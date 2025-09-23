Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip kinh hoàng trong siêu bão Ragasa: Dòng bùn cuồn cuộn đổ ập khiến cả thị trấn chìm trong biển nước, người dân bám cột điện cầu cứu

23-09-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ trong vài phút, bùn cuồn cuộn đổ về khiến xe cộ trôi nổi, người dân hoảng loạn ôm cột điện kêu cứu giữa dòng nước xiết.

Chiều 23/9, do ảnh hưởng mưa lớn từ siêu bão Ragasa, đập chắn nước tại suối Mã Thái An (Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc) đã xảy ra hiện tượng nước tràn qua đỉnh đập lúc 14 giờ 50 phút. Chỉ khoảng 10 phút sau, lượng bùn đất khổng lồ bất ngờ đổ xuống các khu vực hạ lưu khiến đường phố nhanh chóng bị nhấn chìm trong dòng nước đục ngầu, xe cộ trôi nổi lềnh bềnh. Khung cảnh chẳng khác nào sóng thần.

Cơ quan chức năng cho biết, trước tình hình nguy hiểm, nhiều hộ dân đã khẩn cấp sơ tán, di chuyển lên tầng hai hoặc cao hơn để tránh nạn. Tuy nhiên, tình hình thiệt hại chi tiết vẫn đang được tiếp tục kiểm tra và thống kê.

Ngoài thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, mạng xã hội địa phương cũng xuất hiện nhiều lời cầu cứu khẩn cấp. Trên nhóm Facebook, một người phụ nữ họ Vương đã đăng tải đoạn video kêu cứu, cho biết mẹ mình đang trong tình trạng nguy hiểm ở gần chợ.

Trong đoạn clip, có thể thấy con đường hoàn toàn đã bị dòng bùn cuồn cuộn nhấn chìm, mực nước dâng cao đến ngang ngực, chảy xiết. Một người phụ nữ mặc áo mưa màu cam đang ôm chặt cột điện bên đường, chật vật chống chọi giữa dòng nước dữ.

Người con gái tha thiết cầu cứu: “Có ai ở gần quán bánh nướng Yi Shui Jianbao cạnh chợ có thể giúp cứu mẹ tôi không? Chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng nước vẫn đang dâng lên. Nếu ai có xuồng cứu hộ hoặc vật gì để mẹ tôi bám vào xin hãy giúp đỡ!”

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nguồn: ETToday

Siêu bão Ragasa quần thảo Philippines, toàn khu vực báo động

Theo Phạm Trang

