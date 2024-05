Chuyên gia Peak Markets phân tích tiềm năng phát triển của Volkswagen năm 2024

Volkswagen là nhà sản xuất phụ tùng lớn thứ hai trên thế giới về doanh số bán hàng, với danh mục đầu tư đa dạng gồm 12 thương hiệu từ siêu xe (Porsche, Bugatti, Bentley và Lamborghini), xe máy (Ducati), đến xe tải hạng nặng và xe chở khách (Audi, Skoda, Seat và VW). Volkswagen đã tái khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc định hướng phát triển năm 2024 và tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ các nhà đầu tư.

Tháng 4 vừa qua, Volkswagen Group đã tham gia Ngày Thị trường vốn ở Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến tại thị trường tỷ đô. Một tuần sau đó, hãng công bố kết quả quý I/2024 đầy khả quan.

Lợi nhuận ròng của Volkswagen trong quý I/2024 đã giảm 21,6%, đạt 3,71 tỷ EUR, chủ yếu do khối lượng bán hàng giảm, khách hàng chọn mua các mẫu xe ít sinh lời hơn trong khi đó chi phí lại tăng cao. Mặc dù vậy, kết quả này đã tốt hơn so với dự đoán của giới chuyên gia phố Wall là 3,34 tỷ EUR. Doanh thu giảm 1% xuống còn 75,46 tỷ EUR. Phân tích chi tiết chỉ tiêu Lãi/Lỗ (P&L) cho thấy lợi nhuận kinh doanh của Tập đoàn đạt 4,6 tỷ EUR, thấp hơn 7% so với ước tính của giới phân tích.

Dù dự đoán thị trường sẽ còn nhiều khó khăn và cạnh tranh, nhà phân tích chiến lược của Peak Markets vẫn giữ nguyên niềm tin vào sự phát triển tương lai của tập đoàn nhờ vào các yếu tố như: Chi phí vốn (CAPEX) giảm do các mối hợp tác mới, kế hoạch cắt giảm chi phí đang triển khai, cổ tức hấp dẫn tăng lên 9 EUR/cổ phiếu vào ngày 30/05/2024 và bảng cân đối kế toán vững chắc.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Volkswagen, với tiềm năng lợi và nhuận khổng lồ. Tập đoàn đã có 40 năm hoạt động sâu rộng tại quốc gia này, với 39 nhà máy và gần 50 triệu khách hàng. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ nội địa trong lĩnh vực xe điện, Volkswagen vẫn duy trì vị thế lớn nhờ quy mô kinh tế và sử dụng các phần mềm/nền tảng chia sẻ để rút gọn thời gian phát triển sản phẩm lên đến 30% so với các tập đoàn khác. Mới đây, tập đoàn Volkswagen đã đầu tư 700 triệu EUR cho 5% cổ phần tại Xpeng để phát triển Kiến trúc Điện hóa Trung Quốc (CEA) cho xe điện, giúp sản xuất những chiếc xe điện giá rẻ hơn tại Trung Quốc.

4 thương hiệu xe điện mới sẽ được lắp ráp trên nền tảng mới từ năm 2026, với chi phí sản xuất giảm tới 40% so với nền tảng Meb - phát triển tại Đức. Tập đoàn đặt mục tiêu đạt lợi nhuận kinh doanh 3,0 tỷ EUR tại Trung Quốc vào năm 2030, bao gồm lợi nhuận hợp nhất từ liên doanh tại An Huy.

Volkswagen vẫn giữ nguyên định hướng năm 2024 đã đề ra ban đầu, với dự kiến doanh thu bán hàng tăng khoảng 5%, tỷ suất EBIT từ 7,0-7,5% và dòng tiền tự do (FCF) đạt khoảng 5,5 tỷ EUR. Dù kết quả quý I/2024 khiến mục tiêu cả năm trở nên tham vọng, ban lãnh đạo Tập đoàn đã trấn an nhà đầu tư rằng tỷ suất lợi nhuận quý II sẽ cải thiện, bất chấp khoản dự phòng 900 triệu EUR cho chương trình trợ cấp. Theo Peak Markets, những yếu tố này sẽ giúp Volkswagen duy trì đà phát triển và đạt được các mục tiêu tài chính đã đề ra trong năm nay.