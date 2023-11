Chuyện ít biết về nàng dâu hào môn xứng tầm đẳng cấp phu nhân gia tộc Kennedy: Người phụ nữ mang vẻ đẹp và di sản vượt thời gian

"Nữ hoàng của phong cách tối giản thập niên 90", đó là danh hiệu mà người đời đặt cho Carolyn Bessette Kennedy – con dâu cố tổng thống John F. Kennedy. Thế nhưng, danh hiệu này chưa đủ để tán thưởng một "tượng đài thời trang" trường tồn ấy. Dù đã qua nhiều thập kỷ, hình ảnh của Carolyn vẫn có sức ảnh hưởng to lớn đối với giới thời trang thế giới.

Hai vợ chồng John F. Kennedy, Jr. và Carolyn Bessette Kennedy tại bữa tối tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm 1999.

Carolyn Bessette Kennedy sinh ra ở New York và là giám đốc điều hành thời trang của thương hiệu nổi tiếng Calvin Klein.

Cô qua đời gần 25 năm trước, ở tuổi 33, trong một vụ tai nạn máy bay riêng tại Vườn nho Martha. Vụ tai nạn này cũng đã cướp đi sinh mạng của chồng cô, John F. Kennedy Jr, khi đó mới 38 tuổi và chị gái Lauren, 34 tuổi.

Mặc dù chỉ có khoảng 100 bức ảnh công khai của Carolyn hiện vẫn còn được lưu giữ, thế nhưng cô vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong suy nghĩ của các nhà thiết kế thời trang, nghệ sĩ trang điểm và thậm chí là các nhà tạo mẫu tóc.

Vậy đâu là lí do để một người phụ nữ với cuộc sống không quá phô trương ấy lại có thể để lại tác động lâu dài đến như thế đối với làng thời trang thế giới?

Carolyn Bessette vốn là một cái tên không ai biết đến cho đến năm 1994, khi cô bắt đầu hẹn hò với John F. Kennedy Jr (JFK Jr), con trai của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Đối với công chúng, chuyện tình của hai người giống như chuyện cổ tích.

JFK Jr là chàng trai mà mọi cô gái ở nước Mỹ đều mơ ước. Anh đã từng hẹn hò với rất nhiều cái tên nổi tiếng như Daryl Hannah Sarah Jessica Parker và Madonna. Trái ngược hoàn toàn, Carolyn không phải là một ngôi sao của Hollywood, cũng không phải là một người nổi tiếng, đối với thế giới của JFK Jr mà nói, cô là một người vô danh.

Carolyn Bessette Kennedy tại Fire and Ice Ball ở Los Angeles năm 1998.

Trong khoảng thời gian hẹn hò với JFK Jr và cả quãng thời gian hai người kết hôn, Carolyn không thích sự ồn ào hay bàn tán của người khác. Vì vậy cặp đôi luôn cố gắng giữ kín mối quan hệ của mình, Carolyn chưa bao giờ trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, thậm chí cô chưa bao giờ nói chuyện trước đám đông.

Thế nhưng điều đó không làm giảm đi sự quan tâm của công chúng đối với cô và chồng. Các tay săn ảnh luôn có mặt ở tất cả những nơi Carolyn hiện diện.

Dáng người cao với mái tóc vàng thường xuyên được buộc thành đuôi ngựa làm tôn thêm khuôn mặt vốn đã sở hữu những đường nét sang trọng, Carolyn sở hữu sự quyến rũ tuy giản dị nhưng lại vô cùng "hợp thời trang", dễ dàng nổi bật trong đám đông và thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Carolyn Bessette Kennedy mặc quần jean xanh và áo ba lỗ màu đen khi dắt chó đi dạo.

Trong một bài viết cho tạp chí Marie Claire của Anh năm 2019, Clare Waight Keller, cựu thiết kế của Givenchy, đồng thời cũng là người thiết kế váy cưới cho Meghan, Nữ công tước xứ Sussex – một người cũng được cho là hâm mộ phong cách của Carolyn, nhớ lại khoảng thời gian khi cô và Carolyn cùng làm việc tại Calvin Klein ở New York.

"Cô ấy đến văn phòng với trang phục như vừa mới lăn ra khỏi giường, thế nhưng một lát sau đó, khi đi họp, cô ấy sẽ biến mình từ phong cách đường phố giản dị sang phong cách thanh lịch vô cùng thanh lịch", Clare nói về ấn tượng của mình với người đồng nghiệp cũ.

Carolyn kết hôn với JFK Jr vào tháng 9 năm 1996 bằng một hôn lễ riêng tư nhất có thể tại nhà thờ African Baptist trên Đảo Cumberland xa xôi ngoài khơi Georgia. Chính dịp này đã củng cố thêm danh tiếng về thời trang của Carolyn.

Cô dâu chọn cho mình một chiếc váy lụa crepe màu trắng ngọc trai với phần cổ yếm được thiết kế bởi Narciso Rodriguez – một nhà thiết kế không ai biết đến của Calvin Klein. Bên cạnh đó, để phù hợp với truyền thống, Carolyn đã phối thêm chiếc khăn cài tóc bằng lụa và găng tay opera.

Vào thời điểm đó, cách kết hợp của Carolyn là một sự lựa chọn độc đáo về trang phục cưới. Chính nó cũng đã định nghĩa Carolyn là người tạo ra xu hướng thời trang hơn là một tín đồ thời trang.

Sinh thời, Carolyn được mệnh danh là "Nữ hoàng của phong cách tối giản thập niên 90". Danh xưng này đều có nguyên do của nó.

Với nhiều người "Chủ nghĩa tối giản" là một khái niệm mà ít người có thể hiểu, và dù hiểu cũng chưa chắc đã có thể vận dụng đúng, tuy nhiên Carolyn đã khéo léo sử dụng nó một cách dễ dàng và đơn giản, trung thành với các thiết kế thời trang tuyến tính và bảng màu trung tính gồm đen, trắng và be. Điều này cũng thể hiện sự ủng hộ của cô với Yohji Yamamoto, một nhà thiết kế tiên phong của Nhật Bản với kỹ thuật cắt may đặc biệt và sự tôn thờ dành cho màu đen.

Vẻ ngoài của cô là một bản giao hưởng giữa đen và trắng: Một chiếc áo khoác cổ quýt có chi tiết cúc và đường cắt hình vòng cung mềm mại ở gấu áo nổi bật vì sự độc đáo của nó. Là bậc thầy về sự kết hợp giữa các phong cách, Carolyn đã mạnh dạn kết hợp chiếc áo khoác này với một chiếc váy midi lụa đen, và cũng vẫn chiếc áo khoác đó, trong một sự kiện ban ngày, cô đã chuyển sang phối nó với một chiếc váy midi cotton màu trắng.

Điều đó chứng tỏ cô rất khéo léo quan sát để thay đổi diện mạo phù hợp với bối cảnh. Một outfit tiệc tối đáng chú ý khác của Carolyn bao gồm áo sơ mi chéo vạt màu trắng kết hợp với váy midi nhún bèo bằng lụa màu đen, tạo nên nét nữ tính tinh tế trên nền của bộ vest tuxedo.

Ngày thường, thời trang mà Carolyn lựa chọn cũng ưu tiên sự tối giản, hầu hết là những chiếc quần Levis và áo sơ mi trắng cài cúc được phối với nhau. Tuy nhiên không vì thế mà làm mất đi đẳng cấp của phu nhân gia tộc Kenedy.

Vậy tại sao sự đơn giản của Carolyn lại làm say đắm giới thời trang đến vậy? Tại sao chúng ta vẫn tìm đến Bessette Kennedy để lấy cảm hứng suốt những năm qua sau cái chết bi thảm của cô?

Đó là câu hỏi mà Sunita K. Nair, Giám đốc thời trang và sáng tạo đã hỏi Edward Enninful, biên tập viên của tạp chí Vogue Anh trong cuốn sách của anh có tên "CBK: Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion" . Anh đã viết cuốn sách này nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với vẻ đẹp và di sản vượt thời gian, nổi bật của biểu tượng phong cách thời trang Carolyn. Edward nói rằng Carolyn có một thứ đó là "It factor" – một thuật ngữ dùng để mô tả một phẩm chất hoặc đặc điểm nhất định làm cho ai đó hoặc một cái gì đó nổi bật – vì thế ở cô ấy luôn luôn có một thứ gì đó mà mọi người mong muốn đạt được.

Gần 25 năm trôi qua, gần một phần tư thế kỷ sau khi Carolyn qua đời, những gì thuộc về phong cách của Bessette Kennedy vẫn là một sự say mê, say mê tìm hiểu, say mê có được.

Cuốn sách "CBK: Carolyn Bessette Kennedy, a life of fashion" của Sunita Kumar Nair được xuất bản bởi nhà sách Abrams và hiện đã được bán trên thị trường.

Nguồn: CNN