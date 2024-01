Chuyên gia tiết lộ 4 loại nước kiểm soát đường huyết tự nhiên, hạ mỡ máu hiệu quả: Chợ Việt luôn bán sẵn nguyên liệu

Tiểu đường là căn bệnh phổ biến, theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2021, trên thế giới ước tính có khoảng 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường. Để kiểm soát bệnh tiểu đường, quan trọng nhất chính là quản lý được lượng đường trong máu.



Theo Tiến sĩ Ganesh Chaudhary, chuyên gia về Y học và Phẫu thuật tại Ấn Độ, những loại đồ uống sử dụng thảo mộc dựa trên y học cổ truyền có thể giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường và ổn định đường huyết ở cả người khoẻ mạnh.

Trà chanh gừng

Tiến sĩ Chaudhary cho biết, trà chanh gừng không chỉ có thể chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn, loại đồ uống này còn làm giảm nguy cơ tổn thương thận mà còn hỗ trợ khả năng miễn dịch và độ nhạy insulin. Theo Tiến sĩ Ấn Độ, gừng còn là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động insulin và chuyển hóa, kiểm soát đường huyết.

Bên cạnh đó, trà chanh gừng đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm mức cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim, tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau, chống viêm và ngăn ngừa một số loại ung thư nhờ hàm lượng chất chống oxy hoá. Loại nước này còn hỗ trợ tiêu hoá tốt hơn, cải thiện chức năng não cũng như hỗ trợ giảm cân.

Điều cần lưu ý khi sử dụng loại trà này là không nên pha nước chanh với nước nóng, có thể khiến mất đi nhiều vitamin C.

Nước ép me rừng

Tiến sĩ Ganesh Chaudhary khẳng định me rừng là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa tuyệt vời, có thể ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Vậy nên uống nước ép từ quả me rừng có thể cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu.

Vitamin C trong me rừng có thể tăng cường chức năng miễn dịch. Không những vậy, nước ép me rừng còn được chứng minh cải thiện sức khỏe thận, giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và ngăn ngừa một số vấn đề về tiêu hoá như tiêu chảy, loét dạ dày.

Sữa nghệ

Sữa nghệ là loại đồ uống ấm nóng kết hợp giữa sữa và bột nghệ, có thể thêm gừng, quế cùng mật ong. Theo Tiến sĩ Ganesh Chaudhary, hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm và điều hòa lượng đường trong máu. Sự kết hợp nhiều gia vị trong sữa nghệ mang lại nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, kháng viêm, giảm đau, giảm nguy cơ mắc ung thư.

Loại đồ uống này được sử dụng như một phương thuốc chữa cảm lạnh tại nhà của người Ấn Độ. Ngoài ra, canxi và vitamin D trong sữa nghệ còn góp phần giúp xương chắc khỏe, trong khi hoạt chất curcumin có tác dụng giảm mỡ máu, chống lại bệnh tim mạch, cải thiện trí nhớ và tốt cho não bộ. Các nghiên cứu đã chứng minh chất curcumin giúp ức chế nhiều loại vi khuẩn, kháng virus và kháng nấm.

Trà quế

Trà quế cũng là loại đồ uống được Tiến sĩ Ganesh Chaudhary đánh giá cao bởi khả năng kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Quế làm chậm quá trình phân huỷ carbs trong ruột, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng vọt sau khi ăn.

Các nghiên cứu cho thấy quế có khả năng làm giảm huyết áp và cholesterol có hại cũng như mức chất béo trung tính, cải thiện sức khỏe tim mạch. Trà quế mang lại tác dụng chống lão hoá, đặc tính chống ung thư nhờ chất chống oxy hoá, hỗ trợ giảm cân và làm dịu các vấn đề về dạ dày.

Tiến sĩ Ganesh Chaudhary gợi ý mọi người pha trà quế bằng cách đun sôi nước với 1 thanh quế hoặc thêm bột quế vào nước nóng. Tuy nhiên không nên sử dụng quá 5g quế/ngày để tránh tổn thương gan và khiến đường huyết ở mức quá thấp.

Theo Healthline, Onlymyhealth