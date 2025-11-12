Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trước bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Vietcombank và Agribank đã đồng loạt triển khai một "lá chắn" bảo vệ mới trên nền tảng số. Toàn bộ khách hàng cần lưu ý tính năng này để tránh mất tiền oan.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa cập nhật tính năng an toàn quan trọng, giúp khách hàng chủ động nhận biết rủi ro ngay trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Cụ thể, Vietcombank vừa thông báo mở rộng triển khai tính năng "Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo" (VCB Alert). Bắt đầu từ ngày 5/11/2025, tính năng này được áp dụng cho toàn bộ giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng VCB Digibank và cả các giao dịch thực hiện trực tiếp tại quầy.

Theo đó, khi khách hàng thực hiện lệnh chuyển tiền, hệ thống của Vietcombank sẽ tự động phân tích và đối chiếu thông tin người nhận. Nếu tài khoản đó nằm trong danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước, thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro hoặc có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, một thông báo cảnh báo sẽ lập tức hiển thị.

Đối với giao dịch tại quầy, nhân viên ngân hàng cũng sẽ chủ động thông báo cho khách hàng nếu phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

Chuyển tiền Vietcombank, Agribank thấy cảnh báo lạ: Đây là điều mọi khách hàng phải biết- Ảnh 1.

Trước đó, Vietcombank đã triển khai VCB Alert từ ngày 30/6 cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống đã phát hiện và đưa ra hàng trăm nghìn cảnh báo, giúp nhiều khách hàng tránh được rủi ro.

Tương tự, Agribank cũng đang cung cấp miễn phí tính năng AgriNotify trên ứng dụng Agribank Plus. Dịch vụ này cũng hoạt động bằng cách đối chiếu dữ liệu do Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và cơ sở dữ liệu nội bộ cung cấp để đưa ra cảnh báo kịp thời.

Khách hàng cần hiểu rõ các mức cảnh báo

Khi hệ thống của ngân hàng phát hiện tài khoản người nhận có vấn đề, một thông báo tự động sẽ được hiển thị, phân loại theo các mức độ rủi ro khác nhau để người dùng cân nhắc:

Tài khoản rủi ro cao: Thường là tài khoản nằm trong "danh sách đen" cảnh báo của cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

Tài khoản rủi ro trung bình: Là tài khoản bị nghi ngờ có dấu hiệu giao dịch bất thường, có liên quan đến hoạt động đáng ngờ. 

Tài khoản chưa xác thực: Xảy ra khi thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các ngân hàng khuyến cáo mạnh mẽ rằng, khi thực hiện giao dịch, khách hàng cần hết sức cảnh giác và đọc kỹ các thông báo cảnh báo được hiển thị. Cảnh báo này xuất hiện là để giúp khách hàng chủ động quyết định có nên tiếp tục giao dịch hay dừng lại để kiểm tra, xác minh lại thông tin, đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

