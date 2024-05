Clip dễ hiểu: Cảnh giác thủ đoạn "đào lửa" giả danh cơ quan công quyền

Trong thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và video call giả danh cơ quan công quyền đã trở nên phổ biến và tinh vi hơn, gây thiệt hại lớn về tài sản và thông tin cá nhân cho nhiều người dân. Thủ đoạn này thường nhắm vào những người thiếu cảnh giác và dễ bị lừa gạt, gây hoang mang và mất mát không nhỏ.

Chiêu thức lừa đảo

Kẻ lừa đảo thường giả danh là công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc các văn phòng luật sư, gọi điện hoặc video call cho nạn nhân, thông báo rằng họ đang liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, ma túy hoặc vi phạm giao thông. Những kẻ này sử dụng giọng điệu đe dọa, khiến nạn nhân lo sợ và mất bình tĩnh. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tải các ứng dụng giả mạo hoặc chuyển tiền vào tài khoản để "phục vụ điều tra".

Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan công quyền đang phổ biến tại Việt Nam.

Một trường hợp điển hình là cuộc gọi giả danh từ "cục điều tra chống rửa tiền", yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của "Bộ Công An" để xác minh. Những cuộc gọi này thường có hình ảnh và âm thanh kém chất lượng, không đồng bộ, dấu hiệu cho thấy sự giả mạo.

Cách nhận biết lừa đảo

Không làm việc qua điện thoại: Các cơ quan công quyền sẽ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền qua điện thoại hay mạng xã hội. Họ sẽ mời bạn đến trụ sở để làm việc trực tiếp.

Chất lượng cuộc gọi: Các cuộc gọi video giả mạo thường có hình ảnh và âm thanh kém chất lượng. Đây là dấu hiệu nhận biết quan trọng.

Xác minh danh tính: Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, hãy yêu cầu xác minh danh tính người gọi và thông tin cơ quan đó qua các nguồn chính thống.

Không cung cấp thông tin và chuyển tiền: Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền khi nhận được yêu cầu qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Lưu ý quan trọng

1: Luôn cảnh giác và giữ bình tĩnh khi nhận được các cuộc gọi bất thường. 2: Xác minh thông tin người gọi và cơ quan qua các kênh chính thống. 3: Không cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ ràng. 4: Khi bị đe dọa hoặc nghi ngờ, hãy báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và hướng dẫn.

Nhận thức rõ về các thủ đoạn lừa đảo và áp dụng các biện pháp cảnh giác trên sẽ giúp bạn và gia đình tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy cùng nhau nâng cao ý thức và chung tay đẩy lùi tội phạm lừa đảo, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Clip do VCCorp thực hiện trong vai trò Ban truyền thông Hiệp hội an ninh mạng quốc gia, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trực thuộc Bộ Công an.