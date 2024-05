CLIP: Khoảnh khắc vòi rồng 'khổng lồ' quét qua mặt biển Khánh Hòa, làm lật thuyền

Sáng 23/5, ông Trần Trung Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, cho biết: Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên khu vực biển Hà Già, xã Vạn Hưng vừa qua, đã làm lật một số tàu thuyền của ngư dân nhưng không gây thiệt hại về người.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 22/5, trời nổi mây đen, gió lớn ở khu vực xã Vạn Hưng. Trong cơn giông, xuất hiện cột vòi rồng cao hàng trăm mét quét qua mặt biển, cách bờ khoảng hơn 500m. Vòi rồng đi nhanh, chừng 3-4 phút. Ngay sau đó, nhiều người dân đã dùng điện thoại để quay lại sự xuất hiện kỳ lạ này và đăng tải lên mạng xã hội.

Chị Thúy Diễm (người dân thôn Hà Già, xã Vạn Hưng) là người trực tiếp quay đoạn video về vòi rồng vào chiều ngày 22/5.

"Trời nhiều mây sắp chuyển mưa thì xuất hiện vòi rồng. Vòi rồng rất cao nối từ trên trời xuống mặt biển và xoáy rất mạnh. Khi vòi rồng quét qua làm lật một chiếc thuyền của dì tôi. Một số ghe, thuyền thúng gần bờ cũng bị hất tung, va đập vào nhau", chị Diễm nói.

Khoảnh khắc vòi rồng 'khổng lồ' quét qua mặt biển Khánh Hòa, làm lật tàu thuyền. (Clip: MXH).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 5 các khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, vào năm 2021, trên vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng đã xảy ra hiện tượng 3 vòi rồng xuất hiện cùng lúc và mưa giông lớn hút nước biển lên cao hàng trăm mét.