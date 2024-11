Chuyển sang UPCoM cổ phiếu DAG vẫn bị đình chỉ, Nhựa Đông Á lên tiếng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK: DAG, sàn UPCoM) vừa có văn bản giải trình và ý kiến về các văn bản liên quan gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 25/10/2024 Nhựa Đông Á có nhận được các văn bản của HNX gồm quyết định về việc cổ phiếu DAG đưa vào diện đình chỉ giao dịch, quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu DAG, thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên và trạng thái cổ phiếu DAG. Liên quan đến các văn bản này, Nhựa Đông Á đã đưa ra ý kiến và giải trình tới HNX.

Về việc công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính so với thời hạn quy định, Nhựa Đông Á cho biết đang tiến hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để hoàn tất các số liệu kế toán cho BCTC kiểm toán 2023. Do khối lượng công việc lớn và cần đảm bảo tính chính xác cao, Công ty cần thêm thời gian để hoàn tất.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Nhựa Đông Á cho biết cần thêm thời gian để kiện toàn nhân sự, tìm kiếm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp đáp ứng tình hình quản trị của công ty. Doanh nghiệp cũng đang trong quá trình thống nhất định hướng tái cấu trúc toàn diện, bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Đồng thời, công ty cũng đang xem xét và đàm phán các phương án hợp tác, đầu tư, liên doanh liên kết với đối tác chiến lược, nên cần thời gian để đạt được sự đồng thuận và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Liên quan đến việc cổ phiếu DAG bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố BCTC kiểm toán 2023 quá 45 ngày, Nhựa Đông Á cho biết Công ty kiểm toán UHY là đơn vị lần đầu thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC của DAG nên cần nhiều thời gian tìm hiểu, rà soát lại hồ sơ. Bên cạnh đó, lãnh đạo của công ty và đơn vị kiểm toán đi công tác cũng ảnh hưởng đến việc trao đỏi, thống nhất số liệu.

Ngoài ra, phòng kế toán của công ty có biến động nhân sự, người mới chưa nắm bắt hết công việc nên chưa phối hợp kịp thời với đơn vị kiểm toán.

Cuối cùng, về việc cổ phiếu DAG bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố thông tin và BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, Nhựa Đông Á giải trình nguyên nhân do biến động nhân sự tại bộ phận kế toán, và việc chuyển đổi phần mềm kế toán mới gây trục trặc trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, vận hành, ảnh hưởng đến việc hoàn thành đúng thời hạn. Ngay sau khi hoàn thành BCTC, công ty sẽ thực hiện nộp và công bố thông tin.

Theo Nhựa Đông Á, những lần chậm công bố thông tin đều đã có văn bản xin chậm công bố gửi đến HoSE và công bố ngay sau khi hoàn thành. Hiện công ty đang tiếp tục bổ sung, kiện toàn nhân sự kế toán tại công ty mẹ và các công ty con, đồng thời lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan để đảm bảo tiến độ hoàn thiện BCTC quý, năm theo quy định.

Nhựa Đông Á sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin để sớm đưa cổ phiếu DAG ra khỏi diện bị cảnh báo.