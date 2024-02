Chuyên gia phong thủy tiết lộ: 4 con giáp bứt phá ngoạn mục trong năm 2024, tài lộc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa

Mai Ling Ling là phong thủy sư nổi tiếng người Hong Kong (Trung Quốc). Trong bài dự báo mới nhất của mình, chuyên gia đã tiết lộ 4 con giáp có thể bứt phá lớn trong năm 2024, không ngừng thu về nhiều tài lộc.

Chuyên gia phong thủy Mai Ling Ling.

1. Tuổi Thân

Gặp năm Thìn, người tuổi Thân sẽ có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc sống, bởi vậy vận trình năm nay của tuổi Thân sẽ trôi chảy hơn nhiều so với năm cũ. Đặc biệt, với ánh sáng rực rỡ của ba ngôi sao may mắn chiếu rọi, bạn sẽ cảm nhận được sự tiến triển từng ngày. Dù là vận may trong tài chính, hạnh phúc trong tình cảm hay thành công trong sự nghiệp, mỗi lĩnh vực đều chứng kiến những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên rằng chính nỗ lực của bạn là chất xúc tác không thể thiếu để biến những điều may mắn trở thành hiện thực - bạn không thể chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ ngôi sao.

Dẫu vậy, cũng cần phải cảnh giác với những ngôi sao không lành mạnh - những ngôi sao mang biểu tượng cho sự nghi ngờ và mưu mô. Sự xuất hiện của chúng có thể khiến bạn trở nên hoài nghi, dễ dàng nảy sinh sự hiểu lầm trong chuyện tình cảm, thậm chí làm bạn lo lắng và muốn kiểm soát mọi thứ, như việc kiểm tra điện thoại cá nhân của nửa kia. Vì vậy, hãy nhớ luôn giữ vững niềm tin và sự chân thành trong mọi mối quan hệ.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến rằng bạn phải cẩn thận với các vấn đề pháp lý và hợp đồng trong năm nay. Hãy đọc kỹ mọi giấy tờ, tài liệu và nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định, để tránh những rủi ro không đáng có, giữ vững hòa bình, tránh tranh cãi không cần thiết.

2. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ bước vào một năm đầy hứa hẹn và thịnh vượng trong năm Thìn. Ánh sáng của các ngôi sao may mắn sẽ rọi tỏ lên con đường bạn đi, mang theo vận may và sự giàu có. Năm nay, hứa hẹn là một năm làm ăn phát đạt và thành công trong mọi dự án. Sao Hồng Loan, tượng trưng cho nhan sắc và quyến rũ, báo hiệu cơ hội cho những mối quan hệ nồng thắm; có thể là năm kết duyên hoặc gặp gỡ người mà bạn có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Tuy nhiên, không phải tất cả các ngôi sao đều mang lại may mắn. Những ngôi sao xấu cũng đang rình rập, biểu thị cho những thăng trầm về tài chính và khả năng gặp phải những khó khăn không lường trước được. Thất bại có thể đến bất cứ lúc nào, khiến cho tình hình tài chính trở nên không ổn định. Sự thay đổi nhanh chóng từ giàu sang nghèo đói có thể là một thách thức đối với sự điềm tĩnh và kế hoạch của bạn.

Ngôi sao xui xẻo nhắc nhở về khả năng gặp phải sợ hãi hoặc nguy hiểm khi đi xa, kèm theo những trục trặc như thời tiết xấu và hành lý bị chậm trễ. Để đối phó với những trở ngại này, hãy đón nhận lời khuyên từ người có chuyên môn. Chúng không chỉ mang lại may mắn mà còn cung cấp sức mạnh và ảnh hưởng để bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Nhớ rằng, tuổi Hợi cần phải tự mình sắp xếp, chuẩn bị tinh thần và hãy kiềm chế bản thân để không trở nên quá hấp tấp hoặc hung hăng. Đây là khoảng thời gian để phát huy sự nhẫn nại và bình tĩnh, đặc biệt là trong việc đối mặt và giải quyết các thách thức.

3. Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong năm Thìn sẽ thấy mình được hưởng lợi từ mối quan hệ hòa hợp với chính biểu tượng của năm - rồng hùng mạnh, cũng như sự ủng hộ của Thái Tuế, bảo đảm một năm trôi chảy và thuận lợi. Năm nay, ngôi sao may mắn Thiên Tướng sẽ soi sáng người tuổi Tý, nó đại diện cho sức mạnh và khí chất lãnh đạo của các vị tướng, điềm báo cho những ai làm việc trong ngành kỷ luật như cảnh sát, cứu hỏa sẽ có một năm thuận buồm xuôi gió. Đối với những nhà lãnh đạo, đây cũng là thời điểm thích hợp để mài giũa và nâng cao kỹ năng quản lý của mình.

Tuy nhiên, cần phải cảnh giác với những ngôi sao không mấy thuận lợi như Bạch Hổ, Huyền Vũ. Bạch Hổ, thường liên quan đến những rắc rối từ phía phái nữ, có thể gợi ý rằng những mối quan hệ công việc với nữ giới có thể trở nên phức tạp hơn trong năm nay. Huyền Vũ, biểu tượng cho sự hỗn loạn và sự thay đổi, cảnh báo rằng những cố gắng đổi mới bản thân hay hình ảnh có thể gặp phải sự kháng cự hoặc thiếu chấp nhận từ người khác.

Cùng với đó, Phượng Các, mặc dù không mang ý nghĩa xấu như các ngôi sao khác, nhưng lại nhắc nhở rằng người tuổi Tý cần phải lưu tâm đến sức khỏe và an toàn khi tham gia các hoạt động thể thao, vì khả năng chấn thương là điều cần tránh trong năm nay.

4. Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong năm này sẽ gặp nhiều điềm lành, đặc biệt là nhờ vào sự chiếu cố của ngôi sao Lộc Tồn, biểu tượng của sự nhận thức đúng đắn và tiến bộ trong sự nghiệp. Những cơ hội thăng chức hay tăng lương đều nằm trong tầm tay.

Bên cạnh đó, ngôi sao Thiên Mã còn mang lại những chuyển động tích cực, dành cho những ai ở tầng lớp lao động, mở ra hy vọng về những chuyến công tác hứa hẹn hay cơ hội kinh doanh trên các thị trường mới mẻ. Trong đời sống tình cảm, Thiên Mã cũng có thể dẫn lối đến một cuộc hôn nhân từ xa, mở ra chương mới trong cuộc sống.

Tuy nhiên, hãy lưu ý đến sự hiện diện của một số ngôi sao không mấy thuận lợi, như Điếu Khách và Thiên Khốc, mang theo những bất an và rủi ro. Những ngôi sao này cảnh báo về những lo sợ khi ra khỏi nhà, khuyên bạn không nên tham gia vào những hoạt động ngoại khóa mạo hiểm và luôn cần chú ý đến những biến đổi thất thường của thời tiết để đảm bảo an toàn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)