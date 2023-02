Chuyện thật như đùa: 22 tuổi tự kiếm 3 tỷ đồng/5 tuần, hoá ra từ công việc trên mạng chỉ tốn 3 tiếng/tuần

Đối với Emma Larocque, tự do tài chính là một mục tiêu tối quan trọng. Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân quản lý kinh doanh vào đầu năm 2021, Larocque biết bản thân không muốn làm công việc hành chính từ sáng đến tối.

Cô bắt đầu làm việc tự do với tư cách là người quản lý mạng xã hội cho các thương hiệu. Larocque sử dụng nền tảng làm việc tự do Upwork và các mối quan hệ quen biết trong khu vực để tìm khách hàng, sau đó quản lý tài khoản Pinterest và Instagram của họ. Giờ giấc linh hoạt chính là lợi thế của những người làm việc tự do như Larocque.

Kinh doanh trực tuyến để tạo thu nhập thụ động

Larocque đã tốt nghiệp đại học và không có quá nhiều công việc làm thêm. Thế nên điều quan trọng là cô cần có thu nhập thụ động bên cạnh công việc tự do trên mạng xã hội.

Sau khi nghiên cứu các cơ hội kinh doanh với nguồn vốn ban đầu thấp, Larocque tình cờ thấy Printful. Đây là công ty chuyên in các thiết kế lên quần áo. Vì làm việc trong lĩnh vực digital marketing, Larocque có kinh nghiệm trong việc sử dụng phầm mềm thiết kế đồ hoạ. Vì thế cô có thể dễ dàng bắt tay vào thiết kế các sản phẩm.

Larocque tạo một tài khoản Prinful và liên kết với một cửa hàng online trên nền tảng Etsy mà cô lập từ tháng 11/2021.

Ban đầu, Larocque không biết bán gì, vì thế cửa hàng trực tuyến đó đã trống trơn vài tháng liền. Cô đã thử in các thiết kế lên mũ bóng chày vào tháng 4 và tiếp theo là áo phông và áo nỉ. Áo nỉ chính là mặt hàng vừa được khách hàng hài lòng về chất lượng sản phẩm, vừa tạo ra lợi nhuận tốt.

Larocque thiết kế thử nghiệm một vài mẫu bằng công cụ Adobe Illustrator. Thay vì in những thiết kế đó lên áo, cô chọn thêu hoạ tiết để sản phẩm có chất lượng tốt hơn.

Khi có khách đặt hàng qua Etsy, Printful sẽ tự động thêu thiết kế của Larocque lên áo và gửi cho khách.

Qua nhiều lần thử nghiệm, doanh thu của cô bắt đầu ổn định. Năm 2022, doanh thu của Larocque từ cửa hàng Etsy là khoảng 71.000 USD, sau khi đã trừ 9,5% phí xử lý và giao dịch của Etsy. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022, cô kiếm được 24.000 USD tiền lãi, sau khi đã trả tiền cho Prinful.

Ý tưởng độc đáo mang lại thành công trong một “thị trường bão hoà”

Larocque luôn cập nhật các xu hướng hiện tại để đưa vào thiết kế của cô. Nhưng cô luôn cố gắng không đi theo những mẫu thiết kế bán chạy nhất trên Etsy, vì rất nhiều người đã sao chép thiết kế của người khác.

Cô cho rằng tốt nhất là tạo ra thiết kế mà chưa ai làm. Một mẫu của Larocque đã thực sự thành công. Doanh thu tăng từ 2.800 USD trong tháng 10 lên 55.200 USD vào tháng 12. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Hiện cô đã bán được hơn 3.700 chiếc áo nỉ thêu thiết kế đó. Chỉ riêng mặt hàng này đã mang lại doanh thu 157.000 USD.

Larocque đã kiếm được 48.000 USD tiền lãi trong 5 tuần đầu tiên của năm 2023 và thu nhập của cô trong thời gian này là 126.000 USD. Cô cho rằng doanh số bán hàng tăng cao và những đánh giá tích cực từ chiếc áo bán chạy nhất đã giúp nâng cao uy tín của cửa hàng đối với khách tiềm năng.

Nền tảng thương mại điện tử Etsy mang đến cơ hội cho những người đam mê kinh doanh.

Ban đầu không phải là một công việc thụ động

Khi mới bắt đầu công việc, Larocque dành thời gian từ 5 giờ chiều đến nửa đêm để làm thêm, sau khi tạm gác lại công việc quản lý mạng xã hội. Cô duy trì thời gian làm việc như vậy cho đến tháng 11/2022.

Nhưng đến hiện tại, Larocque chỉ dành khoảng 3 tiếng mỗi tuần cho công việc phụ. Thời gian đó chủ yếu để trả lời câu hỏi của khách hàng và tải lên thiết kế mới. Điều quan trọng là phải hoạt động liên tục, nếu không Etsy sẽ đánh giá thấp các thiết kế của bạn.

Larocque không ngờ rằng công việc phụ này lại tạo ra thu nhập trăm nghìn đô. Hiện cô đã kiếm đủ tiền từ Etsy để trở thành người có thu nhập thụ động toàn thời gian. Quỹ thời gian còn lại, cô dành cho bạn bè và gia đình.

Nhưng từ bỏ công việc kinh doanh online vào thời điểm này vẫn giống như một canh bạc. Là một người trẻ, trước tiên Larocque muốn xây dựng uy tín của mình vững vàng hơn, nên sẽ tiếp tục duy trì cửa hàng.

