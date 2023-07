CLIP: Cựu trưởng phòng an ninh "dọa tung chứng cứ" bỏ lọt tội phạm vụ "Chuyến bay giải cứu"

Chiều 14-7, tại phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ "Chuyến bay giải cứu", luật sư đã tham gia hỏi và đối chất việc chạy án giữa bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, và Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, cùng Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu trời xanh (Công ty BlueSky).



Bị cáo Hoàng Văn Hưng khai tại phiên toà. Video: Quay qua màn hình

Tại phiên toà, giống như những lời khai trước, bị cáo Hoàng Văn Hưng vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết "kêu oan" và khẳng định không nhận tiền hơn 2,2 triệu USD "chạy án" như cáo trạng quy kết.

Đáng chú ý, cựu điều tra viên cũng khẳng định không chỉ buộc tội oan mà kết luận điều tra và cáo trạng còn "bỏ lọt hành vi phạm tội của nhiều người".

Về việc này, bị cáo Hưng nói đến phần tranh luận bị cáo sẽ trình bày "rõ hơn", đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ mối liên hệ giữa việc buộc tội mình và các hành vi bỏ lọt tội phạm khác.