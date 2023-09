Chuyện ít biết về chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên tay vị công nương xinh đẹp nhất thế giới

Chuyện tình lãng mạn như cổ tích vào những năm 1950 của Công nương Grace Kelly và Thân vương Rainier của xứ Monaco luôn thu hút sự chú ý của công chúng cho tới tận ngày nay. Từ một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hollywood, bà đã bỏ lại sau lưng tất cả ánh hào quang rực rỡ, đoạn tuyệt với ống kính máy quay để tham gia vào một vai diễn quan trọng và phức tạp hơn nhiều trong cuộc đời mình: Trở thành vương phi của công quốc Monaco.

Vị công nương xinh đẹp nổi tiếng đến mức những câu chuyện về các món đồ trang sức của bà cũng trở thành đề tài cho truyền thông. Trong đó, người ta không thể bỏ qua câu chuyện về viên kim cương khổng lồ lấp lánh 10 cara trên ngón áp út của bà, chiếc nhẫn được các ngôi sao bắt chước trong nhiều thập kỷ qua.

Hình ảnh Grace Kelly trong bộ phim cuối cùng của bà trước khi trở thành vợ hoàng tử. Chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay bà là của Thân vương xứ Monaco tặng.

Chuyện bắt đầu từ khi Công nương Grace Kelly vẫn còn là diễn viên. Bà đã có mối quan hệ gắn bó mật thiết với mảnh đất Cote d'Azur (French Riviera - bờ biển xanh da trời của Pháp) nhờ vai chính trong bộ phim "To Catch a Thief" (tạm dịch: Bắt một tên trộm) của đạo diễn Hitchcock ra mắt năm 1954, một bộ phim lấy bối cảnh ở French Riviera.

Năm sau đó, bà đoạt giải Oscar cho vai diễn trong phim "Country Girl". Mùa xuân năm 1955, bà hân hoan khi được mời trở lại French Riviera để tham dự Liên hoan phim Cannes.

Trên đường đi tới liên hoan phim, biên tập viên của tạp chí Paris Match tên Galante, đã nảy ra ý tưởng. Anh đề xuất một bài báo, chụp ảnh Grace và Thân vương Rainier của Monaco.

Grace Kelly đồng ý, có lẽ vì bà đã bị mê hoặc bởi những khu vườn của Palais de Monaco mà bà đã nhìn thấy từ bến cảng của công quốc 1 năm trước.

Chàng hoàng tử xứ Monaco cũng đồng ý. Nhưng chiều ngày 6/5, đúng giờ hẹn, Rainier đã bắt "công chúa Hollywood" phải chờ hơn một tiếng đồng hồ nên trong lần gặp đầu tiên, bà đã có phần lạnh lùng. Bà phải quay lại Cannes để dự tiệc cocktail.

Tuy nhiên, khi họ bước ra ngoài khu vườn xinh đẹp mà trước đây bà rất thích, cả 2 bên đều có vẻ thoải mái hơn.

Grace Kelly đã viết cho chàng hoàng tử điển trai một tấm thiệp cảm ơn sau chuyến thăm và họ tiếp tục trao đổi thư từ qua các cuộc điện thoại xuyên Đại Tây Dương và qua đường bưu điện.

Và thế là, 7 tháng sau, trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 1955, Thân vương Rainier đã vượt Đại Tây Dương để gặp cha mẹ của Grace Kelly và cầu hôn con gái họ.

Rainie và Grace, chụp ảnh tại nhà bố mẹ bà ở Philadelphia sau khi tuyên bố đính hôn vào tháng 1 năm 1956.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn mà Thân vương Rainier chọn mang theo không phải là chiếc mà người ta thấy ngày nay. Chiếc nhẫn kim cương ngọc lục bảo nặng hơn 10 carat mà chúng ta đã thấy trong vô số bức ảnh của Grace Kelly hoàn toàn không phải nhẫn Rainier mang sang xứ người cầu hôn.

Những bức ảnh thông báo đính hôn vào ngày 5 tháng 1 năm 1956 cho thấy Grace Kelly đeo một thứ khá khác biệt: Một chiếc nhẫn đính những viên kim cương và hồng ngọc xen kẽ, tượng trưng cho màu sắc của lá cờ công quốc Monaco.

Chiếc nhẫn cầu hôn hoàn toàn khác với chiếc nhẫn kim cương khổng lồ Grace đeo để xuất hiện trên phim.

Còn chiếc nhẫn kim cương khổng lồ kia lại có một câu chuyện khác.

Chỉ vài tuần sau đó, Grace Kelly bắt đầu quay bộ phim cuối cùng trước khi chấm dứt sự nghiệp điện ảnh. Đó là bộ phim kể câu chuyện về Tracy Lord, một người giàu có trong xã hội đã đính hôn nhưng lại xung đột với 2 người yêu khác - một nhiếp ảnh gia và một người yêu cũ.

Grace chụp ảnh tại Liên hoan phim Cannes năm 1955, nơi bà gặp Thân vương Rainier lần đầu. Trong ảnh, bà đang nói chuyện với một người bán hàng rong ở phía trước biển.

Vào ngày quay thứ ba, bộ phận trang phục đã tặng cho Grace Kelly một chiếc nhẫn “kim cương” khổng lồ. Grace hỏi liệu bà có thể đeo nhẫn của mình không.

Đạo diễn Charles Walters tặc lưỡi nói: “Tôi cần xem nó trước để chắc chắn rằng nó ấn tượng và phù hợp với bối cảnh”.

Anh ta đã xem những bức ảnh chụp chiếc nhẫn cầu hôn của Grace chỉ vài tuần trước đó và có thể biết rằng, mặc dù rất đẹp nhưng nó không phù hợp với một cô gái trong "xã hội thượng lưu" hư hỏng đến từ Philadelphia.

Thế là, thân vương Rainier đã có phản ứng quyết đoán hơn.

Khi biết được nguyện vọng của Grace và sự khắt khe của đạo diễn, chàng đã mua cho nàng một chiếc nhẫn khác, lần này phô trương hơn, được đính một viên kim cương cắt bằng ngọc lục bảo 10,48 carat.

Grace mặc váy quây màu trắng trong buổi chụp hình quảng bá cho phim "To Catch a Thief".

Theo tác giả Robert Lacey trong cuốn tiểu sử "Grace: Her Lives, Her Loves", diễn viên Celeste Holm, người đóng vai nhà báo Liz Imbrie trong phim, nói rằng: "Cô ấy đến với viên kim cương to như sân trượt băng này. Nó thật đẹp, long lanh! Tràn đầy sức sống và lấp lánh".

Các diễn viên và thành viên khác trong đoàn đã thốt lên kinh ngạc trước chiếc nhẫn kim cương khổng lồ.

Chiếc nhẫn ấy ngày nay vẫn nổi tiếng và được nhiều ngôi sao điện ảnh sao chép kiểu dáng để đeo mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

