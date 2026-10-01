CityLand Group khởi động hành trình mới tại Hà Nội với The President Park

Sự kiện Sales Kick-off The President Park ngày 18/9 đã đánh dấu thời điểm dự án chuyển sang giai đoạn tiếp cận thị trường với sự đồng hành của hệ thống phân phối và các đối tác chiến lược.

Từ hành trình 23 năm đến một dấu ấn mới tại Hà Nội

Ngày 18/9/2026, Sales Kick-off The President Park với chủ đề "Khai mở một di sản – The Unveiling of A Legacy" được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ các đối tác cùng lực lượng kinh doanh. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của dự án từ giai đoạn định hình sản phẩm và chiến lược phát triển sang giai đoạn chuẩn bị tiếp cận thị trường.

Nhìn rộng hơn một sự kiện Kick -off, đây cũng là dấu mốc cho thấy hành trình của CityLand tại Hà Nội bắt đầu được cụ thể hóa bằng một dự án và hệ thống triển khai rõ ràng.

Thành lập năm 2003, CityLand đã có hơn 23 năm phát triển. Tại TP.HCM, doanh nghiệp đã phát triển các dự án như CityLand Riverside, CityLand Garden Hills, CityLand Center Hills và CityLand Park Hills. Qua các dự án đã hiện hữu, CityLand theo đuổi hướng phát triển các khu nhà ở theo quy hoạch đồng bộ, kết hợp kiến trúc tân cổ điển châu Âu, cảnh quan và hệ tiện ích phục vụ đời sống cư dân.

Trong hành trình tiếp theo, Hà Nội trở thành điểm đến mới của CityLand. Sự hiện diện tại Thủ đô được cụ thể hóa bằng The President Park – dự án mở đầu cho một chặng phát triển mới của doanh nghiệp.

Kick-off – bước chuyển từ câu chuyện thương hiệu sang thị trường

Trong ngành bất động sản, Sales Kick-off thường là thời điểm chủ đầu tư đồng bộ thông tin dự án với hệ thống phân phối trước một nhịp kinh doanh mới. Với The President Park, ý nghĩa của ngày 18/9 cũng nằm ở sự chuyển tiếp này.

Tại sự kiện, định hướng phát triển, câu chuyện sản phẩm và những giá trị CityLand đặt vào The President Park được chia sẻ với các đơn vị phân phối và lực lượng kinh doanh nhằm thống nhất cách tiếp cận trước khi dự án bước sâu hơn vào thị trường.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô lực lượng, mà ở việc CityLand bắt đầu hình thành hệ sinh thái triển khai cho dự án tại Hà Nội, từ chủ đầu tư, đối tác chuyên môn đến các đơn vị phân phối. Từ một định hướng thương hiệu, The President Park vì vậy đang bước sang giai đoạn cụ thể hơn của hành trình phát triển trên bản đồ bất động sản vùng lõi Hà Nội.

The President Park – cách CityLand cụ thể hóa hành trình tại Thủ đô

The President Park tọa lạc tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, trên quỹ đất khoảng 6 ha, gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà phố liền kề. Dự án được quy hoạch cùng hệ thống tiện ích nội khu như quảng trường, khu vườn ánh sáng, câu lạc bộ, đường dạo, trường mẫu giáo và các không gian dành cho hoạt động cộng đồng.

Nằm tại khu vực phía Tây Hà Nội, dự án kết nối tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, khu vực các cơ quan hành chính mới cùng hệ thống giao thông và tiện ích đã hình thành. CityLand định hướng vị trí này theo tinh thần "đủ gần để kết nối, đủ riêng cho hành trình trở về".

Ở khía cạnh kiến trúc, The President Park tiếp nối ngôn ngữ tân cổ điển châu Âu từng xuất hiện tại nhiều dự án của CityLand, nhưng được đặt trong một tổng thể cảnh quan và không gian sống phù hợp với Hà Nội.

Sự tiếp nối này cho thấy một logic phát triển nhất quán: kế thừa những yếu tố đã tạo nên nhận diện của CityLand, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với nơi dự án hiện diện. The President Park vì thế không chỉ bổ sung một dự án mới vào danh mục phát triển, mà còn là nơi kinh nghiệm hơn hai thập kỷ của doanh nghiệp được chuyển hóa trong một bối cảnh mới.

Từ một sự kiện đến hành trình dài hạn

Sau Kick-off, câu chuyện của The President Park không còn dừng ở một sự kiện ra quân. Sự đồng hành của hệ thống đối tác và các đơn vị phân phối ngày 18/9 là bước chuẩn bị để dự án tiến vào giai đoạn tiếp theo với cách tiếp cận thống nhất hơn về sản phẩm, định vị và thị trường.

Với CityLand, The President Park đồng thời mang vai trò giới thiệu cách doanh nghiệp hiện diện tại Hà Nội sau 23 năm hình thành và phát triển. Từ đây, thông điệp "Hà Nội – nơi CityLand trân trọng khởi đầu một hành trình mới" bắt đầu được cụ thể hóa bằng một dự án, một hệ thống triển khai và những bước đi rõ ràng hơn.

The President Park vì thế mở ra chặng tiếp theo trong hành trình "Kiến tạo cuộc sống thịnh vượng" của CityLand tại Hà Nội.

Đây không chỉ là chiến lược phát triển bất động sản, mà là cách CityLand Group đón đầu trục tái cấu trúc đô thị phía Tây thủ đô của thập kỷ tới.