Chuyên gia quốc tế: Dự án Sun Group Cát Bà mang tầm nhìn tôn trọng thiên nhiên

Ông Miguel Falcao Fernandes, Giám đốc điều hành tại Công ty Kiến trúc và Thiết kế AEDAS, chia sẻ về câu chuyện lựa chọn thiết kế phù hợp cho dự án Xanh Island, mở ra một cách tiếp cận mới mẻ với không gian đảo Cát Bà giàu bản sắc.

Thưa ông, đâu là nguồn cảm hứng chính giúp các KTS AEDAS thổi hồn vào dự án Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island?

Dự án được khơi nguồn từ vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của địa hình nơi đây – tựa vào dãy núi hùng vĩ, hướng mặt ra biển Đông mênh mông. Chúng tôi mong muốn kiến trúc không chỉ hòa mình vào cảnh quan mà còn trở thành lời tôn vinh trọn vẹn dành cho "viên ngọc di sản" được UNESCO công nhận.

Không chỉ là một dự án bất động sản, Xanh Island là một tác phẩm kiến trúc độc đáo (Ảnh: Sun Property)

Từ cảm hứng phong thủy với hình tượng Bạch Hổ và Thanh Long, hai linh vật tượng trưng cho sự hòa hợp giữa đất liền và biển cả, các tòa nhà tại dự án sẽ vươn lên như những tác phẩm điêu khắc sống động - uy nghiêm và uyển chuyển - tôn vinh ý nghĩa tự nhiên, văn hóa và sinh thái của vùng đất.

Các kiến ​​trúc sư của Sun Group và AEDAS mất bao lâu để phát triển ý tưởng thiết kế cho dự án Cát Bà?

Phải mất 6 tháng hợp tác chặt chẽ để tinh chỉnh kiến ​​trúc về cả nghệ thuật và kỹ thuật. Sun Group và AEDAS đã tham gia nhiều hội thảo thiết kế để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dự án không chỉ nổi bật về mặt thị giác mà còn phù hợp với quy định về môi trường và nhu cầu thực tế của cư dân.

Lúc đầu, ý tưởng biến hình tượng Bạch Hổ thành một tạo hình kiến ​​trúc dường như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, thông qua sự đổi mới không ngừng và cam kết vững chắc, chúng tôi đã biến nó thành hiện thực, thể hiện qua vóc dáng tòa căn hộ The Xanh 1. Quá trình này đã vượt qua mọi ranh giới, thách thức. Để rồi cuối cùng tạo nên một công trình thể hiện được cả sức mạnh và sự thanh lịch.

Khi sử dụng yếu tố phong thủy "Tứ tượng" trong văn hóa phương Đông (tả Thanh Long – hữu Bạch Hổ - tiền Chu Tước – hậu Huyền Vũ), các kiến ​​trúc sư muốn truyền tải thông điệp gì?

Chúng tôi đã tích hợp "Tứ tượng" vào thiết kế để thể hiện sự tôn trọng sâu sắc văn hóa địa phương. Nếu không có những yếu tố này, các tòa nhà có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới - nhưng ở đây, chúng thuộc về nơi này.

Hình tượng Bạch Hổ được đưa vào công trình, thể hiện qua các dải ban công màu trắng bao quanh tòa nhà, tạo cảm giác chuyển động và mạnh mẽ. Không chỉ là tiêu chuẩn về thẩm mỹ, thiết kế ban công của tòa căn hộ còn giúp cư dân kết nối với thiên nhiên. Trong khi đó, tòa nhà mang hình tượng Thanh Long sẽ được thiết kế với phần đầu rồng trên mái, mang đến sự táo bạo và đặc biệt. Một loạt các khu vườn trên cao đổ xuống nhiều tầng, tăng cường dòng chảy năng động của thân rồng, trong khi các ban công được thiết kế giống như vảy rồng, tạo thêm kết cấu và nhịp điệu cho mặt tiền.

Thiết kế tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa bản địa (Ảnh: Sun Property)

Hai thiết kế này không chỉ tạo ra những tòa nhà ấn tượng mà còn "bắt rễ" dự án vào đúng vị trí của nó, đảm bảo tôn trọng và nâng cao bản sắc của vùng đất di sản quý giá.

Ngoài ra, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế cảnh quan để hiện thực hóa ý tưởng chủ đầu tư đó là cam kết tổng thể dự án sẽ tôn trọng địa hình tự nhiên, mang đến trải nghiệm cho cư dân và du khách. Cùng nhau, chúng tạo thành sự hoàn chỉnh, một cách tiếp cận kiến ​​trúc hiếm có vượt ra ngoài tính thẩm mỹ.

Các tòa tháp có tầng một cao tới 7 mét. Tầng hầm được dùng để đỗ xe và bố trí trạm sạc đa năng, ý đồ của thiết kế này là gì?

Tầm vóc dự án sẽ giúp định hình trải nghiệm cho cư dân. Chiều cao của tầng một lên tới 7 mét - tạo cảm giác rộng mở, khiến du khách cảm nhận được sự hiện diện của kiến ​​trúc theo cách mạnh mẽ, đồng thời cũng gia tăng tiềm năng kinh doanh thương mại.

Nhằm tối đa hóa không gian trên mặt đất để có môi trường gọn gàng, thân thiện với người đi bộ, chúng tôi tích hợp tầng hầm để xe kết hợp các trạm sạc đa năng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng hướng tới tương lai xanh của hòn đảo. Sự hợp tác giữa Sun Group và AEDAS đảm bảo rằng mọi quyết định - từ tỷ lệ không gian đến chức năng – đều đặt cư dân, khách hàng vào trung tâm của thiết kế.

Ông nhìn nhận thế nào về sự hợp tác giữa AEDAS với Sun Group?

Cát Bà là một khu vườn xinh đẹp với nhiều loại hoa, mỗi loại có màu sắc, hình dạng và hương thơm riêng. Tất cả đều bổ sung cho nhau để tạo nên một Cát Bà quyến rũ.

Mỗi công trình đều ẩn chứa một câu chuyện về thiết kế (Ảnh: Sun Property)

Sự hợp tác giữa Sun Group với các kiến ​​trúc sư và kỹ sư địa phương giàu kinh nghiệm và nhóm chuyên gia quốc tế AEDAS tham gia thiết kế dự án Xanh Island đã biến dự án này thành một sản phẩm sáng tạo nghệ thuật độc đáo và năng động.

