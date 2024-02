Chuyên gia marketing lý giải hiện tượng Đào Phở và Piano: Vì sao 1 bộ phim Nhà nước lại "hot" như vậy?

Bộ phim điện ảnh Đào, Phở Và Piano hiện đang rất hot trên các nền tảng mạng xã hội. Bộ phim từng được ra mắt và công chiều hồi tháng 10 năm 2023. Trong dịp Tết Nguyên đán, phim Đào, phở và piano và Hồng Hà nữ sĩ ra rạp dịp Tết Giáp Thìn nằm trong đề án thí điểm phổ biến phim Nhà nước đặt hàng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Và phim bỗng nhiên hot trở lại qua các bài đăng, review trên mạng xã hội.

Phim tạo thành hiện tượng chưa từng thấy của điện ảnh Việt, khiến cho website của Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia (đơn vị phát hành phim duy nhất những ngày qua) rơi vào tình trạng quá tải. Rạp Quốc gia đã liên tục điều chỉnh tăng suất chiếu nhưng vẫn không đủ để phục vụ khán giả. Mới đây nhất, hai hệ thống rạp là Beta Cinemas và Cinestar cũng đã xác nhận phát hành phim và đang sắp xếp để có thể chiếu phim sớm nhất.

Thuộc dòng phim lịch sử, trước đây khán giả hầu như không mấy mặn mà, phim Đào, Phở và Piano không được kỳ vọng cao khi ra rạp. Và ngay cả những nhà sản xuất, nhiều đạo diễn cũng thấy khá "khoai" khi thực hiện thể loại phim này. Thế nhưng bộ phim lại tạo ra "cơn sốt" chưa từng có. Nhìn theo góc độ truyền thông, anh Hạ Hồng Việt - Founder CTCP truyền thông và chiến lược Sellator, có hơn 10 năm làm Marketing Truyền thông Thương hiệu đã lý giải nguyên nhân phim thu hút khán giả và dư luận mạnh mẽ đến vậy:

Lần đầu tiên, 1 tác phẩm điện ảnh được Nhà nước đặt hàng rót kinh phí sản xuất lại được viral mạnh mẽ trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng, website đặt vé rạp phim bị quá tải và sập, xếp hàng đặt vé trực tiếp tại Rạp chiếu phim Quốc gia chỉ mua được vé những ngày hôm sau. Để phân tích và rút ra bài học, cá nhân tôi thấy bộ phim có đầy đủ yếu tố cả về sản phẩm lẫn truyền thông để khiến mọi người lan truyền, bàn tán và muốn đến rạp xem phim.



1. Về mặt sản phẩm

Bộ phim “Đào, phở và piano” có đầy đủ các yếu tố để kích thích tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out - sợ bị bỏ lỡ), dẫn đến việc kích thích khán giả ra quyết định rất nhanh chóng. Cụ thể như soi chiếu trên lăng kính công thức F.O.M.O mà tôi đề xuất bao gồm Fast-Out of stock-Magnet-OK, có thể liệt kê chi tiết như sau:





Fast: Cấp bách

Với bất cứ 1 sản phẩm mới ra mắt, nó đều có yếu tố thúc giục những tệp khách hàng sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm. Hơn nữa, bộ phim này không chỉ có yếu tố mới, mà nó còn sở hữu rất nhiều yếu tố đặc biệt khác: Ví dụ như website đặt vé online bị sập, muốn xem cũng không xem được. Bộ phim do Nhà nước đầu tư sản xuất, trước giờ được biết đến như là những sản phẩm không hướng tới thị hiếu chung, thế mà lại được đông đảo cộng đồng đón nhận. Nhất là sau rất nhiều trải nghiệm review trên các kênh social, thì những người quan tâm càng nóng lòng muốn xem xem bộ phim này đầu đuôi như thế nào mà được mention nhiều như thế.

Out of stock: Khan hiếm

Khắp cả nước Việt Nam tính đến ngày hôm qua 20/2 chỉ có duy nhất 1 nơi xem được “Đào, phở và piano”, đó chính là Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Với số lượng suất chiếu và số ghế giới hạn, rạp đông kín người, mua vé trực tiếp xếp hàng để lấy vé cho những ngày hôm sau, trang web của rạp phim thì sập vì số lượng người đặt vé quá đông. Đến ngày hôm nay cũng chỉ có 2 hệ thống rạp phim nhận phân phối phim này. Như vậy là quá đủ để cho thấy độ khan hiếm của sản phẩm. Nhưng cấp bách và khan hiếm là vô nghĩa nếu không có yếu tố…

Magnet: Nhu cầu

Công chúng muốn xem 1 bộ phim hay - điều đó không còn bàn cãi. Công chúng muốn xem bộ phim khơi dậy lòng tự hào dân tộc - chắc chắn rồi. Công chúng muốn thấy 1 bộ phim khác biệt - “Đào, phở và piano” quá khác biệt khi lần đầu tiên là 1 bộ phim Nhà nước đầu tư kinh phí mà lại được lan truyền rầm rộ như thế. Không 1 đồng bỏ ra cho marketing, những bàn tán xoay quanh bộ phim đều đến từ công chúng. Với hàng trăm nghìn lượt tìm kiếm liên quan trên Google trong 1 ngày, hàng chục clip triệu view trên TikTo,… rõ ràng nhu cầu về bộ phim đã quá rõ ràng, không phải bàn cãi.

OK: Uy tín

Phim có sự tham gia của những diễn viên thực lực với nhiều năm tuổi nghề như Doãn Quốc Đam, làm về bối cảnh lịch sử lại còn được Nhà nước sản xuất. Tiếp đến, Tiktoker thường chia sẻ về chủ đề lịch sử Giao Cùn đã nói về phim từ tháng 3 năm ngoái. Nhiều báo chí, trang tin, và các kênh truyền thông khác đánh giá phim có chất lượng nội dung tốt. Đây là yếu tố thứ 4 đủ để kích thích những ai quan tâm ra quyết định phải đi tìm và xem bộ phim này.

Các diễn viên trong phim Đào, phở và piano

2. Về mặt truyền thông

Thực ra, “Đào, phở và piano” đã từng được công chiếu vào tháng 9 năm ngoái, nhưng sự quan tâm đến bộ phim được giới hạn bởi 1 nhóm công chúng nhỏ bao gồm báo chí và 1 số khán giả, không hề có hiệu ứng rầm rộ. Không ai ngờ được dịp Tết 2024 lại chứng kiến 1 sự bùng nổ đến từ bộ phim như vậy. 1 cách vô tình, bộ phim này được hưởng lợi nhiều từ hiệu ứng truyền thông.

Tên phim

Đào là 1 hình ảnh gắn liền với ngày Tết của miền Bắc. 1 cách tình cờ, tên bộ phim khiến người ta liên tưởng đây là 1 bộ phim được ra mắt và chiếu vào dịp Tết. Thêm 1 lý do để lựa chọn xem thử. Ngoài ra, không cần phải nói cũng biết bộ phim chiếu rạp đình đám nhất dịp Tết nguyên đán 2024 chính là Mai của Trấn Thành. Thêm 1 lần nữa, tình cờ, Đào là 1 hình ảnh tương phản với Mai trong ngày Tết. Tiếp nữa, đào - phở - piano không thường thấy được đặt cạnh nhau, nếu không nói là giống như bún đậu và tương ớt, kem que và mắm tôm,… người ta chẳng bao giờ xếp chúng cạnh nhau. Vì thế nên đây có thể là cái tên khiến người ta tò mò câu chuyện đằng sau. Sự liên quan, tương phản và kích thích tò mò này khiến bộ phim dễ gây chú ý ngay từ cái tên.

Chủ đề

Chủ đề yêu nước và lòng tự hào dân tộc từ trước đến nay vẫn luôn được ủng hộ và lan truyền, đặc biệt là ở Việt Nam. Các brand mà thể hiện được tinh thần yêu nước sẽ được ủng hộ nhiệt tình. Những nhân vật nổi tiếng đến đâu mà chia sẻ những thông tin ảnh hưởng đến chủ quyền biển đảo cũng đều có thể bị tẩy chay mạnh mẽ. Bộ phim làm về chủ đề này là 1 điểm cộng để được ủng hộ.

Sự khác biệt

1 bộ phim mà chỉ được chiếu ở 1 rạp duy nhất. Khác biệt. 1 bộ phim mà muốn đặt vé online để đi xem cũng không được. Khác biệt. 1 bộ phim được sản xuất với kinh phí hạn hẹp, không 1 đồng marketing truyền thông lại được đông đảo mọi người nhắc tới. Khác biệt. Lần đầu tiên chứng kiến thấy 1 bộ phim như vậy. Điều này càng kích thích trí tò mò, và khiến câu chuyện về bộ phim càng được lan truyền hơn.

TikTok

Có thể nói 1 trong những đóng góp rất lớn đến sự lan truyền của bộ phim đến từ TikTok. Bộ phim đã từng lên hàng loạt báo vào khoảng cuối tháng 9/2023, nhưng hiệu ứng so với thời điểm hiện tại quá nhỏ. TikTok sở hữu 1 số lượng cực kỳ lớn các creator, những người luôn muốn những content mới mỗi ngày.

Và nếu có 1 content liên quan chủ đề yêu nước, lại về 1 bộ phim có nhiều sự khác biệt, 1 cái tên có yếu tố quen thuộc nhưng gây tò mò, lại còn xu hướng mọi người đang nói nhiều về Mai, thì những content về Đào, phở, và piano có 1 thời điểm lý tưởng để viral và khai thác. Nhờ sự phổ biến của TikTok, mọi người đã biết đến bộ phim này nhiều hơn, tâm lý FOMO được đẩy lên cao, cộng thêm với chất lượng sản phẩm cũng được đánh giá tích cực. Điều đó tạo nên Đào, Phở và Piano ngày hôm nay.

Cá nhân tôi, “Đào, phở và piano” được viral giống với câu chuyện của Mì Thanh Long Caty. Sở hữu nhiều yếu tố mà không dự đoán trước. Nhiều khi biết nguyên lý là thế mà chủ động tạo ra cũng khả năng cao là fail, bởi vì nhiều yếu tố thành công bởi vì công chúng thấy nó tự nhiên. Tuy nhiên, có 1 điểm tích cực đó là rất nhiều người thừa nhận mình đã xúc động, rơi lệ, bị ngạc nhiên, vượt kỳ vọng với bộ phim. 1 sản phẩm tốt được viral - quá xứng đáng.