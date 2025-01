Chuyện lạ ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới: Phạt vi phạm giao thông tuỳ theo độ giàu, có người nộp tới 3,2 tỷ đồng vì lái xe quá tốc độ

Phần Lan là quốc gia thưa dân. Diện tích tương đương New Mexico nhưng chỉ có hơn 5,5 triệu người sinh sống, ít hơn khoảng 3 triệu người so với thành phố New York của Mỹ.

Người Phần Lan giỏi chịu lạnh, uống nhiều cà phê. Phần Lan cũng có rất nhiều phòng xông hơi và có một chế độ phúc lợi xã hội tốt. Dưới đây sẽ là năm sự thật thú vị về đất nước này.

1. Mức phạt vi phạm giao thông dựa trên thu nhập

Ở Phần Lan, mức độ giàu có của mỗi người sẽ quyết định số tiền phạt họ phải nộp khi lái xe quá tốc độ cho phép.

Hệ thống này dựa trên thu nhập hàng ngày của người vi phạm và mức độ vượt quá tốc độ cho phép của người đó. Vì thế, số tiền phạt có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Vào năm 2023, một triệu phú người Phần Lan đã bị phạt 121.000 euro, tương đương 129.400 USD hay 3,24 tỷ VNĐ, vì lái xe quá tốc độ.

2. Số phòng xông hơi bằng hơn nửa số dân

Theo National Geographic, Phần Lan có khoảng 3 triệu phòng xông hơi, tương đương với hơn một nửa phòng dân số Phần Lan.

Văn hóa xông hơi là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Phần Lan và là di sản của đất nước này.

Ngày nay, phòng xông hơi xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ các khu chung cư, nhà ở, nhà hàng và thậm chí cả các tòa nhà chính phủ.

3. Quà tặng cho các phụ huynh sinh con

Chính phủ Phần Lan sẽ gửi một hộp quà tặng được gọi là äitiyspakkaus, hay "hộp quà cho trẻ sơ sinh", cho những cặp đôi mới sinh con. Hộp quà này bao gồm nhiều vật dụng thiết yếu như quần áo, yếm, tã, nệm nhỏ, ga trải giường...

Món quà này cũng trở nên phổ biến tại một số quốc gia khác. Vào năm 2023, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã bắt đầu một chương trình thí điểm để gửi bộ đồ dùng trẻ sơ sinh cho các bậc cha mẹ mới sinh con ở một số tiểu bang.

4. Môn thể thao “cõng vợ”

Cõng vợ hiện là một môn thể thao quốc tế, nhưng giải vô địch thế giới vẫn được tổ chức tại Sonkajärvi, Phần Lan.

Vào những năm 1990, khi môn thể thao này ra mắt, một người nam theo truyền thống sẽ bế vợ mình vượt qua các chướng ngại vật. Các quy định thay đổi theo thời gian, đặc biệt là các thí sinh không nhất thiết phải cõng vợ của mình. Họ chỉ cần một người đồng đội nữ phù hợp về độ tuổi và cân nặng của cuộc thi.

Đường đua dài khoảng 253 mét có rào và hồ nước mà các đội phải lội qua. Những người lập kỷ lục trước đây đã hoàn thành chặng đua trong khoảng 1 phút.

5. Kẹo mặn

Người dân ở các nước Bắc Âu thường thích kẹo cam thảo mặn. Nhưng họ đánh giá salmiakki, loại kẹo cam thảo của Phần Lan, có hương vị đậm đà nhất.

Đó là hỗn hợp cam thảo đen và amoni clorua - thứ trước đây được bán tại các hiệu thuốc như một loại thuốc ho. Mùi vị của kẹo này rất mạnh và khó ăn. Chúng được mô tả có vị đắng, mặn và nồng tê lưỡi. Người Phần Lan rất thích kẹo và salmiakki "giống như kẹo quốc dân".

