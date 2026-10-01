Nghệ An duyệt quy hoạch trung tâm hành chính mới rộng hơn 41ha

Ngày 1/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Theo Quyết định 4268/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký, khu vực lập quy hoạch có diện tích 41,76ha, thuộc phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Trong đó, khoảng 33,58ha thuộc phường Vinh Lộc và 8,18ha thuộc xã Đông Lộc.

Khu đất nằm phía Tây Đại lộ Vinh - Cửa Lò, tuyến đường có lộ giới 95m. Ba phía còn lại tiếp giáp các tuyến đường quy hoạch lớn, trong đó các trục đường chính phía Bắc, Nam và Tây có lộ giới dự kiến 45m.

Theo đồ án, đây sẽ là khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, được đầu tư đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới tập trung các cơ quan cấp tỉnh và nâng cao điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến khu trung tâm hành chính đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 2.130 người. Các cơ quan được bố trí gồm Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh và 13 sở, ngành chuyên môn.

Khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Các sở, ngành dự kiến gồm Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và Môi trường; Ngoại vụ; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan.

Về quy hoạch - kiến trúc, mật độ xây dựng tối đa toàn khu được khống chế ở mức 40%. Công trình có chiều cao tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm. Kiến trúc được định hướng theo phong cách hiện đại, trang trọng, phù hợp điều kiện khí hậu và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

Phương án cụ thể về mật độ xây dựng, tầng cao và tổ chức không gian sẽ được xác định qua thi tuyển quy hoạch, kiến trúc.

Hệ thống giao thông nội bộ được quy hoạch kết nối với Đại lộ Vinh - Cửa Lò và các tuyến đường lớn xung quanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiếp cận công trình, thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là cơ sở để Nghệ An triển khai các bước tiếp theo, gồm thi tuyển phương án kiến trúc, giao đất, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 27/3/2026, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết 12/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.680 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức công bố công khai quy hoạch, cắm mốc ranh giới, hướng dẫn thi tuyển kiến trúc, đồng thời kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng theo đúng đồ án được phê duyệt.