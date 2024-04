CLIP: Giao thông hỗn loạn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Sáng 25-4, trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn, đoạn qua địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, dù có lực lượng chức năng tới điều tiết giao thông.

Ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, tại ngã tư đường Mỹ Phước- Tân Vạn và ĐT.743 (ngã tư An Phú) thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy tình trạng hỗn loạn trên cả 2 con đường và kéo dài tới địa phận TP Dĩ An.



Tình trạng hỗn loạn trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối ĐT. 743

Nhiều phương tiện đều cố băng qua ngã tư này khiến giao thông bị kẹt cứng kéo dài, phải mất hơn 40 phút người tham gia giao thông mới thoát ra khỏi ngã tư này.



Trong khi, đây là thời điểm các phương tiện kéo rơ-móoc, xe sơ-mi rơ-móoc bị cấm lưu thông giờ cao điểm từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày.



Thời gian qua, tuyến đường Mỹ Phước- Tân Vạn ngoài việc thường xuyên ùn tắc, thì đây còn là điểm đen về tai nạn giao thông, nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông qua khu vực này.

Tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều km

Ngành chức năng tỉnh Bình Dương cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nói trên. Đơn cử như tuyến đường ĐT743 giao với đường Mỹ Phước- Tân Vạn, nối vào vòng xoay An Phú, TP Thuận An về cầu vượt Sóng Thần (hướng TP HCM) mở rộng lên 6 làn xe đã thực hiện được nhiều đoạn.

Ngoài ra, để giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe, cơ quan chức năng đang có kế hoạch xây dựng cả cầu vượt và hầm chui trên các tuyến đường qua đây.