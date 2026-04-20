Chuyện tình 11 năm của Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang: Từ sóng gió dư luận đến bến đỗ bình yên

Trong làng bóng đá Việt Nam, nếu như nhiều cặp đôi khác thường chọn cách công khai rầm rộ, thì chuyện tình của tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang lại giống có chút đặc biệt với đầy đủ các cung bậc từ bí mật, tranh cãi cho đến cái kết viên mãn.

Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2015, thời điểm nam tiền vệ quê Tuyên Quang bắt đầu gây chú ý trong màu áo HAGL. Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn Xuân Trường 2 tuổi, là cựu sinh viên đại học RMIT. Trong suốt nhiều năm, cặp đôi duy trì một mối quan hệ cực kỳ kín tiếng, gần như không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai.

Xuân Trường - Nhuệ Giang yêu nhau kín tiếng

Tuy nhiên, sóng gió ập đến vào đầu năm 2018 – ngay sau kỳ tích Thường Châu của U23 Việt Nam. Nhuệ Giang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng vì những bài đăng được cho là thiếu tế nhị đối với quà tặng của người hâm mộ dành cho bạn trai. Đứng trước tâm điểm dư luận, Xuân Trường đã có hành động gây tranh cãi khi viết tâm thư bằng tiếng Anh để bảo vệ người yêu. Sự việc này từng khiến hình ảnh của "thủ lĩnh mắt híp" bị ảnh hưởng đáng kể và cặp đôi buộc phải chọn cách "ẩn mình" hoàn toàn để giữ gìn hạnh phúc cá nhân.

Cái kết viên mãn và sự đồng hành trong sự nghiệp

Vượt qua những áp lực khủng khiếp từ dư luận và cả khoảng thời gian yêu xa khi Xuân Trường thi đấu tại Hàn Quốc hay Thái Lan, cặp đôi đã chứng minh được sự gắn kết bền chặt. Tháng 4/2021, lễ ăn hỏi của cả hai diễn ra trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Với phong cách sống tối giản và kín kẽ, Xuân Trường thuê đội ngũ an ninh thắt chặt để bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối cho gia đình.

Cặp đôi đã tổ chức ăn hỏi năm 2021

Sự xuất hiện của con gái đầu lòng – bé Little Daisy vào giữa năm 2022 chính là mảnh ghép hoàn hảo cho tổ ấm của nam cầu thủ. Từ một "hot girl" kín tiếng, Nhuệ Giang dần xuất hiện nhiều hơn với vai trò người vợ đảm đang, là hậu phương vững chắc cho chồng.

Vợ chồng Xuân Trường đã có con gái 4 tuổi

Xuân Trường và con gái

Điều khiến chuyện tình này trở nên đặc biệt chính là sự đồng hành trong công việc. Nhuệ Giang không chỉ quán xuyến việc gia đình mà còn trực tiếp hỗ trợ Xuân Trường trong việc vận hành Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC). Nhuệ Giang chính là người đã ở bên, cùng Trường đi qua những ngày tháng chấn thương dai dẳng và tiếp thêm động lực để anh hiện thực hóa giấc mơ hỗ trợ các vận động viên Việt Nam.

Khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của vợ chồng Xuân Trường

Hiện tại, sau gần một thập kỷ bên nhau, Xuân Trường và Nhuệ Giang đã xây dựng được một hình mẫu gia đình không ồn ào nhưng bền bỉ, hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp. Từ những hiểu lầm trong quá khứ, Nhuệ Giang giờ đây nhận được sự yêu mến của người hâm mộ nhờ hình ảnh một người vợ thông minh, sắc sảo và hết lòng vì gia đình. Đến tháng 6/2026 này, Xuân Trường và Nhuệ Giang mới chính thức tổ chức lễ cưới sau 5 năm kể từ lễ ăn hỏi năm 2021, 11 năm bên nhau cuối cùng Nhuệ Giang cũng đã được mặc váy cô dâu.