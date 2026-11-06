Chuyển mục đích sử dụng hơn 7.000m² đất làm Khu nhà ở xã hội Thanh Huyền
Hải Phòng cho phép chuyển mục đích sử dụng 7.154,9 m² đất làm Khu nhà ở xã hội Thanh Huyền tại số 750 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên.
Tại Quyết định số 4673 ngày 5/11/2026, UBND TP Hải Phòng cho phép Công ty TNHH Thanh Huyền chuyển mục đích sử dụng 7.154,9 m² đất thương mại dịch vụ (xây dựng kho hàng) để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội Thanh Huyền tại số 750 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên.
Trong số đó, 2.947,8 m² được chuyển sang đất xây dựng nhà chung cư hỗn hợp với thời hạn sử dụng 50 năm, kể từ ngày UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích này.
Bên cạnh đó, 1.700,2 m² đất cây xanh sử dụng hạn chế; đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (điểm tập kết chất thải sinh hoạt) 16,2 m²; đất giao thông (sân đường giao thông nội bộ) 2.490,7 m² được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng đối với các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho địa phương và các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành quản lý để sử dụng chung, quản lý, vận hành theo quy định.
Trước đó, tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 15/4/2026, UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao Công ty TNHH Thanh Huyền làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Thanh Huyền.
Dự án gồm 1 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum. Công trình gồm tầng hầm bố trí khu vực đỗ xe và kỹ thuật; tầng 1 dành cho dịch vụ thương mại, văn phòng và cơ sở mầm non; tầng 2 bố trí khu mầm non, bãi đỗ xe và không gian sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 3 đến tầng 20 là các căn hộ nhà ở xã hội.
Diện tích xây dựng khoảng 2.944 m2, tổng diện tích sàn đạt khoảng 64.560 m2, mật độ xây dựng 41,15%. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 558 căn hộ ra thị trường.
Theo lộ trình, dự án trải qua 6 tháng chuẩn bị đầu tư, bắt đầu từ tháng 4/2026. Giai đoạn thi công kéo dài 30 tháng, từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2029.
Theo đó, tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án gần 846 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư chiếm 20%, tương đương 175,8 tỷ đồng; phần còn lại 670 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng.
Về Công ty TNHH Thanh Huyền, pháp nhân này được thành lập từ năm 1991. Tại thời điểm tháng 6/2023, công ty đặt trụ sở tại số 97, đường Bạch Đằng, TP Hải Phòng. Lúc này, vốn điều lệ công ty là 45,2 tỷ đồng do ông Nguyễn Quốc Hưng nắm 52,2% đồng thời giữ chức Giám đốc; bà Nguyễn Thị Thúy nắm 47,8% còn lại. Cả hai cổ đông có cùng địa chỉ tại trụ sở công ty.
Tháng 10/2025, vốn điều lệ vẫn là 45,2 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông lúc này gồm: ông Vũ Như Sơn (SN 1993) nắm 70% đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc; Đàm Đại Thắng nắm 30% còn lại.
Tháng 12/2025, công ty thay đổi ngành nghề hoạt động chính từ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu sang Kinh doanh bất động sản. Cùng thời điểm trụ sở công ty chuyển về địa điểm thực hiện dự án tại số 750 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Hải Phòng. Công ty tiến hành tăng vốn lên 180 tỷ đồng vẫn do ông Vũ Như Sơn nắm 70% và giữ chức Chủ tịch HĐQT, Đàm Đại Thắng nắm 30% còn lại.
Cập nhật tháng 3/2026, công ty tiếp tục tăng vốn lên 224 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông không thay đổi.
Ngoài vai trò tại Công ty TNHH Thanh Huyền, ông Vũ Như Sơn còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Dương Kinh Capital; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại SDV.
An ninh tiền tệ