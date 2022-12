Chuyên gia phân tích 5 đặc điểm giúp tỷ phú Ấn Độ thành người giàu nhất châu Á và "hốt bạc" nhiều nhất thế giới

Trong 5 người "hốt bạc" nhiều nhất năm, tỷ phú Gautam Adani của Ấn Độ là người kiếm được nhiều nhất khi tăng 55 tỷ USD.

Xuất thân từ gia đình trung lưu, Gautam Adani bắt đầu hành trình kinh doanh của mình tại thành phố Mumbai vào cuối thập niên 1970 với công việc phân loại kim cương.

Hiện, ông vượt qua tỷ phú Mukesh Ambani và là người giàu nhất châu Á, giàu thứ 10 thế giới với tài sản 90,1 tỷ USD. Ở thời điểm hiện tại, ông vẫn là người giàu nhất châu Á nhưng đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới với tài sản 116,7 tỷ USD, đứng sau ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault và tỷ phú Elon Musk nhưng trước Jeff Bezos và Warren Buffett.

Tỷ phú giàu nhất châu Á Gautam Adani. Ảnh: The Japan Times.

Trong cuốn tiểu sử gần đây về Gautam Adani do Penguin xuất bản, tác giả RN Bhaskar cho biết có 5 yếu tố khiến tỷ phú Ấn Độ trở nên nổi bật hơn so với các nhà công nghiệp khác trên thế giới.

1. Đầu tiên, tỷ phú Gautam Adani không sẵn sàng huy động tiền đầu tư từ công chúng trước khi doanh nghiệp sinh lời. Điều này không giống với nhiều nhà công nghiệp khác ở Ấn Độ - những người huy động vốn từ công chúng rồi bắt đầu thành lập liên doanh và thậm chí là đạt các giấy cấp phép cần thiết.

2. Người giàu nhất châu Á có khả năng xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ. "Khi đã tham gia vào thương vụ nào đó, ông ấy không thích việc nuốt lời hay mua chuộc cũng như chèn ép các đối tác của mình", tác giả RN Bhaskar viết trong cuốn "Gautam Adani: Reimagining Business in India and the World".

Thay vào đó, tỷ phú Gautam Adani muốn các đối tác có thể đồng hành với ông trong suốt cuộc hành trình. Nếu họ muốn rời đi, ông cũng không ngăn cản họ.

3. Gautam Adani không cản trở cơ hội của bất kỳ ai, thậm chí khi họ muốn cạnh tranh với ông. Tỷ phú 60 tuổi thích thúc đẩy chính mình để phát triển nhanh hơn đối thủ.

4. Điều thứ 4 khiến Chủ tịch Adani Group là người tôn trọng lối chơi công bằng.

5. Cuối cùng, điều khiến tỷ phú Gautam Adani khác biệt là ông có niềm tin vững chắc rằng sự tăng trưởng được đảm bảo chỉ khi lợi ích của doanh nghiệp gắn chặt với lợi ích của quốc gia.

Theo các nhà xuất bản, cuốn sách kể chi tiết loạt giai thoại hấp dẫn trong cuộc đời của Gautam Adani, những gì soi sáng thời thơ ấu của ông, sự khởi đầu của ông trong kinh doanh cùng những bài học và cơ hội ông theo đuổi.

Cuốn sách mang đến cho độc giả câu chuyện về người đàn ông Ấn Độ đã tự biến mình thành một Gautam Adani như ngày nay - một trong những bài học sâu sắc và truyền cảm hứng cho các sinh viên trẻ tuổi.

Ảnh: Financial Times.

Chia sẻ với Forbes, tỷ phú Gautam Adani từng nói: "Trở thành doanh nhân là ước mơ của tôi vì công việc này thử thách sự kiên trì của mỗi người. Tôi không bao giờ có thể nhận lệnh từ bất cứ ai".

Theo The Economic Times, Gautam Adani hiện là nhà giao dịch bận rộn nhất ở châu Á. Vào tháng 9, Adani Group của ông đã hoàn tất việc mua lại Xi măng Ambuja và công ty con ACC Ltd từ Tập đoàn Holcim của Thuỵ Sĩ với giá 6,4 tỷ USD. Hai nhà sản xuất xi măng đã biến Adani Group thành nhà sản xuất xi măng lớn thứ hai tại thị trường Ấn Độ.

Ngoài ra, tập đoàn đang trong giai đoạn cuối cùng để hoàn tất việc mua lại công ty truyền thông NDTV - một trong những nguồn tin tức đáng tin cậy nhất của Ấn Độ.

Bên cạnh đó, ông cũng là người đang dẫn đầu trong các hoạt động từ thiện. Đầu tháng 12, ông được tuyên bố là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất cùng với Shiv Nadar (nhà sáng lập và chủ tịch danh dự của HCL Technologies Ltd.) và Ashok Soota (chủ tịch điều hành của Happiest Minds Technologies Ltd.) trong phiên bản thứ 16 của Forbes Asia's Heroes of Philanthropy.

Nhân dịp sinh nhật thứ 60 hồi tháng 6, tỷ phú Gautam Adani đã cam kết chi 7,7 tỷ USD để giải quyết các nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và phát triển kỹ năng trên cả nước. Số tiền sẽ được chuyển qua Quỹ Adani - do vợ của ông là Priti Adani đứng đầu.

Theo The Economic Times, NDTV