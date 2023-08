Cienco4 (C4G) báo lãi quý 2 giảm dưới áp lực trả lãi vay, trái ngược với khẳng định lợi nhuận tích cực của Tổng Giám đốc

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (mã: C4G ) đã công bố BCTC quý 2/2023, ghi nhận doanh thu thuần giảm 21% so với cùng kỳ xuống 622 tỷ đồng. Trong cơ cấu, doanh thu chính tới từ hợp đồng xây dựng với 483 tỷ đồng và thu phí BOT 72 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty không ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong khi cùng kỳ năm trước hơn 335 tỷ đồng.

Dù vậy chi phí giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp cải thiện lên mức 18%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 113 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng gấp rưỡi lên 37 tỷ trong khi chi phí tài chính tăng tới 84% so với cùng kỳ lên 86 tỷ đồng, chiếm 72 tỷ là chi phí lãi vay. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm so với quý 2/2022. Dưới áp lực lãi vay lớn, lợi nhuận sau thuế quý 2 của C4G giảm 21% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 37 tỷ đồng.

Nếu so với mức lãi của quý 1 liền trước, lợi nhuận quý 2 của C4G cũng ghi nhận giảm khoảng 10%. Điều này trái ngược với chia sẻ của ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc C4G tại ĐHCĐ thường niên diễn ra vào hồi tháng 4. Ông Huỳnh khi đó khẳng định với cổ đông kết quả lợi nhuận quý 2 của công ty sẽ vượt gấp 3 lần quý 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% xuống còn 1.082 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 2% xuống 78 tỷ đồng và tương ứng 24% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tập đoàn Cienco4 cho biết do lãi suất 6 tháng đầu năm 2023 cao hơn cùng kỳ năm trước, cùng với phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng 2023 cao hơn, dẫn đến lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Cienco4 đạt 9.639 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 3 lần đầu năm lên 713 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn 3.866 tỷ và hàng tồn kho 902 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 2 ở mức 5.944 tỷ đồng, tăng 167 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 920 tỷ và vay nợ tài chính dài hạn là 2.379 tỷ đồng.

Cienco4 thuộc nhóm các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng. Đây là một trong những cái tên thường xuyên được nhắc tới trong chủ đề hưởng lợi từ Đầu tư công, cao tốc Bắc - Nam trong năm qua.

Đóng cửa phiên 3/8, thị giá C4G đạt 14.500 đồng/cp, tăng 56% kể từ đầu năm.