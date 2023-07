Vụ "Chuyến bay giải cứu": Bên trong chiếc cặp bí ẩn chứa rượu hay hàng trăm ngàn USD?

Sáng nay 13-7, phiên tòa xét xử vụ "Chuyến bay giải cứu", TAND TP Hà Nội đã hỏi và đối chất việc chạy án giữa bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, và Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, cùng Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó giám đốc Công ty Bluesky.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (trái) và bị cáo Hoàng Văn Hưng

Theo cáo trạng, bị cáo Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn, giám đốc Công ty Bluesky, hối lộ hơn 38 tỉ đồng cho nhiều quan chức khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Vụ án được khởi tố, bị cáo Hằng nhờ Nguyễn Anh Tuấn giúp đỡ và được giới thiệu gặp Hoàng Văn Hưng, điều tra viên chính trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Qua đó, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã nhận 2,65 triệu USD từ Hằng và chuyển cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu USD để giúp phó giám đốc Công ty Bluesky "chạy án". Tuy nhiên, việc "chạy án" đã không thành công.

Tại toà, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khẳng định đã nhờ Hoàng Văn Hưng để giúp Hằng và Lê Hồng Sơn như cáo trạng quy kết. Cùng với đó, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã chuyển nhiều lần với số tiền hơn 2,2 triệu USD tới Hưng giúp Hằng.

Trong khi đó, khai tại toà, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã bác bỏ cáo buộc trên. Bị cáo này khai thêm khi được phân công làm điều tra viên vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Tuấn có liên hệ nhờ giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng. "Khi ông Tuấn gọi, tôi có nói là chị này sớm muộn sẽ bị gọi lên. Nếu là mối quan hệ của anh, tốt nhất động viên ra đầu thú" - bị cáo Hưng nói và cho biết thêm khi gặp Hằng tại nhà cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp vận động người phụ nữ này đầu thú.

Tại phiên toà, cựu điều tra viên khẳng định: "Không bao giờ có chuyện yêu cầu đưa tiền để giúp Sơn (Lê Hồng Sơn - PV) không bị xử lý; không có chuyện hỏi quyết tâm cứu Sơn không".

Được đưa lên đối chất, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai Hưng hỏi "quyết tâm cứu Sơn không" nên cựu phó giám đốc Công an Hà Nội hỏi lại Hằng vì "quyết tâm phải bằng tiền, không phải khẩu hiệu". Sau đó, bị cáo Hằng nhờ Tuấn đưa 350.000 USD để Hưng chuyển cho người của viện kiểm sát. Tuy nhiên, Hưng cho rằng cần thêm 100.000 USD cho một lãnh đạo khác.

Do vậy, Hằng đã chuẩn bị thêm 450.000 USD đưa cho bị cáo Tuấn. Có tiền, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội chia làm 2 phần, một gói 350.000 USD và một gói 100.000 USD để trong một chiếc cặp đựng 450.000 USD đặt mật khẩu 104.

"Hôm đó, tối 4-12-2022, tôi gọi bảo có tiền rồi, em sang nhà lấy đi nhưng Hưng bảo bận và mai có cuộc họp với viện kiểm sát, anh mang sang cơ quan cho em để đưa trực tiếp" - bị cáo Tuấn khai và cho biết thêm sáng hôm sau đưa cho người cháu là lái xe tại Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) mang ra phố Trần Bình Trọng (Hà Nội) giao cho Hưng.

Đối chất với lời khai này, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thừa nhận có cầm chiếc cặp song cho biết bên trong cặp trong là 4 chai rượu vang, chiếc vali cũng không có khoá. "Bị cáo ốm thập tử nhất sinh, anh Tuấn hỏi và bị cáo bảo may bác sĩ cứu chữa kịp thời. Anh Tuấn nói khi nào liên hoan anh sẽ gửi quà cho bác sĩ và sau gửi chiếc cặp chứa 4 chai rượu" - bị cáo Hưng khai.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng xác nhận lời khai của cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nói khi 3 người gặp nhau, bị cáo Hưng yêu cầu "phải đưa tiền cho người của viện kiểm sát" và hỏi "quyết tâm cứu Sơn không?". Giai đoạn đầu khi bị cáo Hưng còn là điều tra viên chính vụ án, người này hướng dẫn rồi bị cáo Hằng đã lên làm việc với điều tra viên đúng như vậy.