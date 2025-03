Giá vàng vượt mốc 3.000 USD nhưng chao đảo chốt lời - dấu hiệu lao dốc hay lùi một bước để lấy đà tăng?

Thị trường vàng đang duy trì mức hỗ trợ trên 3.000 USD/ounce, nhưng chứng kiến một số hoạt động chốt lời mạnh mẽ trước thềm cuối tuần. Do đó, giá không thể giữ vững ở mức trên 3.057 USD/ounce.

Mặc dù kim loại quý này vẫn có một số tiềm năng tăng giá, một số nhà phân tích cho rằng việc điều chỉnh tại vùng giá hiện tại là cần thiết để củng cố xu hướng tăng dài hạn của thị trường. Vàng giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức 3.014,20 USD/ounce, giảm gần 1% trong ngày, nhưng kim loại quý này vẫn tăng 1% so với ngày 14/3.

George Milling-Stanley, Chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors, cho biết ông nhận thấy giá vàng giao dịch quanh mức 3.000 USD trong vài tháng tới khi các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với mặt bằng giá mới.

Ông cho biết: “Tôi sẽ tin tưởng hơn vào tính bền vững của mức giá trên 3.000 đô la nếu chúng ta phải mất một phần năm nay để vượt qua ngưỡng này”. Mặc dù Milling-Stanley không kỳ vọng giá sẽ sớm đạt mức cao kỷ lục mới, ông cũng không thấy bất kỳ trở ngại lớn nào có thể khiến giá giảm đáng kể.

Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết vàng có thể dễ dàng giảm 100 USD mà không ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tăng giá hiện tại.

David Morrison, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết ông sẽ theo dõi xem liệu vàng có thể giữ được mức 3.000 USD hay không. “Vàng chắc chắn có thể tăng cao hơn từ mức hiện tại. Nhưng không thể loại trừ khả năng kiểm tra mức 3.000 USD để xem liệu nó có giữ được mức hỗ trợ hay không.”

Trong một lưu ý vào thứ 21/3, Thu Lan Nguyen, Trưởng phòng Nghiên cứu tại Commerzbank, nhận định những lo ngại về lạm phát có thể đang kìm hãm vàng. Vào giữa tuần qua, sau khi giữ nguyên lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang đã cập nhật kỳ vọng lạm phát và hiện thấy giá tiêu dùng tăng 2,8% trong năm nay, tăng so với ước tính 2,5% của tháng 12.

Mặc dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã hạ thấp mối đe dọa lạm phát, bà Thu Lan cho biết các nhà đầu tư vẫn thận trọng.

“Cục Dự trữ Liên bang ban đầu cũng đánh giá cú sốc lạm phát 2021/22 là tạm thời nhưng cuối cùng phải thực hiện các biện pháp đối phó rất quyết liệt do giá tăng mạnh. Nếu một kịch bản tương tự xảy ra, đó sẽ là tin xấu đối với vàng”, bà nói.

Tuy nhiên, chuyên gia này đánh giá bất kỳ sự thoái lui nào của vàng vẫn được coi là cơ hội mua vào. “Điều này có lẽ là do nhu cầu về vàng ngày càng tăng như một nơi trú ẩn an toàn, một phần là do căng thẳng địa chính trị. Miễn là tình hình ổn định, khả năng giá vàng giảm có thể vẫn ở mức hạn chế”, bà cho biết.

Trong khi động lực kỹ thuật của vàng đã đẩy giá lên trên 3.000 USD/ounce, một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này có thể nhạy cảm với dữ liệu kinh tế, đặc biệt là số liệu lạm phát cao hơn và hoạt động kinh tế yếu kém, điều này cho thấy rủi ro gia tăng của tình trạng lạm phát đình trệ.

Dữ liệu chính cần theo dõi vào tuần tới là Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ quan tâm đến việc người tiêu dùng Hoa Kỳ đang chống đỡ như thế nào trong một thế giới bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng.