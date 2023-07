CIC Group (CKG) đẩy mạnh đầu tư cùng lúc 7 dự án lớn tại Phú Quốc trong năm 2023

Năm 2023 được dự báo là năm “sống còn” của các doanh nghiệp bất động sản khi nút thắt về dòng tiền vẫn chưa được tháo gỡ và nhiều vấn đề nội tại.

Trước tình hình này, Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – CIC Group (Mã CKG) định hướng mục tiêu 2023 là tập trung đẩy nhanh và hoàn thành các thủ tục pháp lý các dự án đang triển khai. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng trong công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công và bán hàng các dự án 2023 nhằm có sản lượng gối đầu chuẩn bị các năm tiếp theo theo lộ trình phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, CIC Group cho biết tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục dở dang của công trình đang thực hiện, thêm nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi, chính sách bán hàng nhằm thu hút nguồn tiền mặt từ khách hàng để tăng doanh thu và tính thanh khoản cho doanh nghiệp.

Theo đó, n ăm 2023, Công ty phấn đấu đưa vào kinh doanh các dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (tên thương mại: Rivera Villas), dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc. Hoàn thành các thủ tục pháp lý các dự án: Khu dân cư Chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá; Dự án Tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang; Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang (giai đoạn 1) tại thành phố Rạch Giá,

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các thủ tục pháp lý cho các dự án gối đầu giai đoạn 2025- 2030 gồm: Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Resident Hill, dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ tại Lô E3 Khu đô thị Tây Bắc.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – CIC Group (Mã CKG) cho biết, 6 tháng đầu năm 2023 , Công ty đạt gần 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra và dự báo cả năm sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (lần 2) được tổ chức ngày hôm nay (26/7/2023), HĐQT CIC Group sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu 1.324 tỷ đồng doanh thu, 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 1,3 và 3,3% so với thực hiện năm 2022.

Được biết, kết quả sản xuất kinh doanh từ 2020 đến 2022 của CIC Group đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng từ 19% đến 23% so với năm trước. Doanh thu năm 2022 là 1.308 tỷ đồng, đạt 99,1% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế là 169.363 triệu đồng tăng 3% so với kế hoạch.

CKG niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 25/03/2020 với vốn điều lệ thời điểm niêm yết là 500 tỷ đồng. Đến thời điểm này , CIC Group hoạt động với vốn tăng lên 952 tỷ đồng cùng hệ sinh thái 12 công ty thành viên, liên kết.

Tính từ năm 2006 giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp đến hiện tại, tốc độ tăng trưởng hàng năm của công ty duy trì ở mức từ 20 – 30% và có thời điểm đạt gần mức 50%/năm với mục tiêu phát triển trở thành Tập đoàn phát triển đa ngành nghề dựa trên nền tảng phát triển bền vững.