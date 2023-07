Chuyện thu nhập ở Cty Du lịch Ninh Vân Bay: Hoa hậu Ngọc Hân nhận lương gần tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT từ chối nhận thù lao, khẳng định không ảnh hưởng đến nhiệt huyết

Theo nội dung tờ trình số 02/2023, HĐQT NVT đang đề xuất kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát là 0 đồng. Cổ đông thắc mắc: Liệu thù lao 0 đồng có ảnh hưởng đến lòng nhiệt huyết của các thành viên H ĐQT hay Ban kiểm soát không?



Ông Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch HĐQT trả lời, do tình hình kinh doanh sau đại dịch Covid vẫn hết sức khó khăn do đó HĐQT đã đề xuất mức thù lao trong năm 2023 là 0 đồng. Trường hợp năm 2023 đạt được các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ đề ra, năm sau HĐQT sẽ đề xuất mức thù lao hợp lý.

Ông Linh cũng khẳng định, việc không nhận thù lao không làm ảnh hưởng đến nhiệt huyết, cống hiến của các thành viên đối với công ty. Bởi dưới sự điều hành, quản lý của HĐQT, các kế hoạch kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua đều cơ bản được hoàn thành.

Năm 2022, HĐQT và Ban kiểm soát của NVT cũng nhận lương 0 đồng. Tuy nhiên, Ban điều hành vẫn có lương. Trong đó, Phó Tổng giám đốc Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa Hậu Ngọc Hân) được nhận lương hơn 933 triệu đồng.

Bà Hân đảm nhiệm vị trí này từ tháng 3/2022. Như vậy, trung bình mỗi tháng hoa hậu nhận lương hơn 93,3 triệu đồng.

Hoa hậu Ngọc Hân

Một vấn đề khác được cổ đông quan tâm là khu nghỉ Six Sense Ninh Vân Bay đang là dự án trọng điểm, mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraina, lượng du khách đến từ Nga giảm rõ rệt, việc này có ảnh hưởng như thế nào tới lượng khách nước ngoài đến khu nghỉ Six Sense Ninh Vân Bay.



Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Vũ Hồng Quỳnh - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trả lời: Dựa trên thực tế hoạt động trong các năm, Ban điều hành công ty đánh giá và nhận định, khách du lịch từ Nga không phải khách hàng chiến lược của khu nghỉ Six Sense Ninh Vân Bay, thay vào đó là các nguồn khách truyền thống từ Anh, Pháp, Mỹ và các nước Châu Âu, gần đây là khách Trung Quốc và Hàn Quốc...

Trong giai đoạn ổn định trước đây, du khách nước ngoài chiếm tỷ trọng cao, nhưng giai đoạn 2021-2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh. Nhận thấy tình hình đó, công ty và khu nghỉ đã điều chỉnh chiến lược tập trung vào thị trường nội địa.

Sự điều chỉnh chiến lược kịp thời ngay sau thời điểm thị trường mở cửa trở lại sau dịch Covid đã mang đến thành công trong năm 2022.

Kể từ đầu năm 2023, thị trường bắt đầu có sự dịch chuyển, lượng khách nước ngoài từ các thị trường truyền thống đã quay trở lại và trung bình tỷ trọng đã lên trên 40% trên thực tế 5 tháng đầu năm. Ngoài ra, khách nước ngoài thường có thời gian lưu trú dài hơn và giá trung bình cũng tốt hơn.

Do đó, theo số liệu báo cáo sơ bộ kết quả thị 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu của khu nghỉ dưỡng đã hoàn thành và vượt kế hoạch trong kỳ.

Khu nghỉ dưỡng Six Sense Ninh Vân Bay đạt chuẩn 5 sao quốc tế có thiết kế kiến trúc độc đáo, thân thiện với thiên nhiên được coi là "gà đẻ trứng vàng" của NVT.

Trong năm 2022, công ty đặt ra mục tiêu hoàn thành mở rộng quy hoạch giai đoạn 2 Six Sense Ninh Vân Bay và đã thực hiện xong các công việc khảo sát hiện trạng, đánh giá các khu vực khả thi cho việc phát triển giai đoạn 2, thực hiện lập quy hoạch, thiết kế ý tưởng, tư vấn kỹ thuật và vận hành, lập kế hoạch kinh doanh.

Six Sense Ninh Vân Bay

Trong năm 2023, công ty dự kiến hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và triển khai khởi công xây dựng trên cơ sở quy hoạch tổng thể Dự án phát triển giai đoạn 2 của khu nghỉ mát Six Sense Ninh Vân Bay.

Ngoài Six Sense Ninh Vân Bay, NVT còn đặt mục tiêu triển khai khởi công xây dựng Dự án khu du lịch sinh thái Bảo Việt tại Mũi Né, TP Phan Thiết trong năm 2023. Bên cạnh đó, triển khai nâng cấp dự án Ana Mandara Villas Dalat Resort&Spa - khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại Đà Lạt, Lâm Đồng đạt chuẩn 5 sao.

Ana Mandara Villas Dalat Resort&Spa và Six Sense Ninh Vân Bay là 2 khu lưu trú có tỷ lệ lấp đầy phòng trong năm 2022 lần lượt là 52,53% và 56,8%.

Năm 2023, NVT đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 383,6 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,5 tỷ đồng.