Citizen Eco-Drive: Những thiết kế độc đáo, vận hành bằng mọi nguồn sáng

Từ vẻ đẹp thanh lịch của Citizen L đến phong cách thể thao mạnh mẽ của Promaster, mỗi dòng đồng hồ mang một dấu ấn riêng nhưng cùng ứng dụng công nghệ năng lượng ánh sáng Eco-Drive. Tại Việt Nam, người yêu đồng hồ có thể khám phá và chọn mua các mẫu Citizen chính hãng tại Đồng hồ Tân Tân – nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Citizen với hơn 40 năm hoạt động trong ngành đồng hồ.

Citizen Promaster – Phong cách mạnh mẽ cho người yêu khám phá

Ra mắt năm 1989, Citizen Promaster là dòng đồng hồ thể thao chuyên nghiệp dành cho những người đam mê khám phá. Thiết kế mạnh mẽ, mặt số đa kim giàu tính kỹ thuật cùng các tính năng chuyên dụng tạo nên dấu ấn riêng của ba nhóm sản phẩm Marine, Land và Sky.

Đồng hồ Citizen Promaster Marine

Promaster Marine nổi bật với khả năng chống nước và các tính năng hỗ trợ hoạt động dưới nước. Promaster Land mang phong cách bền bỉ, phù hợp với những chuyến thám hiểm trên mặt đất, trong khi Promaster Sky gây ấn tượng với thiết kế đồng hồ phi công cùng các tiện ích như giờ thế giới trên một số phiên bản. Citizen Promaster mang đến vẻ mạnh mẽ, cá tính trên cổ tay, phù hợp với người yêu thích phong cách năng động từ công việc thường ngày đến những chuyến khám phá cuối tuần. Nhiều mẫu Promaster được trang bị Eco-Drive, vận hành bằng năng lượng ánh sáng mà không cần thay pin thường xuyên.

Citizen L – Vẻ đẹp thanh lịch dành cho phái đẹp

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, Citizen L mang đến những thiết kế thanh lịch với đường nét mềm mại, mặt số trang nhã và các chi tiết hoàn thiện tinh tế. Từ kiểu dáng tối giản đến những mẫu lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mỗi chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn trang sức, tôn lên phong cách riêng của người đeo.

Đồng hồ Citizen Promaster Marine

Ở một số thiết kế, mặt số được tô điểm bằng họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kết hợp những chi tiết trang trí tinh xảo. Sự sang trọng còn thể hiện qua chất liệu thép không gỉ, kính sapphire chống trầy xước. Bộ sưu tập còn gây ấn tượng với sự kết hợp giữa chất liệu thép không gỉ, kính sapphire chống trầy xước cùng dây da hoặc dây kim loại thanh mảnh trên các mẫu tương ứng.

Citizen L phù hợp với môi trường công sở, từ những ngày làm việc tại văn phòng đến các buổi gặp gỡ, sự kiện. Công nghệ Eco-Drive giúp đồng hồ vận hành bằng năng lượng ánh sáng, không cần thay pin định kỳ, mang đến sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày.

Eco-Drive – Công nghệ vận hành bằng mọi nguồn sáng

Năm 2026 đánh dấu 50 năm kể từ khi Citizen giới thiệu chiếc đồng hồ sử dụng năng lượng ánh sáng đầu tiên vào năm 1976. Suốt nửa thế kỷ, thương hiệu Nhật Bản không ngừng phát triển Eco-Drive, mở rộng ứng dụng công nghệ trên nhiều dòng đồng hồ.

Không chỉ sử dụng ánh sáng mặt trời, Eco-Drive còn có thể chuyển hóa ánh sáng nhân tạo từ đèn văn phòng hay trong nhà thành năng lượng. Ánh sáng được tấm pin quang điện hấp thụ, chuyển hóa thành điện năng và tích trữ trong pin sạc để cung cấp năng lượng cho bộ máy, ngay cả khi không có ánh sáng.

Nhờ đó, đồng hồ không cần thay pin thường xuyên. Đối với người làm việc văn phòng, đây là tiện ích thiết thực, giúp giảm nhu cầu thay pin, tiết kiệm thời gian bảo trì và góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế lượng pin đã qua sử dụng cần được xử lý.

Citizen Eco-Drive chính hãng tại Đồng hồ Tân Tân

Với hơn 40 năm hoạt động trong ngành đồng hồ, Đồng hồ Tân Tân là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Citizen tại Việt Nam, mang đến các sản phẩm chính hãng, nhập khẩu chính ngạch và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đồng hồ Tân Tân, nhà phân phối chính thức Citizen.

Khi chọn mua Citizen Eco-Drive tại Tân Tân, khách hàng được cung cấp hóa đơn mua hàng với thông tin sản phẩm rõ ràng, cùng quyền lợi bảo hành theo chính sách áp dụng của hãng.

Đặc biệt, Tân Tân vận hành Trung tâm bảo hành được Citizen ủy quyền, với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn, trang thiết bị chuyên dụng và linh kiện chính hãng phục vụ công tác bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa theo tiêu chuẩn hãng.

Từ lựa chọn sản phẩm đến quá trình sử dụng lâu dài, khách hàng có địa chỉ chính thức để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.

Eco Drive PHOTON - mẫu đồng hồ phiên bản kỷ niệm 50 năm có tại đồng hồ Tân Tân

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Eco-Drive, Đồng hồ Tân Tân tổ chức sự kiện "Kỷ niệm 50 năm Citizen Eco-Drive & Ra mắt Eco-Drive PHOTON" từ ngày 04–06/10/2026 tại Takashimaya, TP.HCM. Tại sự kiện, khách tham dự có cơ hội trực tiếp khám phá và đeo thử Eco-Drive PHOTON – mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn kỷ niệm 50 năm Eco-Drive, lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khách tham dự còn có thể tìm hiểu hành trình phát triển công nghệ "Powered By Any Light" và có cơ hội nhận đồng hồ Citizen Eco-Drive thông qua các hoạt động của chương trình. Đây cũng là dịp để người yêu đồng hồ trực tiếp khám phá những thiết kế Citizen Eco-Drive và trải nghiệm công nghệ năng lượng ánh sáng đã được thương hiệu Nhật Bản phát triển suốt nửa thế kỷ.