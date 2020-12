Chuyên gia Savills: Covid-19 tác động không đồng đều lên các loại bất động sản

Chia sẻ về thực trạng của nền kinh tế trong bối cảnh "bình thường mới", ông Troy Griffiths cho hay, các điều kiện kinh tế mới do đại dịch Covid-19 đem đến nhiều thách thức cho phân khúc BĐS nhà ở cho thuê, nhưng lĩnh vực này vẫn có khả năng phục hồi cao hơn hầu hết các phân khúc khác, dù là khu dân cư, khu sinh viên hay người cao tuổi, đã có sự tăng trưởng đáng kể trên toàn cầu trong 5 năm qua.



Xu hướng nhân khẩu học như sự đô thị hóa, sự gia tăng số lượng các hộ gia đình, mong muốn có cuộc sống linh hoạt, nhu cầu di chuyển tăng cao và những hạn chế về khả năng chi trả trên thị trường bán hàng đã thúc đẩy nhu cầu từ những người thuê nhà.

Do đó, sự quan tâm từ các nhà đầu tư toàn cầu đối với các loại tài sản nhà cho thuê này đã tăng lên đáng kể. Đối với các nhà đầu tư, những tài sản này đã mang lại cơ hội đa dạng hóa hơn các lĩnh vực BĐS truyền thống và nhận được các dòng thu nhập an toàn. Mức độ đầu tư vào lĩnh vực này đã tăng 58% từ năm 2014 đến 2019, so với 21% đối với tất cả các khoản đầu tư BĐS.

Theo vị chuyên gia này, thế giới bây giờ trông rất khác do kết quả của đại dịch Covid-19. Hạn chế đi lại và các biện pháp giãn cách xã hội là tiêu chuẩn mới cho tương lai gần. Đại dịch cũng mang lại những thách thức kinh tế khi hoạt động kinh doanh bị chững lại.

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam

Tuy nhiên, tác động lên tất cả các loại tài sản bất động sản dường như không đồng đều. BĐS nhà ở cho thuê đã được chứng minh là tương đối bền vững cho đến nay.

Nhà ở là một nhu cầu cơ bản - mọi người vẫn cần một nơi ở ngay cả khi trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Nhu cầu về nhà ở cho thuê thậm chí có thể tăng trong thời kỳ bất ổn, do các tiêu chí cho vay khắt khe hơn làm giảm nhu cầu trên thị trường bán hàng.

Nói về khả năng chi trả tiền thuê, ông Troy cho rằng, thực trạng nền kinh tế mới do đại dịch Covid-19 mang lại đồng nghĩa với việc khả năng chi trả phí thuê sẽ quan trọng hơn trong tương lai. Số tiền mà mọi người có thể chi cho việc thuê nhà thay đổi đáng kể theo địa lý.

Giả sử số tiền tối đa tuyệt đối mà các hộ gia đình có thể chi cho tiền thuê nhà là 30% (tỷ lệ truyền thống để đo lường khả năng chi trả theo một báo cáo của Ủy ban nghiên cứu giá nhà ở của Vương quốc Anh) trên thu nhập của hộ gia đình, chúng ta có thể thấy khả năng chi trả thay đổi như thế nào đối với 100 thành phố hàng đầu ở Châu Âu được xếp hạng theo thu nhập trung bình của hộ gia đình.