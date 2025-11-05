[CLIP] Con bị chỉ trỏ vì mất một chân, mẹ nói điều khiến ai cũng phải nhìn lại chính mình

Câu chuyện về Thiện Nhân - cậu bé được tìm thấy trong vườn chuối ở Quảng Nam cách đây 19 năm vẫn luôn khiến nhiều người phải xúc động. Khi ấy, cậu bé chỉ mới hơn 1 tuần tuổi, bị bỏ rơi và mang trên mình những thương tổn nghiệt ngã: mất một chân và bộ phận khác, toàn thân bị kiến bu kín,...

Thế nhưng, cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu. Dù trong tình trạng cận kề cái chết, Thiện Nhân vẫn sống sót, được một người đi rừng phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sau khi được cứu sống, câu chuyện của cậu bé lan rộng và khiến dư luận cả nước xúc động. Nhà báo Trần Mai Anh quyết định nhận Thiện Nhân làm con nuôi, đưa về Hà Nội chăm sóc.

Nhà báo Trần Mai Anh và "chú lính chì" Thiện Nhân hiện tại

Và cho đến hiện tại, hành trình 19 năm hồi sinh “chú lính chì” vẫn khiến người ta nhắc đến với sự ngưỡng mộ, nể phục. Đặc biệt là tình cảm trân quý dành cho người mẹ phi thường, không cùng huyết thống - Nhà báo Trần Mai Anh.

Gần đây, diện mạo ở tuổi 19 của Thiện Nhân trở nên viral trên MXH. Nhiều người dành lời khen cho cậu bạn vì càng lớn càng điển trai, gương mặt sáng, hiền lành. Song cùng với đó, một đoạn clip từ năm 2015 của nhà báo Trần Mai Anh kể về hành trình của 2 mẹ con cũng bất ngờ được chia sẻ rần rần trở lại.

Theo đó, trong talkshow WeTalk thuộc khuôn khổ WeChoice Awards 2015, chị Mai Anh đã có những chia sẻ rất gần gũi, chân thành về việc vượt qua những nỗi buồn, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Khi ấy đoạn video này đã khiến rất nhiều người được truyền cảm hứng, xúc động vì chạm đến trái tim.

Và ở hiện tại sau 10 năm từ ngày ghi hình, những chia sẻ này lại một lần nữa viral, lan tỏa đến với những bạn trẻ, bởi họ tìm thấy được những bài học cho riêng mình.

Clip: Chia sẻ vể cách cộng niềm vui, trừ nỗi buồn của nhà báo Trần Mai Anh đang viral trên MXH

Chị Mai Anh cho hay cuộc sống này có rất nhiều thứ, sẽ có khi ta thấy sáng chói cả mắt nhưng thực tế, đó chỉ là một phần nhỏ. Vì ngoài những điều ấy, vần cón rất nhiều điều khác, có vui, có buồn, có những nỗi giận hờn vả cả những điều không thể nói ra.



“Hành trình của tôi và bé Thiện Nhân cùng những người bạn chỉ là một nốt nhỏ trong cuộc sống này. Có đôi lúc người ta luôn tự hỏi là tại sao đời mình khổ, bất hạnh như thế? Tôi nói thật với các bạn, hành trình của 2 mẹ con tôi có rất nhiều thứ. Ngay cả sự ra đời của bé Nhân đã là điều không may, một nỗi buồn, đau đớn tới tột cùng. Tôi nghĩ là hiếm có con người nào có những nỗi đau đớn và phải chịu đựng sự cô độc như vậy. Thế mà, con trai của tôi và tôi rất vui tươi và dành thời gian để làm được rất nhiều thứ khác.

Cuộc sống thì có rất nhiều thứ. Nếu mà hỏi kỹ ra thì có những lúc chúng ta không biết được là mình đang vui hay đang buồn đâu? Giống như trước đây nhiều năm, khi con tôi đi học, có lần, con tôi buồn lắm. Nhân kể là khi đến trường, bố mẹ của những bạn khác tỏ ra lạ lẫm, nói “ồ, bạn này bị cụt chân!”. Điều ấy, nỗi buồn của con tôi có được xem là nỗi buồn lớn hay không? Và, nhiều người cứ hỏi là chúng tôi đã vượt qua tất cả những điều ấy như thế nào?

Tôi có nói với con tôi rằng: “Chân để đi chứ để làm gì. Mình có một chân mình vẫn đi, thậm chí còn đi nhanh hơn người khác. Có vấn đề gì đâu? Nếu bây giờ mình có một chân mà người ta bảo ô bạn kia có hai chân thì mới là vấn đề”.

Tôi nói thế để thấy là trong cuộc sống còn có những nỗi buồn, buồn hơn thế rất nhiều. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng mà hãy nghĩ rằng, tất cả những điều ấy, nó chỉ là khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống này thôi. Chẳng có điều gì khiến chúng ta cảm thấy mình vô cùng bị xúc phạm, vô cùng đau đớn, u buồn... Nếu tất cả những điều ấy đè nặng lên tôi và bé Nhân thì có lẽ, chúng tôi đã không thể vượt qua được”, chị Mai Anh chia sẻ.

Những chia sẻ cách đây 10 năm của nhà báo Mai Anh viral trở lại trên MXH

Người mẹ phi thường này cũng bày tỏ cuộc đời của mình có rất nhiều điều không vui, những thứ như là có cạy răng cũng không thể nói ra được. Thế nhưng, nhà báo Trần Mai Anh chọn cách tìm những niềm vui khác để bù đắp vào.

Cô luôn nghĩ mình có 2 cái giỏ khác nhau, bên này là vui, bên kia là buồn. Những nỗi buồn là điều không ai mong nên nên thay vì chờ nó ập tới khiến một bên vai bị lệch, chị Mai Anh cố gắng không nhìn tới nó. Chị chọn cách tự mang đến những điều may mắn, vui vẻ, cố gắng làm những điều mình muốn làm và rồi từ đó sẽ mở thêm ra nhiều con đường khác.

“Tôi được gặp gỡ nhiều người tốt, họ mang đến những điều bất ngờ mới. Tôi cũng lại gặp được cả nhiều người tốt đến giúp tôi nữa. Thế là cái giỏ chứa đựng những điều vui vẻ của tôi lại đầy thêm lên. Cứ như thế, cán cân đã cân bằng lại. Tôi không còn bị nghẹo về bên toàn những nỗi buồn lo nữa. Tôi thấy cuộc đời tôi, từ chỗ có rất nhiều những dấu trừ, những điều bất hạnh, kém may mắn đã dần dần xuất hiện nhiều dấu cộng của sự vui vẻ hơn”, chia sẻ khiến nhiều người phải tâm đắc của nữ nhà báo.

Chị Trần Mai Anh cũng bày tỏ rằng, những điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta và cả những người xung quanh sẽ luôn hết sức bình thường. Bởi có nhiều thứ, chúng ta không có quyền lựa chọn. Vì vậy mỗi người phải tự đi tìm những may mắn, niềm vui riêng.

“Nếu có khi nào các bạn không vui thì những chia sẻ rất riêng tư của chúng tôi có thể giúp bạn trải qua những phút giây ấy. Tôi nghĩ mình không phải đường dây nóng đâu nhưng nếu có lúc nào đó buồn chán, các bạn có thể nghĩ đến chúng tôi. Hãy nghĩ đến Thiện Nhân lúc mới chào đời nằm một mình trong lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, bị côn trùng ăn và chịu thương tật đến 75%. Nhưng hiện giờ thì Nhân đang học rất giỏi, rất thông minh, nhanh nhẹn,...

Tôi cũng muốn các bạn hãy làm mọi thứ bằng sự hồ hởi. Dẫu có những lúc cuộc đời đầy ánh sáng hào quang hay những khi tăm tối thì chúng ta cũng hãy cố gắng cân bằng cái giỏ phía bên này của cuộc đời mình. Hãy tự mình làm điều ấy, chả ai giúp được mình đâu. Rồi khi mình tự làm thì sẽ có những người đến đồng hành và hỗ trợ.

Có những lúc nào đấy, cho dù hôm nay không thấy gì đâu, nhưng biết đâu, một phút giây nào đó, khi có điều gì đó xảy ra với các bạn thì tôi hy vọng những điều tôi nói sẽ có ích, sẽ là động lực cho các bạn”, chị Mai Anh bày tỏ.

Hành trình của "mẹ còi" Trần Mai Anh và "chú lính chì" Thiện Nhân vẫn luôn truyền nhiều cảm hứng, động lực cho cộng đồng

Sau khi đoạn clip được viral trở lại, phía dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho cách trò chuyện thân tình, gần gũi và ấm áp của chị Mai Anh. Hầu hết các bạn trẻ đều cho rằng những chia sẻ này giúp họ phần nào “thức tỉnh”, tìm thấy ánh sáng trong những ngày nghĩ rằng đang rất tăm tối, tồi tệ của cuộc đời mình.

Bên cạnh đó, không ít người còn nể phục chị Mai Anh cùng hành trình “hồi sinh chú lính chì”. Cách chị gọi Thiện Nhân - một đứa trẻ không máu mủ, ruột thịt bằng một câu “con tôi”, hai câu “con trai của tôi”, ba câu “hai mẹ con tôi” khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt vì sự tử tế và tình yêu thương vô bờ bến này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Thương quý chị Mai Anh. Chị có một trái tim lấp lánh, đẹp hơn bất cứ điều gì. Những chia sẻ này đúng là nghe lại vẫn cảm thấy thật truyền cảm hứng”. - “Nghe chị nói chuyện thật sự cảm thấy được chữa lành lắm luôn. Thấy rằng đúng là những khó khăn mình gặp vẫn còn quá bình thường và ai cũng phải đi tìm cho mình những niềm vui, điều hạnh phúc”. - “Mình để ý chị Mai Anh luôn gọi Thiện Nhân là “con tôi, “con trai của tôi”, thấy ấm áp vô cùng. Đúng là một người mẹ phi thường và đầy yêu thương”. - “Thiện Nhân giờ đã 19 tuổi, một hành trình quá tuyệt vời và đầy nỗ lực của 2 mẹ con. Nghe giọng chia sẻ của chị càng thêm xúc động và ngưỡng mộ”. - “Mình xem video này và thấy thật sự có giá trị với mình, trong giai đoạn này. Cách hai mẹ con đối mặt và vượt qua mọi thứ thật nhẹ nhàng là điều mình muốn học hỏi. Cộng niềm vui, trừ nỗi buồn… Hay thật!”.

Nhà báo Trần Mai Anh hiện là Trưởng ban biên tập Tạp chí Heritage của Vietnam Airlines. Song song với đó, chị vẫn duy trì đều đặn các hoạt động xã hội, "Quỹ Thiện Nhân và những người bạn".

Năm 2015, chị cùng câu chuyện về hành trình của Thiện Nhân trở thành Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2015: "Chuyến xe cảm hứng".

Nhiều năm sau đó, chị tiếp tục đồng hành cùng chương trình nhưng ở một vị trí khác là thành viên Hội đồng thẩm định của WeChoice Awards. Từ người được truyền cảm hứng đến người lan tỏa cảm hứng, hành trình ấy như một vòng tròn đẹp đẽ của sự cho đi.