Clip dễ hiểu: Cảnh giác trước chiêu giả mạo Công an phường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hiện nay, một hình thức lừa đảo mới đang xuất hiện, nhắm đến việc chiếm đoạt tài sản cá nhân thông qua việc giả danh cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia. Chiêu thức này được thực hiện qua các cuộc gọi từ những kẻ giả danh cán bộ, yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin định danh điện tử.



Chiêu thức lừa đảo

Một kịch bản điển hình bắt đầu bằng một cuộc gọi từ một kẻ lừa đảo tự nhận là công an phường hoặc một cơ quan nhà nước, thông báo rằng thông tin định danh điện tử của nạn nhân chưa được cập nhật hoặc bị lỗi. Những kẻ lừa đảo này tạo áp lực, đe dọa rằng nếu không cập nhật, nạn nhân sẽ phải làm lại căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân sẽ bị xóa.

Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm giả mạo VNEID, gửi đường link chứa mã độc, và sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP để hoàn tất thủ tục cập nhật thông tin. Khi nạn nhân làm theo, toàn bộ thông tin cá nhân, kể cả quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng, đều bị đánh cắp. Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng vì hình thức lừa đảo này.

Cảnh giác lừa đảo giả mạo Cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia - clip hoạt hình dễ xem dễ hiểu.



Lưu ý cách nhận biết lừa đảo

1. Không cung cấp thông tin cá nhân và mã OTP: Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng, hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại.

2. Kiểm tra tính xác thực của cuộc gọi: Luôn kiểm tra lại thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền thông qua các số điện thoại chính thống.

3. Nhận diện đường link độc hại: Các đường link lừa đảo thường có tên miền nước ngoài như ".com", ".net" trong khi các trang web chính thống của Việt Nam thường có đuôi ".gov.vn" hoặc ".vn".

4. Không tải phần mềm không rõ nguồn gốc: Chỉ tải phần mềm từ các nguồn tin cậy và đã được xác minh, không bao giờ cài đặt ứng dụng qua các đường link được gửi từ người lạ.

5. Cảnh giác với các yêu cầu cập nhật thông tin: Các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức uy tín sẽ không yêu cầu bạn cập nhật thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc link trực tuyến. Nếu có yêu cầu, họ sẽ mời bạn đến trực tiếp trụ sở để thực hiện.

6. Bình tĩnh khi bị đe dọa: Khi nhận được các cuộc gọi đe dọa, không nên hoảng sợ. Hãy bình tĩnh xác minh thông tin và từ chối cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Việc nâng cao nhận thức và cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo là rất quan trọng để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mỗi người. Hãy luôn tỉnh táo và thận trọng trước những cuộc gọi và yêu cầu đáng ngờ.

Clip do VCCorp thực hiện trong vai trò Ban truyền thông Hiệp hội an ninh mạng quốc gia, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trực thuộc Bộ Công an.