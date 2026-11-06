Chuyển mục đích sử dụng hơn 7.000m² đất làm Khu nhà ở xã hội Thanh Huyền

Tại Quyết định số 4673 ngày 5/11/2026, UBND TP Hải Phòng cho phép Công ty TNHH Thanh Huyền chuyển mục đích sử dụng 7.154,9 m² đất thương mại dịch vụ (xây dựng kho hàng) để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội Thanh Huyền tại số 750 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên.

Trong số đó, 2.947,8 m² được chuyển sang đất xây dựng nhà chung cư hỗn hợp với thời hạn sử dụng 50 năm, kể từ ngày UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích này.

Bên cạnh đó, 1.700,2 m² đất cây xanh sử dụng hạn chế; đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (điểm tập kết chất thải sinh hoạt) 16,2 m²; đất giao thông (sân đường giao thông nội bộ) 2.490,7 m² được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng đối với các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho địa phương và các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành quản lý để sử dụng chung, quản lý, vận hành theo quy định.

Trước đó, tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 15/4/2026, UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao Công ty TNHH Thanh Huyền làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Thanh Huyền.

Dự án gồm 1 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum. Công trình gồm tầng hầm bố trí khu vực đỗ xe và kỹ thuật; tầng 1 dành cho dịch vụ thương mại, văn phòng và cơ sở mầm non; tầng 2 bố trí khu mầm non, bãi đỗ xe và không gian sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 3 đến tầng 20 là các căn hộ nhà ở xã hội.

Diện tích xây dựng khoảng 2.944 m2, tổng diện tích sàn đạt khoảng 64.560 m2, mật độ xây dựng 41,15%. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 558 căn hộ ra thị trường.

Nguồn: UBND phường An Biên



Theo lộ trình, dự án trải qua 6 tháng chuẩn bị đầu tư, bắt đầu từ tháng 4/2026. Giai đoạn thi công kéo dài 30 tháng, từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2029.

Theo đó, tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án gần 846 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư chiếm 20%, tương đương 175,8 tỷ đồng; phần còn lại 670 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng.