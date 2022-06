City tour – Xu hướng du lịch “hot” tại Hải Phòng

Sau thành công với Bản đồ món ngon - “Hải Phòng lòng vòng ẩm thực” phiên bản 1, Sở Du lịch Hải Phòng tiếp tục phát hành "Bản đồ Món ngon - Foodtour Hải Phòng" phiên bản II với số lượng quán ăn phong phú và tiêu chí chọn lọc hơn, đồng thời giới thiệu đến du khách những điểm đến hấp dẫn tại Hải Phòng với tên gọi “Hải Phòng lòng vòng check in”. Đây là những mảnh ghép nhằm hoàn thiện tuyến du lịch nội đô - City tour, một xu hướng du lịch mới của Hải Phòng.

Cuối tuần, các chuyến tàu về Ga Hải Phòng luôn tấp nập du khách.



Mặc dù không phải ngày cuối tuần, các tuyến phố trung tâm của Hải Phòng như Phan Bội Châu, Đinh Tiên Hoàng... hay chợ Cát Bi, chợ Lương Văn Can - nơi được mệnh danh là “thiên đường ẩm thực” của Hải Phòng vẫn tấp nập du khách. Rất nhiều khách du lịch từ Hà Nội và các địa phương lân cận tìm về Hải Phòng để thưởng thức những món ăn đường phố đặc trưng, như: bánh mì pate cay, bánh đa cua, bún cá cay, dừa dầm, cà phê cốt dừa… Đặc biệt, từ sau khi Sở Du lịch Hải Phòng phát hành “Bản đồ món ngon” – Foodtour Hải Phòng, ẩm thực đường phố Hải Phòng được quảng bá rộng rãi và biết đến nhiều hơn; từ đó, du khách tìm đến Hải Phòng cũng đông hơn.

Bánh mì cay, một món ăn đặc trưng trong "Bản đồ món ngon Hải Phòng", được du khách tìm mua.



Lê Thị Mai Hương, sinh viên đại học cùng nhóm bạn đi tàu hỏa từ Hà Nội về Hải Phòng chỉ là để thỏa tò mò sau khi nghe những lời giới thiệu, review về món ăn đường phố của thành phố Cảng: "Tôi thấy món ăn đường phố Hải Phòng rất đa dạng, phong phú và ngon. Tôi đã đi ăn ở nhiều nơi, thử qua nhiều món ăn khác nhưng tôi thấy đồ ăn ở Hải Phòng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Gần đây tôi cũng nghe qua về bản đồ Foodtour Hải Phòng hay các trang review về món ăn Hải Phòng, quảng bá cho đồ ăn Hải Phòng và đưa đồ ăn Hải Phòng tiếp cận với người dân các tỉnh khác hay bạn bè, du khách nước ngoài".

Chương trình Foodtour Hải Phòng được xây dựng cách đây gần 2 năm nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ thời điểm du lịch mở cửa trở lại sau dịch COVID-19, với sự ra đời của "Bản đồ món ngon Hải Phòng". Chỉ tính riêng đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, khách sử dụng tàu hỏa từ Hà Nội về Hải Phòng đạt khoảng 15 nghìn lượt, trong đó hơn 80% khách du lịch. Từ tháng 5 đến nay, mỗi ngày Hải Phòng đón từ 2.000 đến 3.000 lượt du khách tham gia Foodtour và con số này thường tăng cao dịp cuối tuần.

"Hải Phòng lòng vòng check in" với những điểm tham quan lý thú tại Hải Phòng.



Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt bản đồ món ngon, Sở Du lịch Hải Phòng đã làm việc với các cơ quan chức năng như: Ga Hải Phòng, Công an Thành phố, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế)... và các địa phương, tăng cường kiểm soát, đảm bảo chất lượng các quán ăn, chống việc chặt chém, chèo kéo du khách. Các điểm đến đồng hành với “Bản đồ món ngon Hải Phòng” đều ký cam kết bán đúng giá niêm yết và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ở phiên bản 1 của Bản đồ món ngon” – Foodtour Hải Phòng, các quán ăn được lựa chọn giới thiệu đến người dân và du khách dựa trên 3 tiêu chí: Chất lượng được khẳng định bởi người dân địa phương; vệ sinh an toàn thực phẩm và nhận được phản hồi tích cực từ khách du lịch qua các trang mạng xã hội. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân và du khách, Sở Du lịch Hải Phòng tiếp tục cho ra mắt "Bản đồ món ngon Hải Phòng" phiên bản 2 với số lượng quán ăn phong phú hơn và bổ sung tiêu chí về Phong cách phục vụ, giá cả và vị trí thuận tiện, dễ tìm…

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ quán bánh mì pate cay trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hải Phòng) cho biết: Từ khi quán ăn của chị lọt vào "Bản đồ món ngon Hải Phòng", khách hàng tăng gần gấp đôi, phần nhiều là khách du lịch: "Chúng tôi được sự quan tâm của Sở Du lịch, tập huấn đến nơi đến chốn, học có bài có bản về cách ứng xử với khách, mình bán hàng cũng “chiều” khách. Cơ quan chức năng quan tâm đến các quán ăn cũng là ưu điểm tốt, khách đến cũng vui lòng. Bọn tôi bán hàng tốt hơn, cũng phấn khởi".

Trung tâm thành phố Hải Phòng với sắc phượng đỏ thắm cũng là điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách .

Tiếp nối thành công của chương trình Foodtour, Sở Du lịch Hải Phòng cũng vừa giới thiệu "Bản đồ check in Hải Phòng" với những điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách ghé thăm như Bưu điện thành phố, Nhà hát lớn Hải Phòng, cầu Hoàng Văn Thụ, đồi Thiên văn,... Theo ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, với việc xây dựng và phát triển bản đồ món ngon và bản đồ check in Hải Phòng, Sở Du lịch Hải Phòng đang dần hoàn thiện các mảnh ghép trong tour du lịch nội đô - city tour độc đáo của Thành phố: "Hoàn thiện sản phẩm city tour từ những mảnh ghép nhỏ nhất: ẩm thực, check in, tham quan, lưu trú, vận chuyển... Tiến tới chúng tôi sẽ phát triển thành những app trên điện thoại di động. Khi anh ở HP, app sẽ nhắn tin vào máy và yêu cầu cài đặt. Đích cuối cùng là xây dựng thành phố văn minh, thân thiện, mến khách, du lịch phát triển; từ hoạt động du lịch xây dựng lên hình ảnh thành phố."

Du lịch Hải Phòng không chỉ có biển Cát Bà, Đồ Sơn, có những điểm tham quan riêng lẻ... City tour với những mảnh ghép được xây dựng bài bản, với sự vào cuộc của các ban ngành đang trở thành một xu hướng du lịch mới tại Hải Phòng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của du lịch Hải Phòng - đón hơn 4,5 triệu lượt du khách trong năm 2022./.