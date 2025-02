Clip: Em bé bất ngờ lên cơn co giật do nhiễm cúm A, cách giải quyết của bác sĩ khiến nhiều phụ huynh lập tức lấy giấy bút ghi lại

Thời gian vừa qua, thời tiết đông – xuân tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp nói chung và cúm mùa nói riêng phát triển khiến nhiều người mắc bệnh, đặc biệt là trẻ em.

Nguồn: Tiktok@BÁC SĨ ĐIỆP TMH

Mới đây, một bác sĩ đã chia sẻ hình ảnh trường hợp một bệnh nhi cúm A lên cơn co giật tại phòng khám khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, thông qua đoạn video, nhiều bậc phụ huynh cũng đã có thêm kiến thức xử lý khi xảy ra trường hợp tương tự.

Theo đó, khi đang được người lớn bế trên tay, trẻ bất ngờ lên cơn co giật. Trước tình huống đó, bác sĩ đã xử lý bình tĩnh và nhanh chóng. Đầu tiên, bác sĩ để trẻ nằm nghiêng lên mặt phẳng cứng để tránh sặc do nôn trớ, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng và cho trẻ thở thêm oxy cao áp. Không lâu sau, trẻ đã qua cơn co giật nhưng vẫn cần tiếp tục duy trì oxy và điều trị nguyên nhân là cúm A.

Đoạn video đã khiến nhiều người không khỏi lo ngại trước những ảnh hưởng ra do cúm A. Nếu không có kiến thức cũng như kinh nghiệm sẽ dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường, đặc biệt đối với bệnh nhi, những đối tượng dễ bị tổn thương.

Đồng thời, bác sĩ cũng cho biết, các gia đình có trẻ nhỏ nên chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt (cả nhét hậu môn và uống), đồng thời trang bị kiến thức để có thể kịp thời xử lý những tình huống tương tự. Nhất là khi cúm A đang rất phổ biến như hiện tại.

Cần làm gì để phòng cúm mùa ở trẻ?

Trước đó, ngày 6/2, Bệnh viện Nhi trung ương đưa ra cảnh báo về bệnh cúm mùa ở trẻ và dấu hiệu nhận biết sớm các triệu chứng của bệnh để chủ động xử trí và nhập viện.

Theo đó, hiện nay, thời tiết mùa đông - xuân là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp nói chung và cúm mùa nói riêng phát triển.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi trung ương) tiếp nhận điều trị khoảng 10 ca mắc cúm, trong đó có những ca biến chứng nặng. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần nhận biết sớm các triệu chứng của cúm mùa để chủ động xử trí và đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, cha mẹ nên cho trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh để bảo vệ trẻ một cách hiệu quả khỏi virus cúm mùa.