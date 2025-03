Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là loại thịt tốt nhất trên đời: Việt Nam có nguồn cung top đầu thế giới

Một trong những trụ cột chính của lối sống lành mạnh là chế độ ăn uống lành mạnh. Các chuyên gia thường khuyên mọi người có một chế độ ăn đa dạng và cân bằng các nhóm thực phẩm, bao gồm tinh bột, vitamin, khoáng chất, chất béo, và protein.

Một trong những thực phẩm cung cấp protein phổ biến nhất là thịt. Hầu hết mọi người đều biết điều đó, nhưng không phải ai cũng biết đâu là loại thịt tốt nhất hay phù hợp nhất với sức khỏe của mình.

Chuyên trang sức khỏe The Well, thuộc mạng lưới chăm sóc sức khỏe Northwell Health (Mỹ), đã đăng tải một bài viết phân tích giá trị dinh dưỡng của các loại thịt phổ biến nhất. Trong đó, chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Schiff, làm việc tại Northwell Health, đã chỉ ra loại thịt mà cô cho rằng tốt nhất trên đời, và lý do vì sao cô đánh giá như vậy.

Loại thịt tốt nhất cho sức khỏe

Theo chuyên gia Schiff, thịt gà tây và thịt gà là loại thịt tốt nhất cho sức khỏe.

“Khi nói đến các loại thịt lành mạnh nhất chứa nhiều dinh dưỡng nhất, gà tây và gà nên đứng đầu danh sách của bạn”, Schiff nói. Cả hai đều có giá trị dinh dưỡng gần như ngang nhau, trong đó gà tây có xu hướng nạc hơn gà.

Chuyên gia Mỹ đánh giá thịt gà tây và thịt gà là tốt nhất trong các loại thịt. (Ảnh minh họa)

Để nhận được lợi ích tối đa từ thịt gà, vị chuyên gia khuyến cáo bỏ da vì da là phần béo nhất.

Cô giải thích: "Sau khi bỏ da, sự khác biệt giữa thịt trắng và thịt đen là không đáng kể về mặt chất béo và calo, vì vậy hãy chọn loại bạn thích".

"Thịt đen có xu hướng mọng hơn và có hương vị hơn, nhưng một số người không thích kết cấu của nó".

Mặc dù gà tây không phổ biến ở Việt Nam, nhưng thịt gà và các loại gia cầm khác như vịt, ngan… lại cực kỳ phổ biến. Theo tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, Việt Nam là một trong những nước có tổng đàn gia cầm lớn nhất thế giới. Thời điểm 31/12/2022, cả nước có 557,3 triệu con gia cầm, trong đó đàn gà là 453,3 triệu con (chiếm 81,3%).

Thịt gà và các loại gia cầm khác như vịt, ngan… cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn từ năm 2018 – 2022, đàn gia cầm tăng nhanh từ 435,9 triệu con lên 557,3 triệu con. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,3%/năm.

Trong cơ cấu chăn nuôi gà, khu vực miền Bắc có tỷ trọng lớn hơn so với khu vực miền Nam, chiếm khoảng 60% tổng đàn gà cả nước. Trong đó, chăn nuôi gà chủ yếu tập trung ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long với tỷ trọng chiếm lần lượt 23% và 22%.

Dinh dưỡng trong thịt gà

Theo chuyên trang y tế Mỹ Web MD, thịt gà chứa nhiều protein chất lượng cao và không chứa nhiều chất béo — đặc biệt là nếu bạn ăn thịt nạc. Ngoài hàm lượng protein phong phú, thịt gà còn chứa vitamin B12, tryptophan, choline, kẽm, sắt, đồng.

Thịt ức gà được chế biến thành món ngon bắt mắt. (Ảnh minh họa)

Một miếng thịt ức gà sống, không xương không da chứa:

- Lượng calo: 120

- Protein: 26 gram

- Chất béo: 2 gram

- Carbohydrate: 0 gram

- Chất xơ: 0 gram

- Đường: 0 gram

Với các chất dinh dưỡng này, thịt gà có thể giúp tăng cường sức khỏe xương và cơ. Protein nạc trong thịt gà là nguồn axit amin tuyệt vời. Cơ thể chúng ta sử dụng axit amin để xây dựng mô cơ, một yếu tố đặc biệt quan trọng khi chúng ta già đi. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng protein cao hơn giúp duy trì mật độ khoáng chất của xương. Ăn thịt gà có thể giúp xây dựng cơ bắp chắc khỏe hơn và thúc đẩy xương khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ chấn thương và các bệnh như loãng xương.

Thịt gà có nhiều lợi ích cho xương, cơ, tim mạch, tâm trạng. (Ảnh minh họa)

Thứ hai, thịt gà có thể giúp kiểm soát cân nặng và tăng cường sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy 25-30 gam protein mỗi bữa ăn có thể giúp chúng ta cảm thấy no hơn. Các bữa ăn giàu protein có thể khiến chúng ta cảm thấy no hơn mặc dù chúng ta ăn ít hơn, điều này giúp quản lý cân nặng tốt hơn. Cân nặng khỏe mạnh giúp cải thiện các yếu tố nguy cơ mắc các vấn đề về tim như mức triglyceride cao và huyết áp cao. Là một loại thực phẩm giàu protein, thịt gà có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cuối cùng, thịt gà giúp cải thiện tâm trạng. Gà chứa axit amin tryptophan, có liên quan đến việc tăng serotonin (hormone "cảm thấy thoải mái") trong não của chúng ta. Hàm lượng tryptophan trong thịt gà không đủ cao để khiến bạn cảm thấy hưng phấn ngay lập tức, nhưng các nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp tăng mức serotonin khi kết hợp với các yếu tố khác.