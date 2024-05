Clip dễ hiểu: Tưởng lấy được tiền đã mất, ai ngờ lại mất thêm tiền

Hiện nay, lừa đảo qua mạng không còn là hiện tượng xa lạ với nhiều người dân. Tuy nhiên, những chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, đặc biệt là việc mạo danh các cơ quan chức năng để thu hồi tiền bị lừa đảo. Đây là một trong những thủ đoạn mới nổi, gây ra nhiều thiệt hại cho người dân cả về tài chính lẫn tinh thần.

Chiêu thức lừa đảo

Đối tượng lừa đảo thường lập ra các trang mạng xã hội giả mạo các cơ quan chức năng như cục An ninh mạng, công an, viện kiểm sát, tòa án, và liên đoàn luật sư. Chúng còn ngang nhiên chạy quảng cáo các đoạn tin cảnh báo về hình thức lừa đảo qua mạng, tạo sự tin tưởng cho người dân. Khi người dân mất tiền do lừa đảo khác, họ dễ bị các đối tượng này dụ dỗ, tin tưởng vào khả năng lấy lại tiền của mình.

Clip dễ hiểu mô tả 1 trong những chiêu thức "đào lửa" lấy tiền đã mất nhưng lại mất thêm tiền.

Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng này sẽ giả danh các cơ quan chức năng, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi lại số tiền bị mất. Để thực hiện việc này, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền làm phí hồ sơ, có thể là 10%, 20%, thậm chí 50% số tiền bị mất. Sau khi tạo được lòng tin, chúng tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để được ưu tiên giải quyết nhanh hơn. Đến khi đạt được số tiền mong muốn, chúng sẽ chặn liên lạc và biến mất.

Ví dụ cụ thể

Một trường hợp điển hình là một người dân bị lừa mất 50 triệu đồng. Khi thấy quảng cáo về dịch vụ thu hồi tiền bị lừa đảo trên mạng, người này đã liên hệ với đối tượng lừa đảo mạo danh công an. Sau khi cung cấp thông tin cá nhân và nộp một khoản tiền phí, người này tiếp tục được yêu cầu nộp thêm tiền để "ưu tiên giải quyết". Cuối cùng, không những không lấy lại được tiền, mà còn mất thêm tiền vào tay kẻ lừa đảo.

Cách phòng tránh

Để tránh trở thành nạn nhân của chiêu thức lừa đảo này, người dân cần lưu ý các điểm sau:

1. Tuyệt đối không tin vào các quảng cáo trên mạng xã hội về việc thu hồi tiền bị lừa đảo. Các cơ quan chức năng không bao giờ thực hiện việc này qua mạng xã hội. 2. Chỉ làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng, không thông qua các cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội khi chưa xác định được danh tính rõ ràng. 3. Không cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền cho bất kỳ ai trên mạng xã hội. Nếu có yêu cầu nộp tiền để giải quyết, cần kiểm tra kỹ thông tin và liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng. 4. Liên hệ trực tiếp với trụ sở cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ, không qua các trang mạng không rõ nguồn gốc.

Nhận biết lừa đảo

Để nhận biết các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chú ý: - Thông tin không rõ ràng: Các trang mạng giả mạo thường không có thông tin rõ ràng về địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính thức. - Yêu cầu chuyển tiền trước: Các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân nộp tiền trước để xử lý các vụ việc. - Cung cấp thông tin cá nhân: Cẩn trọng khi có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân.

Hãy luôn cẩn trọng và đề cao cảnh giác với những thông tin trên mạng xã hội. Bằng cách này, chúng ta có thể bảo vệ bản thân và tài sản trước những chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Clip do VCCorp thực hiện trong vai trò Ban truyền thông Hiệp hội an ninh mạng quốc gia, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trực thuộc Bộ Công an.