CII đặt kế hoạch lãi ròng năm 2023 giảm 36%, dự chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

Ngày 26/4 tới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã: CII) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại TP.HCM.

HĐQT CII dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 469 tỷ, giảm lần lượt 31% và 36% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức 2023 dự chia bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Ngoài ra, công ty cũng dự kiến chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14% và cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT sẽ trình lên cổ đông việc tạm dừng trái phiếu chuyển đổi có mã CII42013 đợt 5 vào ngày 3/5/2023 và một số vấn đề khác nếu có. Trước đó, vào tháng 11/2020, CII đã phát hành 372.517 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất áp dụng là 11%/năm, trả lãi mỗi 6 tháng từ ngày phát hành, kỳ hạn 5 năm.

Thời hạn chuyển đổi được chia thành 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 6 tháng. Đợt chuyển đổi thứ 4 đã diễn ra vào 2/11/2022. Khi đó, 194 trái phiếu đã được thực hiện quyền chuyển đổi với tỷ lệ 36,85 cổ phiếu/ trái phiếu (1 trái phiếu chuyển đổi thành 36,85 cp), tương ứng đã phát hành 7.144 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần đạt 5.756 tỷ đồng tăng gấp đôi so với thực hiện trong năm 2021. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ 242 tỷ đồng sang lãi 896 tỷ đồng, trong đó lãi ròng 731 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản CII ở mức 28.596 tỷ đồng, giảm 2274 tỷ (-7%) so với đầu năm. Trong đó, hơn 287 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền, còn 1/3 so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 64% xuống còn 1.641 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm hơn 20.264 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính của Công ty ở mức 14.582 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với đầu năm. Vay ngắn hạn gần 5.200 tỷ với khoản vay trái phiếu đến hạn trong 1 năm có giá trị hơn 3.100 tỷ đồng. Vay dài hạn hơn 9.400 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng và trái phiếu.

Trên thị trường chứng khoán , cổ phiếu CII hiện đang đi ngang trong vùng giá 13.000-15.000 đồng/cp kể từ tháng 12/2022. CII kết phiên 10/3 dừng ở mức 13.500 đồng, thấp hơn tới 77% so với đỉnh đạt được hồi tháng 1 năm trước.