Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip CSGT TP.HCM đập cửa kính xe công nghệ, khống chế tên cướp: Lời đề nghị gấp của tài xế

05-01-2026 - 10:20 AM | Xã hội

Khi bị tên cướp tấn công, tài xế xe công nghệ hoảng sợ, xuống xe bỏ chạy và đề nghị CSGT hỗ trợ.

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh các chiến sĩ CSGT đập cửa kính xe ô tô công nghệ, khống chế tên cướp xe đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, thì sự việc xảy ra vào khoảng 22h40' tối ngày 3/1.

Cụ thể vào thời điểm này, đối tượng N.V.H. (30 tuổi) đặt app gọi xe taxi công nghệ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TP.HCM) để đón mình. Khi taxi công nghệ đến nơi, tài xế xuống xe mở cửa cho H. lên thì bị H. tấn công. Tài xế hoảng sợ nên bỏ chạy. Còn đối tượng H. liền lên xe điều khiển chạy ra đường 2 Tháng 9, hướng về phường Bà Rịa.

Tài xế taxi công nghệ sau đó đã đề nghị lực lượng tuần tra của Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM giúp đỡ. Qua định vị do tài xế taxi cung cấp, lực lượng CSGT đã huy động nhiều phương tiện truy đuổi, đồng thời triển khai các phương án đón đầu từ xa để dừng phương tiện bị H. lấy điều khiển.

H. lái chiếc xe cướp được với tốc độ cao, chạy vào hẻm 833 Bùi Thiện Ngộ (phường Rạch Dừa). H. không điều khiển xe được, buộc phải dừng lại do đây là hẻm cụt và nhỏ. Lúc này, các cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn đã tiếp cận phương tiện, đập kính taxi để khống chế, đưa H. ra khỏi xe và bàn giao cho Công an phường Rạch Dừa xử lý.

(Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, lực lượng công an bước đầu nhận định đối tượng H. có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được hành vi. Kiểm tra nhanh, đối tượng âm tính với ma túy. Theo UBND phường Rạch Dừa, hiện Công an phường tiếp tục làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Tài xế taxi công nghệ sau đó đã đề nghị lực lượng tuần tra của Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM giúp đỡ. Qua định vị do tài xế taxi cung cấp, lực lượng CSGT đã huy động nhiều phương tiện truy đuổi, đồng thời triển khai các phương án đón đầu từ xa để dừng phương tiện bị H. lấy điều khiển.

H. lái chiếc xe cướp được với tốc độ cao, chạy vào hẻm 833 Bùi Thiện Ngộ (phường Rạch Dừa). H. không điều khiển xe được, buộc phải dừng lại do đây là hẻm cụt và nhỏ. Lúc này, các cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn đã tiếp cận phương tiện, đập kính taxi để khống chế, đưa H. ra khỏi xe và bàn giao cho Công an phường Rạch Dừa xử lý.

(Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, lực lượng công an bước đầu nhận định đối tượng H. có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được hành vi. Kiểm tra nhanh, đối tượng âm tính với ma túy. Theo UBND phường Rạch Dừa, hiện Công an phường tiếp tục làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002

Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002 Nổi bật

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 xuyên suốt 9 ngày: Đánh dấu ngay để xách vali về nhà sum họp

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 xuyên suốt 9 ngày: Đánh dấu ngay để xách vali về nhà sum họp Nổi bật

Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh

Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh

10:12 , 05/01/2026
Triệt phá đường dây đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng ở Quảng Trị

Triệt phá đường dây đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng ở Quảng Trị

09:57 , 05/01/2026
Cảnh sát dẫn giải hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đến tòa

Cảnh sát dẫn giải hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đến tòa

09:27 , 05/01/2026
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, 6 địa phương nào có doanh thu cao đến nghìn tỷ đồng?

Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, 6 địa phương nào có doanh thu cao đến nghìn tỷ đồng?

08:39 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên