Chuyện lạ có thật: ''Vua giả trí châu Á'' qua đời năm 2014, hưởng thọ 107 tuổi, có 4 người con nhưng không ai muốn thừa kế gia tài 68.000 tỷ và CÁI TÊN LẠ trong bản di chúc

Ngày 7/1/2014, ông Thiệu Dật Phu, chủ tịch danh dự của đài TVB, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất nền công nghiệp giải trí châu Á nói chung và làng giải trí Hồng Kông, (Trung Quốc) nói riêng, đã qua đời ở tuổi 107.

Theo đánh giá của giới tài phiệt ở Hồng Kông, sự ra đi của vị chủ tịch này có thể gây ra một ''trận chiến'' tranh giành quyền thừa kế làm rúng động giới giải trí châu Á. Thế nhưng, cựu chủ tịch danh dự của đài TVB - người sở hữu tài sản hơn 68.000 tỷ đồng lại rơi vào tình thế khó xử khi không có ai thừa kế gia tài của mình. Đáng nói là Thiệu Dật Phu có đến 4 người con nhưng không một ai muốn kế thừa khối tài sản khổng lồ mà ông để lại.

Ảnh: Toutiao

Vậy điều gì đã xảy ra với gia đình Thiệu Dật Phu và khối tài sản 68.000 tỷ của ông này?



Thiệu Dật Phu là ai?

Nhắc đến cái tên Thiệu Dật Phu, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những danh xưng như ''vua giải trí châu Á'', ''vua điện ảnh Hồng Không'', ''ông trùm TVB'',... Ông Thiệu là một trong những người quyền lực nhất của giới làm phim Hồng Kông (Trung Quốc), là người sáng lập công ty điện ảnh danh tiếng Thiệu Thị Huynh Đệ và sau đó là đài TVB (năm 1967). Dưới đôi bàn tay dẫn dắt tài tình của Thiệu Dật Phu, thời đại hoàng kim của ngành truyền hình và điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) bắt đầu.

Thiệu Dật Phu sinh năm 1907 là người con thứ 6 trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải. Thiệu Dật Phu và các anh em trong gia đình đều làm quen và biết đến phim ảnh từ rất sớm. Nhờ chăm chỉ làm việc tại các rạp phim và biết nắm bắt cơ hội, từ một đứa trẻ chuyên vận chuyển thiết bị chiếu phim, Thiệu Dật Phu và người anh trai thứ 3 trong gia đình đã cùng nhau thành lập hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ vào năm 1930.

Ảnh: Toutiao

Không dừng lại ở đó, Thiệu Dật Phu còn nhận thấy những tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp phim ảnh nên đã chủ động sang Mỹ để học hỏi và tìm mua các thiết bị chiếu phim hiện đại.

Sau khi mua thiết bị từ Mỹ, Thiệu Dật Phu bắt đầu hành trình sáng tạo của mình. Năm 1932, bộ phim "Rồng bạch kim" do ông đạo diễn và sản xuất đã gây ''chấn động'' lớn khi được ra mắt. Đây là bộ phim có âm thanh đầu tiên tại Hồng Kông (Trung Quốc), tạo ra kỷ nguyên mới về phim có âm thanh tại đây.

Người phụ nữ đứng sau sự nghiệp thành công của ''vua giải trí châu Á''

Trong thời gian phát triển sự nghiệp ở Singapore, Thiệu Dật Phu vô tình gặp Dư Đông Tuyền, một người đàn ông giàu có và nổi tiếng tại đây. Thông qua người đàn ông này, Thiệu đã gặp được người vợ cả của mình là Huỳnh Mỹ Trân, lúc bấy giờ là bạn gái của Dư Đông Tuyền. Huỳnh Mỹ Trân có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực điện ảnh, trong những năm tiếp theo, hai người đã cùng nhau hợp tác để mở rộng quy mô phim cho Thiếu Thị Huynh Đệ. Trong quá trình làm việc, cả hai cùng nảy sinh tình cảm với đối phương.

Năm 1937, Thiệu Dật Phu chính thức kết hôn với Huỳnh Mỹ Trân, người hơn ông 5 tuổi, tại Singapore. Khi Dư Đông Tuyền biết chuyện, anh còn gửi quà cưới để chúc mừng cặp đôi. Sau khi kết hôn, Thiệu Dật Phu và Huỳnh Mỹ Trân có với nhau 2 con trai và 2 con gái.

Ảnh: Toutiao

Cùng với sự đồng hành của người vợ tài giỏi, hãng đĩa Thiệu Thị Huynh Đệ của Thiệu Dật Phu giờ đã trở thành công ty điện ảnh Shaw Brothers Hong Kong Co., Ltd danh tiếng. Mỗi năm, công ty này phát hành ít nhất 40 bộ phim về nhiều chủ đề đa dạng. Danh tiếng của Shaw Brothers Hong Kong Co., Ltd lan rộng ra cả nước ngoài và được mệnh danh là "Hollywood của phương Đông". Trong những thập kỷ sau đó, công ty tiếp tục thu hút và sản sinh ra nhiều ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng.

Năm 1967, Thiệu Dật Phu tiếp tục thành lập Đài truyền hình không dây Hồng Kông, sau này trở thành đài TVB nổi tiếng. Dưới bàn tay lãnh đạo của Thiệu Dật Phu, TVB đã đưa những tên tuổi như Trương Mạn Ngọc, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát... lên hàng đại minh tinh của điện ảnh châu Á.

Sự nghiệp thành công và kiếm bộn tiền, Thiệu Dật Phu cũng rất chăm tham gia các hoạt động từ thiện, đồng thời xây dựng các quỹ phúc lợi dành cho sinh viên nghèo để họ có cơ hội học tập. Ông cũng có nhiều quỹ quyên góp hỗ trợ những người dân gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống.

Đằng sau vinh quang của ''vua giải trí châu Á'' là những câu chuyện đời tư đáng buồn, không như ý muốn. Theo đó, khi gần 100 tuổi, Thiệu Dật Phu rơi vào cảnh ''tiến thoái lưỡng nan'' vì không thể tìm được người thừa kế khối tài sản đồ sộ của mình.

Người phụ nữ thứ 2 trong cuộc đời Thiệu Dật Phu

Như đã đề cập, Thiệu Dật Phu kết hôn với Huỳnh Mỹ Trân vào năm 1930 và sau đó có với nhau 4 người con. Khi các con của ông dần lớn lên cũng là lúc công ty Thiệu Thị Huynh Đệ đạt đến đỉnh cao danh vọng. Lúc này, bà Huỳnh Mỹ Trân dần lui về phía sau, rời khỏi ghế quản lý công ty để chăm sóc cho 4 người con.

Làm việc trong giới điện ảnh nên xung quanh Thiệu Dật Phu có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp. Vào những năm 1950, ông gặp một nữ ca sĩ trẻ hát tại hộp đêm ở Singapore. Tên của cô gái này là Phương Dật Hoa, lúc chỉ mới 18 tuổi.

Ảnh: Toutiao

Thích thú giọng hát của cô ca sĩ trẻ tuổi, ông Thiệu chủ động tặng cô một bó hoa. Sau đó, hai người di chuyển đến một nhà hàng yên tĩnh và ăn nhẹ. Khi biết được Phương Dật Hoa cũng đến từ Thượng Hải, Thiệu Dật Phu càng cảm thấy thân thiết hơn. Từ đó, ''vua giải trí châu Á'' và cô ca sĩ trẻ 18 tuổi dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

Khi người con trai cả của Thiệu Dật Phu bắt đầu những bước đầu tiên trong việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, anh phát hiện ra cha mình không chỉ có tình nhân bên ngoài mà còn bố trí cho người này vị trí cao trong ban quản trị công ty. Biết cha phản bội mẹ, con trai cả của ông Thiệu Dật Phu tuyên bố rời khỏi công ty, cắt đứt mối quan hệ cũng như từ chối việc tiếp quản công việc của gia đình. Ba người con của Thiệu Dật Phu cũng biết chuyện rồi vạch rõ ranh giới với cha, đồng thời không ngó ngàng tới khối tài sản của gia đình.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa ông Thiệu và 4 người con trở nên căng thẳng và xa cách. Không lâu sau, bà Huỳnh Mỹ Trân bị trầm cảm khi biết chồng phản bội. Bà qua đời vào cuối năm 1980. Cái chết của bà đã khiến 4 người con căm ghét chính cha đẻ của mình.

Dù vợ qua đời và bị các con xa cách, ông Thiệu Dật Phu vẫn muốn gắn bó với bà Phương Dật Hoa. Cuối cùng, 10 năm sau khi người vợ đầu qua đời, ở tuổi 90, ông Thiệu đã chính thức kết hôn với Phương Dật Hoa.

Những năm cuối đời, vì 4 người con đều cắt đứt mối quan hệ nên Thiệu Dật Phu rất khó khăn trong việc tìm người thừa kế. Cuối cùng, ông quyết định giao lại TVB cho người vợ thứ 2 là bà Phương Dật Hoa. Ngày 7/1/ 2014, chủ tịch danh dự của TVB, ''vua giải trí châu Á'' qua đời ở tuổi 107.

Ảnh: Toutiao

Trong đám tang của Thiệu Dật Phu, 4 người con của ông cũng tham dự nhưng không một ai rơi nước mắt hay tỏ vẻ đau buồn. Sau khi lo liệu xong tang lễ cho bố, 4 người con liền trở về Singapore mà không hề mảy may nghĩ đến khối tài sản 68.000 tỷ đồng của người cha quá cố.



Câu chuyện về cuộc đời của ''ông trùm TVB'' được truyền thông, báo chí gọi là ''huyền thoại''. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Thiệu Dật Phu vì phản bội người vợ đã đồng cam cộng khổ từ những năm tháng đầu lập nghiệp. Cũng không ít mũi tên hướng về phía bà Phương Dật Hoa vì đã yêu người có vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Một bộ phận khán giả không quá quan tâm đến đời sống riêng tư của gia đình Thiệu Dật Phu. Họ chỉ tập trung vào sự phát triển của TVB sau khi ông Thiệu qua đời.

Dưới sự dẫn dắt của người vợ thứ 2, đài TVB ngày một lớn mạnh và trở thành đế chế điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn mạnh trên toàn châu Á.

Theo Toutiao