: Chỉ ra lợi ích rõ ràng sau 5 năm khiến nhiều người phải ngạc nhiên

Đa số ai trong chúng ta cũng mong muốn sở hữu một ngôi nhà, muốn phần bất động sản đó hoàn toàn là của mình. Bởi việc sở hữu một ngôi nhà không chỉ tượng trưng cho sự trưởng thành mà còn là bước quan trọng để ổn định tài chính.

Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng có đủ khả năng để có thể mua nhà. Do đó, một số người chọn giải pháp trước mắt là ở thuê để có một nơi chốn tử tế để đi về, một số khác thì cố gắng tích góp hoặc vay tiền để sở hữu một BĐS cho riêng mình. Tuy nhiên, người trẻ nên mua nhà hay thuê nhà có lợi hơn vẫn là một bài toán khó chưa có lời giải.

Một vị giáo sư của Đại học Bắc Kinh đã từng bày tỏ quan điểm về vấn đề này, theo ông giới trẻ nên thuê nhà vì giúp tiết kiệm chi phí. Quan điểm này đã khiến dư luận bàn tán sôi nổi, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Những người đồng tình với quan điểm này cho rằng giá thuê nhà là không quá cao, ở một số thành phố hạng hai, thậm chí có thể cho thuê một tập hợp bất động sản trị giá 2 triệu NDT với giá dưới 2.000 NDT/ tháng. Mặt khác, mua một căn nhà còn phải trả một khoản tiền đặt trước rất lớn, trong trường hợp mua nhà trả góp, hàng tháng bạn còn phải trả một khoản lãi và gốc.

Phe phản đối quan điểm trên cho rằng mua nhà tốt hơn vì nhà là tài sản, còn đi thuê nhà là tiêu dùng. Dù giá thuê nhà tuy thấp nhưng người thuê nhà lại phải đau đầu vì nhiều vấn đề khác. Ví dụ như họ có nguy cơ bị "đuổi đi" bất cứ lúc nào, quan trọng hơn là việc thuê nhà khó được hưởng các nguồn lực xã hội chẳng hạn như giáo dục và chăm sóc y tế. Bởi vì ở một số thành phố, trẻ em phải có nhà tại địa phương để nhập học, đăng ký hộ khẩu...

"Mua nhà" hay "thuê nhà": Chuyên gia chỉ ra sự khác biệt rõ ràng sau 5 năm

Về vấn đề người trẻ nên mua nhà hay thuê nhà, Đổng Phiên - Chuyên gia kinh tế nổi tiếng Trung Quốc ủng hộ người trẻ mua nhà. Bởi theo góc nhìn của các nhà kinh tế, sự khác biệt giữa thuê và mua nhà sẽ thể hiện rõ chỉ sau 5 năm:

5 năm sau khi mua nhà, không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà còn có thể gia tăng tài sản rất lớn. Đồng thời có thể sẽ mang lại cho con bạn những cơ hội giáo dục tốt. Mặc dù thuê nhà là sẽ tốn ít chi phí hơn, nhưng sự "cắt xén" trong chi tiêu vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Trước hết, những người mua nhà sau 5 năm có thể thấy sự giàu có của họ có thể tăng lên, trong khi những người thuê nhà có thể phải đối mặt với khoản chi lớn hơn. Ở giai đoạn hiện tại, giá nhà đất tại nhiều thành phố vẫn đang tăng cao. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang thuê nhà, bạn không chỉ phải đối mặt với tình huống giá nhà sẽ tăng cao, không đủ tiền mua nhà trong tương lai mà còn phải gánh thêm nỗi lo giá thuê nhà cũng sẽ tăng. Giả sử giá nhà trung bình tăng 50% và giá thuê tăng 40% sau 5 năm, điều này có nghĩa là đối với người mua, tài sản đứng tên họ đã tăng giá 50%. Nhưng đối với những người đi thuê nhà, không những tương lai khó mua nhà hơn mà còn phải trả thêm tiền thuê nhà.

Thứ hai , trong xã hội ngày nay, chủ đề về việc "tậu nhà – cưới vợ" có vẻ khá được nhiều người quan tâm. Ông cha ta có câu an cư lạc nghiệp. Nhà là nền tảng của gia đình, mua được nhà là điều mà nhiều người mơ ước cả đời. Người có nhà sẽ dễ dàng tiến đến kết hôn, yên bề gia thất trong khi người thuê nhà vẫn phải đắn đo, lo lắng về nhiều vấn đề khác. Khi cuộc sống chưa thực sự ổn định, họ chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình.

Hơn nữa, sau 5 năm, khoảng cách lợi ích giữa việc mua nhà và thuê nhà có thể còn lớn hơn về phương diện giáo dục và chăm sóc y tế. Lấy giáo dục làm ví dụ, trên thực tế, việc thuê nhà sẽ vô cùng bất lợi cho việc học hành và trưởng thành của con cái. Các khu vực có giá thuê nhà thấp tương ứng với nguồn lực giáo dục cũng bị hạn chế. Nếu muốn được hưởng nền giáo dục chất lượng hơn thì đương nhiên phải trả phí chọn trường cao hơn.

Mặt khác, các gia đình chọn thuê nhà có thể phải chuyển chỗ ở nhiều lần và mỗi lần như thế, con cái của họ có thể phải chọn lại trường học và tái thích nghi với môi trường.

Thứ tư, xét từ khía cạnh cuộc sống, mua nhà cũng có lợi hơn so với thuê nhà. Bạn có thể tự do thiết kế và trang trí ngôi nhà của riêng mình, việc này sẽ khó khả thi khi bạn thuê nhà. Bản thân người thuê không thể là chủ nhà. Mặt khác, việc thuê nhà cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, ví dụ như nhiều trường hợp bị chủ nhà đuổi đi không lý do, hay bị bên trung gian lừa dối. Ngược lại, mua nhà sẽ có cuộc sống thoải mái và an toàn hơn. Cảm giác này trở nên mạnh mẽ hơn theo tuổi tác.

Cuối cùng, tất nhiên phải nói đến "tính kinh tế" của việc mua và thuê nhà, cái nào tiết kiệm chi phí hơn? Chúng ta phải thừa nhận rằng thuê nhà thực sự tiết kiệm chi phí hơn mua nhà. Người thuê nhà chỉ dùng một phần tiền lương hàng tháng để trả tiền thuê nhà (20% -40%), họ có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể để dành cho những chi tiêu khác nếu muốn như du lịch, giải trí.

Với những người mua nhà trả góp, phần lớn tiền lương hàng tháng sẽ dùng để trả nợ ngân hàng, điều này đồng nghĩa với việc các khoản tiêu dùng khác sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, nếu giá trị thị trường của căn nhà được mua tăng lên đáng kể trong những năm tiếp theo, thì đây là sự gia tăng ổn định của tài sản đối với người mua. Giá trị này lớn hơn nhiều so với những người thuê nhà, bởi vì thu nhập từ tiền lương không thể so sánh được với sự gia tăng của cải do giá nhà đất.

Trên thực tế, không có câu trả lời chuẩn nhất cho việc nên "mua nhà" hay "thuê nhà ". Mua nhà hay thuê nhà đều có những ưu và nhược điểm riêng. Nhìn từ khía cạnh cuộc sống tiện nghi và giá trị thu về, đúng là mua nhà có nhiều lợi thế rõ ràng hơn. Tuy nhiên, việc mua nhà hay thuê nhà còn tùy thuộc vào điều kiện từng gia đình và nhu cầu của bản thân.

Nếu tài chính của bạn chưa sẵn sàng, chưa có nhiều kiến thức bất động sản và giao dịch nhà đất thì thuê vẫn là sự lựa chọn lý tưởng và an toàn nhất.

(Theo Toutiao)