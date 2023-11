Lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á MAMA được truyền hình trực tiếp và độc quyền tại Việt Nam, nhiều sao lớn góp mặt

MAMA 2023 (Mnet Asian Music Awards) là giải thưởng âm nhạc mở màn cho mùa lễ hội giải thưởng của Hàn Quốc vào dịp cuối năm. Năm nay, buổi lễ có chủ đề “One I Born”, mang ý nghĩa: “Tôi” là một cá thể duy nhất có khả năng vô hạn kết hợp với “MAMA” để trở thành “Một” sự hoàn hảo bằng năng lượng tích cực. Và sân vận động Tokyo Dome (Nhật Bản) chính là nơi được lựa chọn để tổ chức sự kiện đáng mong đợi này.

2023 là năm đầu tiên MAMA diễn ra tại sân vận động mang tính biểu tượng của xứ Phù Tang với sức chứa "khủng", khoảng 50.000 người. Đây vốn được coi là "thánh đường" của mọi nghệ sĩ. Sự kiện này sẽ được phát sóng trực tuyến ở nhiều quốc gia trên thế giới để phục vụ cộng đồng fan K-pop toàn cầu. Tại Việt Nam, khán giả có thể theo dõi trực tiếp MAMA 2023 trên các nền tảng của FPT Play.

Để trở thành chủ nhân chiếc cúp danh giá của MAMA 2023, những ngôi sao âm nhạc phải có sản phẩm được phát hành trong thời gian từ ngày 22.10.2022 đến 30.9.2023. Danh sách ứng cử viên sáng giá cho từng hạng mục giải thưởng được ban tổ chức công bố vừa qua đã khiến fan K-pop không thể ngồi yên. Trong số đó, Jisoo (BlackPink) và Jimin (BTS) là hai cái tên đang làm mưa làm gió tại khá nhiều hạng mục.

Jisoo cùng hit Flower góp mặt vào tổng cộng 6 hạng mục đề cử, gồm: Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất, Nữ nghệ sĩ solo có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất, MV của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ của năm và Nghệ sĩ được người hâm mộ quốc tế yêu thích nhất. Fan cho rằng, Jisoo với Flower là ứng cử viên nặng ký của ít nhất 3 hạng mục giải thưởng năm nay.

Không hề kém cạnh, Jimin, thành viên BTS, hiện là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất. Cụ thể, với tư cách nghệ sĩ solo, Jimin mang về 8 đề cử, gồm các hạng mục: Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Bài hát của năm (2 đề cử), Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Ca khúc hợp tác xuất sắc nhất, Vũ đạo trình diễn solo của nghệ sĩ nam xuất sắc nhất (2 đề cử). Nếu tính chung đề cử của nhóm BTS, Jimin có đến 13 đề cử. Điều này cũng đồng nghĩa ngôi sao sinh năm 1995 được đề cử cho ba giải Daesang, giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải MAMA năm nay. Người hâm mộ cho rằng với 13 đề cử, khả năng Jimin ẵm cúp tại MAMA 2023 là vô cùng lớn.

Jisoo (BlackPink) và Jimin (BTS) là hai cái tên đang càn quét nhiều hạng mục đề cử

Diễn ra trong 2 ngày, MAMA 2023 quy tụ dàn line-up toàn sao, từ thần tượng Gen 1 đến tân binh Gen 4 như ATEEZ, NiziU, RIIZE, TVXQ, xikers, &TEAM, BOYNEXTDOOR, EL7Z UP, ENHYPEN, (G)I-DLE, Kep1er, LE SSERAFIM, SEVENTEEN, Tomorrow x Together, Dynamic Duo, Lee Young Ji, JUST B, TREASURE, Monika và các vũ công của Street Woman Fighter 2.



Dàn line-up quy tụ nhiều cái tên đình đám

Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu của lễ trao giải năm nay sẽ được phân chia theo 3 chủ đề chính. Sân khấu MAMA MEGA sẽ bùng nổ với màn tỏa sáng của Jeon Somi trong phần trình diễn tecktonik (vũ đạo đường phố kết hợp giữa hiphop và techno, có nguồn gốc từ Pháp) chủ đề “It’s MI”. Sân khấu MAMA SUPER hứa hẹn mang đến màn kết hợp có một không hai giữa những vũ công đình đám của Street Woman Fighter 1 và 2 như Monika, Bada Lee biểu diễn cùng Huh Yunjin của LE SSERAFIM, Xiaoting của Kep1er và Minnie của (G)I- DLE.



Diễn viên Park Bo Gum và ca sĩ Jeon Somi đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải

Cuối cùng là sân khấu MAMA WONDER. Với màn kết hợp giữa nghệ sĩ nhạc rock đình đám Nhật Bản, Yoshiki, và các nghệ sĩ K-pop, sân khấu WONDER sẽ mang đến những phần trình diễn thể hiện chủ đề của MAMA 2023. Ban tổ chức MAMA cũng chính thức công bố nam diễn viên Park Bo Gum và ca sĩ Jeon Somi sẽ trở thành người dẫn chương trình cho lễ trao giải năm nay.