Clip, hình ảnh vi phạm giao thông cung cấp để nhận thưởng đến 5 triệu đồng phải thỏa mãn tiêu chí gì?

Sáng ngày 4/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Nghị định 176/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025, cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, mức chi cho nội dung này là không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.

Theo đại diện Cục, việc tiếp nhận thông tin, hình ảnh của người dân để xác minh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được thực hiện trong thời gian qua, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm TTATGT từ thông tin, hình ảnh do quần chúng nhân dân, các tổ chức cung cấp.

Đồng thời, Thông tư 73/2024 cũng nêu quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu (thông tin, hình ảnh) do cá nhân, tổ chức cung cấp, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2021.

Dữ liệu thu được cần đảm bảo không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm.

Về đầu mối tiếp nhận, mới đây nhất, thông tư 73/2024 của Bộ Công an có nêu nội dung này.

Cụ thể, đơn vị cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo công khai: Địa điểm, địa chỉ bưu chính, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để cá nhân, tổ chức biết cung cấp thông tin.

Đồng thời, đơn vị cảnh sát giao thông sẽ tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, thu thập dữ liệu của cá nhân, tổ chức cung cấp.

Cá nhân có thể phản ánh vi phạm qua VneTraffic

Đơn vị cảnh sát giao thông thực hiện tiếp nhận, thu thập dữ liệu gồm: Cục Cảnh sát giao thông; phòng cảnh sát giao thông; đội cảnh sát giao thông, trật tự thuộc công an cấp huyện.

Ngoài ra, người dân cũng có thể cung cấp thông tin, hình ảnh về vi phạm thông cài đặt, sử dụng ứng dụng VneTraffic do Bộ Công an phát triển.

Sẽ sớm có cơ chế quy định việc chi trả tiền thưởng

Đối với cơ chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin và tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết điều này sẽ được các cơ quan liên quan sớm quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thực thi.

Do vậy những thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT trên mạng xã hội thời gian gần đây là không chính xác.

Cụ thể vào tối ngày 3/1/2025 một số trang mạng xã hội đưa thông tin “Hà Nội: một thanh niên thu về 50 triệu đồng chỉ sau 1 ngày tố giác vi phạm giao thông”, thông tin này có trích dẫn từ nguồn báo điện tử VTC New có nói đến Hội nghị của Phòng Cảnh sát giao thông.

Sau khi nắm bắt thông tin, Phòng CSGT khẳng định đây là thông tin cắt ghép sai sự thật gây hoang mang dư luận và ảnh hướng xấu đến tinh thần của phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông” đang được thực hiện rất hiệu quả.

Thông tin sai sự thật về người được thưởng 50 triệu đồng vì tố giác vi phạm giao thông

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang công khai triển khai trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội" và số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Người dân cũng có thể gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đó có giao thông qua ứng dụng iHanoi.

Qua đó, cơ quan công an đề nghị người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, các thông tin cung cấp của người dân được đảm bảo, bí mật về danh tính. Hiệu quả công tác phát động người dân cung cấp thông tin đã được minh chứng bằng số liệu cụ thể như trong báo cáo đã nêu.