Clip CSGT TP.HCM đập cửa kính xe công nghệ, khống chế tên cướp: Lời đề nghị gấp của tài xế

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh các chiến sĩ CSGT đập cửa kính xe ô tô công nghệ, khống chế tên cướp xe đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, thì sự việc xảy ra vào khoảng 22h40' tối ngày 3/1.

Cụ thể vào thời điểm này, đối tượng N.V.H. (30 tuổi) đặt app gọi xe taxi công nghệ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TP.HCM) để đón mình. Khi taxi công nghệ đến nơi, tài xế xuống xe mở cửa cho H. lên thì bị H. tấn công. Tài xế hoảng sợ nên bỏ chạy. Còn đối tượng H. liền lên xe điều khiển chạy ra đường 2 Tháng 9, hướng về phường Bà Rịa.

Tài xế taxi công nghệ sau đó đã đề nghị lực lượng tuần tra của Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM giúp đỡ. Qua định vị do tài xế taxi cung cấp, lực lượng CSGT đã huy động nhiều phương tiện truy đuổi, đồng thời triển khai các phương án đón đầu từ xa để dừng phương tiện bị H. lấy điều khiển. H. lái chiếc xe cướp được với tốc độ cao, chạy vào hẻm 833 Bùi Thiện Ngộ (phường Rạch Dừa). H. không điều khiển xe được, buộc phải dừng lại do đây là hẻm cụt và nhỏ. Lúc này, các cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn đã tiếp cận phương tiện, đập kính taxi để khống chế, đưa H. ra khỏi xe và bàn giao cho Công an phường Rạch Dừa xử lý. (Ảnh cắt từ clip) Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, lực lượng công an bước đầu nhận định đối tượng H. có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được hành vi. Kiểm tra nhanh, đối tượng âm tính với ma túy. Theo UBND phường Rạch Dừa, hiện Công an phường tiếp tục làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

(Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, lực lượng công an bước đầu nhận định đối tượng H. có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được hành vi. Kiểm tra nhanh, đối tượng âm tính với ma túy. Theo UBND phường Rạch Dừa, hiện Công an phường tiếp tục làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.